Samsung phát triển Galaxy Tab Active6: Máy tính bảng siêu bền tích hợp kết nối 5G Thế hệ máy tính bảng "nồi đồng cối đá" Galaxy Tab Active6 dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027 với nâng cấp quan trọng về mạng 5G, tối ưu cho môi trường làm việc khắc nghiệt.

Samsung đang tiến hành phát triển dòng máy tính bảng siêu bền thế hệ tiếp theo mang tên Galaxy Tab Active6. Đây là phiên bản kế nhiệm của Galaxy Tab Active5, dòng sản phẩm vốn nổi tiếng với khả năng chống chịu va đập và hoạt động ổn định trong các môi trường công nghiệp hoặc công trường xây dựng.

Galaxy Tab Active5 từng được Samsung trình làng vào tháng 1 năm 2024

Nâng cấp vượt trội với kết nối 5G

Theo các nguồn tin rò rỉ từ SamMobile, điểm cải tiến đáng chú ý nhất trên Galaxy Tab Active6 chính là sự xuất hiện của modem 5G. Biến thể quốc tế hỗ trợ mạng di động tốc độ cao này được cho là sẽ mang số model mã "SM-X316B". Việc tích hợp 5G được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo khả năng truyền tải dữ liệu lớn và duy trì kết nối liên tục cho các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật làm việc tại những khu vực lưu động.

Dù các thông số chi tiết về cấu hình phần cứng và ngôn ngữ thiết kế cụ thể vẫn chưa được công bố chính thức, Galaxy Tab Active6 được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì triết lý thiết kế hầm hố, bền bỉ đặc trưng của dòng "Active". Sản phẩm hướng tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp và người dùng chuyên nghiệp cần một thiết bị có độ tin cậy cao hơn là các mẫu tablet phổ thông.

Thế hệ Galaxy Tab Active6 mới này sẽ tiếp tục duy trì một ngoại hình hầm hố đặc trưng

Nhìn lại tiêu chuẩn kỹ thuật dòng Active

Để có cái nhìn tổng quan về những gì Samsung có thể trang bị cho thế hệ mới, hãy cùng xem xét thông số kỹ thuật của phiên bản tiền nhiệm Galaxy Tab Active5:

Thông số Chi tiết trên Galaxy Tab Active5 Màn hình 8 inch TFT, độ phân giải 1,920 x 1,200 pixels Vi xử lý Exynos 1380 Camera Sau 13MP / Trước 5MP Độ bền Chuẩn kháng nước/bụi IP68, tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H Pin Thiết kế có thể tháo rời

Galaxy Tab Active5 tiền nhiệm sở hữu màn hình TFT kích thước 8 inch

Một trong những tính năng "ăn tiền" nhất trên dòng máy này chính là viên pin có thể tháo rời, cho phép người dùng thay thế nhanh chóng để tiếp tục công việc mà không cần chờ sạc. Hiện vẫn chưa rõ Samsung có tiếp tục duy trì tính năng này hay có phiên bản "Pro" màn hình lớn hơn cho thế hệ Active6 hay không.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Dựa trên lộ trình phát triển hiện tại, Galaxy Tab Active6 được dự báo sẽ chính thức trình làng vào đầu năm 2027. Đây là một khoảng thời gian chờ đợi khá dài, phản ánh chu kỳ nâng cấp đặc thù của dòng sản phẩm công nghiệp vốn ưu tiên sự ổn định và hỗ trợ phần mềm lâu dài hơn là chạy theo cấu hình hàng năm.

Trong khi chờ đợi dòng máy tính bảng siêu bền mới, người dùng phổ thông có thể tham khảo các lựa chọn máy tính bảng Android khác của Samsung với mức giá dễ tiếp cận hơn như mẫu Galaxy Tab A11.

Nhìn chung, dù không quá phổ biến với người tiêu dùng đại trà, Galaxy Tab Active6 hứa hẹn sẽ là công cụ đắc lực cho các doanh nghiệp cần một thiết bị di động có khả năng chống chịu tốt trong những môi trường làm việc khắc nghiệt nhất.