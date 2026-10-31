Samsung phát triển máy tính bảng gập 17 inch: Tham vọng mở rộng phân khúc thiết bị cỡ lớn Thông tin rò rỉ cho thấy Samsung đang thử nghiệm tablet màn hình gập 17 inch, sẵn sàng mở ra cuộc đua thiết bị cỡ lớn đối đầu mẫu iPad gập của hãng Apple.

Thị trường thiết bị màn hình gập đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô khi các nhà sản xuất bắt đầu chuyển hướng từ điện thoại thông minh sang các hệ số hình thức lớn hơn. Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản kro trên mạng xã hội X, Samsung đã chính thức khởi động dự án phát triển một mẫu máy tính bảng màn hình gập hoàn toàn mới với kích thước hiển thị tối đa lên đến 17 inch.

Ý tưởng thiết kế linh hoạt giữa kích thước 8 inch và 17 inch

Các dữ liệu kỹ thuật ban đầu cho thấy thiết bị mới sở hữu khả năng biến đổi kích thước linh hoạt nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu sử dụng. Khi gập gọn lại, máy có kích thước khoảng 8 inch, tương đương một cuốn sổ tay hoặc máy tính bảng cỡ nhỏ, tối ưu cho nhu cầu di động hàng ngày. Khi mở ra toàn bộ, màn hình có thể đạt tới 17 inch, biến sản phẩm thành một không gian làm việc rộng rãi tương đương các dòng máy tính xách tay cao cấp.

Nhà sản xuất Hàn Quốc hiện đang thử nghiệm song song nhiều phiên bản và các nguyên mẫu kỹ thuật khác nhau nhằm đánh giá độ bền của bản lề, vật liệu hiển thị cũng như khả năng tản nhiệt cho một diện tích bề mặt lớn. Đến nay, các thông số chi tiết về vi xử lý, công nghệ tấm nền hiển thị hay dung lượng pin vẫn chưa được xác nhận chính thức từ các nguồn kiểm chứng độc lập.

Nền tảng từ Galaxy Z TriFold và lực đẩy thị trường

Dự án máy tính bảng cỡ lớn không phải là bước đi ngẫu hứng mà là sự tiếp nối chiến lược thử nghiệm sản phẩm của Samsung. Trước đó, tập đoàn này từng giới thiệu ra thị trường dòng máy tính bảng Galaxy Z TriFold sở hữu màn hình mở rộng 10 inch theo dạng phát hành giới hạn. Mẫu máy này đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập phản hồi thực tế từ người dùng chuyên nghiệp về độ tiện dụng của màn hình gập khổ lớn.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, tín hiệu khả quan từ thị trường tiêu dùng đã củng cố quyết tâm mở rộng dải sản phẩm của hãng. Lượng đơn đặt hàng trước trên toàn cầu dành cho các thế hệ thiết bị gập như Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8 đã ghi nhận mức tăng trưởng 30 phần trăm so với thế hệ trước. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các thiết kế gập mở tạo động lực thúc đẩy hãng tiến sâu hơn vào phân khúc màn hình trên 15 inch.

Tablet màn hình gập của Samsung sẽ không sớm ra mắt

Cuộc đua thiết bị gập cỡ lớn giữa Samsung và Apple

Phân khúc máy tính bảng màn hình gập kích thước lớn hứa hẹn sẽ chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các tập đoàn công nghệ hàng đầu trong tương lai gần. Nhiều báo cáo từ chuỗi cung ứng tiết lộ Apple cũng đang bí mật phát triển một mẫu iPad gập có đường chéo màn hình dao động từ 18 đến 20 inch.

Tiêu chí Nguyên mẫu Samsung Dự án iPad gập của Apple Kích thước khi mở Khoảng 17 inch Khoảng 18 - 20 inch Kích thước khi gập Khoảng 8 inch Chưa có dữ liệu Giai đoạn phát triển Thử nghiệm nhiều nguyên mẫu Nghiên cứu chuỗi cung ứng Thời điểm dự kiến Chưa xác định Dự kiến năm 2028 (theo Ming-Chi Kuo)

Theo nhận định từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo, thiết bị màn hình gập đầu tiên của Apple có thể phải đến năm 2028 mới chính thức trình làng. Trong khi đó, việc Samsung chưa công bố lộ trình ra mắt hay định giá cụ thể cho thấy hãng vẫn đang thận trọng hoàn thiện công nghệ phần cứng trước khi tiến hành thương mại hóa đại trà.