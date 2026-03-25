Samsung ra mắt Galaxy A57 và A37 5G: Nâng cấp mạnh mẽ về AI và camera chuyên nghiệp Samsung vừa chính thức giới thiệu bộ đôi Galaxy A57 5G và A37 5G tại Việt Nam với hệ sinh thái AI thông minh, camera 50MP và cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 6 năm.

Samsung Việt Nam chính thức giới thiệu bộ đôi Galaxy A57 5G và Galaxy A37 5G, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI) lên các dòng smartphone tầm trung. Hai thiết bị mới không chỉ thay đổi về diện mạo mà còn được nâng cấp toàn diện về hiệu năng xử lý, khả năng nhiếp ảnh và các tính năng bảo mật cao cấp.

Hệ sinh thái Awesome Intelligence tối ưu hóa trải nghiệm

Điểm nhấn lớn nhất trên Galaxy A57 5G và A37 5G là việc tích hợp giao diện One UI 8.5 cùng bộ công cụ Awesome Intelligence. Tính năng Trợ lý ghi âm (Voice Transcription) cho phép người dùng chuyển đổi trực tiếp giọng nói từ các cuộc họp, bài giảng thành văn bản và hỗ trợ dịch thuật nhanh chóng.

Bên cạnh đó, tính năng AI Select được tối ưu hóa thông qua Bảng ở cạnh, giúp trích xuất văn bản hoặc hình ảnh chỉ với thao tác nhấn giữ. Người dùng có thể dễ dàng Kéo & Thả nội dung vào Samsung Notes hoặc trình chỉnh sửa ảnh Photo Editor để xử lý công việc hiệu quả hơn. Công cụ Object Eraser cũng được cải tiến để xóa các vật thể gây nhiễu trong ảnh một cách tự nhiên.

Hệ thống camera 50MP tích hợp Nightography

Về khả năng nhiếp ảnh, cả hai thiết bị đều sở hữu cụm ba camera sau với cảm biến chính 50MP. Nhờ sự hỗ trợ của bộ vi xử lý hình ảnh (ISP) thế hệ mới, máy có khả năng tái tạo chi tiết tốt hơn trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Thông số camera của Galaxy A57

Đáng chú ý, tính năng Nightography cải tiến giúp Galaxy A57 5G và A37 5G ghi hình rõ nét hơn trong môi trường thiếu sáng, giảm thiểu tình trạng nhiễu hạt (noise). Riêng trên Galaxy A57 5G, tính năng Best Face được bổ sung giúp người dùng chọn ra những biểu cảm đẹp nhất cho từng cá nhân trong ảnh chụp nhóm.

Hiệu năng mạnh mẽ và thiết kế tinh tế

Galaxy A57 5G được trang bị chipset nâng cấp đồng bộ về CPU, GPU và NPU, mang lại hiệu suất chơi game và đa nhiệm ổn định. Máy sở hữu thiết kế mỏng nhẹ hơn thế hệ trước nhưng vẫn tích hợp viên pin dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ công nghệ Super Fast Charging 2.0 cho phép sạc 65% pin trong 30 phút. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn hơn 13% giúp duy trì nhiệt độ ổn định khi xử lý các tác vụ nặng.

Màn hình Super AMOLED+ với công nghệ Vision Booster đảm bảo khả năng hiển thị sống động ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Cả hai model đều đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68, gia tăng độ bền trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Cam kết bảo mật và hỗ trợ phần mềm dài hạn

Samsung khẳng định giá trị sử dụng lâu dài bằng việc cam kết hỗ trợ 6 thế hệ nâng cấp hệ điều hành Android và 6 năm cập nhật bảo mật cho bộ đôi này. Hệ thống bảo mật phần cứng Knox Vault được tích hợp để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi các hình thức xâm nhập trái phép.

Giá bán chính thức tại Việt Nam

Galaxy A57 5G và A37 5G sẽ chính thức lên kệ từ ngày 20/03 với các tùy chọn màu sắc đa dạng như Xanh Băng, Tím Ngọc, Xám Than và Trắng Thạch Anh. Dưới đây là chi tiết giá bán cho từng phiên bản: