Samsung phát triển Galaxy Z Fold8 Wide với thiết kế siêu mỏng nhằm dẫn đầu thị trường điện thoại gập Mẫu Galaxy Z Fold8 Wide sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới về tính di động với thân máy mỏng nhẹ vượt trội và màn hình tỷ lệ 4:3 tối ưu cho trải nghiệm đa nhiệm.

Samsung đang chuẩn bị tạo ra một bước ngoặt lớn trong phân khúc smartphone cao cấp với mẫu Galaxy Z Fold8 Wide. Đây là mẫu điện thoại gập ngang thứ hai dự kiến được hãng giới thiệu trong năm 2026, bên cạnh phiên bản Z Fold8 tiêu chuẩn. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị này nằm ở thiết kế mỏng nhẹ được đánh giá là “không có đối thủ”, giúp giải quyết rào cản lớn nhất của người dùng khi tiếp cận điện thoại gập màn hình lớn.

Galaxy Z Fold8 Wide sẽ có thiết kế mỏng ấn tượng

Thông số kích thước và trọng lượng đột phá

Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy Z Fold8 Wide sẽ có kích thước rộng và ngắn hơn so với phiên bản tiền nhiệm, mang lại cảm giác cầm nắm và sử dụng tương tự một chiếc máy tính bảng mini. Mục tiêu của Samsung là tối ưu hóa tính di động mà không làm ảnh hưởng đến không gian hiển thị của người dùng.

Để so sánh, mẫu Galaxy Z Fold7 hiện tại có độ dày 8.9mm khi gập lại và 4.2mm khi mở ra với trọng lượng 215 gram. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 Wide được dự báo sẽ thu nhỏ kích thước khi gập lại xuống chỉ còn 9.8mm. Dù con số này có vẻ cao hơn Z Fold7, nhưng so với các đối thủ cùng phân khúc màn hình rộng như Huawei Pura X Max (11.2mm), thiết bị của Samsung vẫn mỏng hơn đáng kể.

Galaxy Z Fold8 Wide có màn hình rộng hơn, hứa hẹn cho trải nghiệm sử dụng tốt hơn

Trải nghiệm máy tính bảng trong hình dáng smartphone

Chiến lược thiết kế của Samsung trên dòng Wide cho thấy sự tập trung tối đa vào việc giảm trọng lượng và cải thiện tỷ lệ hiển thị. Màn hình bên trong của máy được thiết kế gần như vuông với tỷ lệ 4:3. Đây là tỷ lệ lý tưởng cho việc đọc tài liệu, lướt web và làm việc đa nhiệm, mang lại cảm giác sử dụng thực thụ như trên các dòng tablet chuyên dụng nhưng vẫn đảm bảo sự gọn gàng khi bỏ túi.

Galaxy Z Fold8 Wide sẽ mang đến nhiều nâng cấp ấn tượng

Dưới đây là bảng so sánh thông số kích thước dự kiến giữa các dòng máy gập của Samsung:

Thông số Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Fold8 (Tiêu chuẩn) Galaxy Z Fold8 Wide Độ dày khi mở 4.2mm ~4.1mm Đang cập nhật Độ dày khi gập 8.9mm Đang cập nhật 9.8mm Trọng lượng 215 gram ~210 gram Đang cập nhật

Sự chuyển dịch trong chiến lược cạnh tranh

Đáng chú ý, hướng đi mới của Samsung được cho là có sự học hỏi từ chiến lược của Apple trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và trọng lượng thiết bị. Thay vì chạy đua cấu hình thuần túy, Samsung đang dồn lực vào việc tinh chỉnh phần cứng để đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và hiệu năng sử dụng thực tế. Galaxy Z Fold8 Wide không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là lời khẳng định vị thế của hãng trong kỷ nguyên điện thoại màn hình gập thế hệ mới.

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của dòng Fold8 Wide vào năm 2026, Galaxy Z Fold7 vẫn là lựa chọn hàng đầu hiện nay với màn hình tỷ lệ 21:9, camera 200 MP hỗ trợ AI ProVisual Engine và vi xử lý Snapdragon thế hệ mới nhất cho hiệu năng vượt trội.