Samsung ra mắt Galaxy Buds 4 Series: Âm thanh Hi-Fi 24-bit và quyền năng Galaxy AI Samsung vừa chính thức trình làng bộ đôi Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro với thiết kế công thái học mới, tích hợp sâu Galaxy AI cùng khả năng tái tạo âm thanh chuẩn phòng thu.

Bên cạnh dòng điện thoại cao cấp Galaxy S26, Samsung đã chính thức giới thiệu Galaxy Buds 4 Series, bao gồm hai phiên bản: Buds 4 và Buds 4 Pro. Đây là bước tiến lớn của hãng trong việc tái định nghĩa chuẩn mực tai nghe không dây cao cấp bằng cách kết hợp phần cứng âm thanh hi-fi đa tầng với trí tuệ nhân tạo (AI), mang lại trải nghiệm nghe cá nhân hóa và khả năng chống ồn thích ứng linh hoạt trong mọi môi trường.

Galaxy Buds 4 Series ra mắt

Thiết kế công thái học tối ưu dựa trên dữ liệu mô phỏng

Với Galaxy Buds 4 Series, Samsung đã thiết lập một bản sắc thiết kế mới, được tối ưu hóa dựa trên việc phân tích hàng trăm triệu dữ liệu khuôn tai người dùng toàn cầu cùng hơn 10.000 mô phỏng thực tế. Các tai nghe sở hữu hình dáng tinh xảo với phần đầu nhỏ gọn hơn, đảm bảo cảm giác đeo chắc chắn nhưng vẫn thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Các tai nghe mới của Samsung có thiết kế được cải tiến

Thân tai nghe được hoàn thiện với khu vực điều khiển bằng ngón tay chạm khắc tinh tế, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần nhìn. Đi kèm là hộp đựng hình vỏ sò với nắp trong suốt, không chỉ mang lại vẻ thanh lịch mà còn giúp việc quan sát trạng thái sạc pin trở nên trực quan hơn.

Dòng sản phẩm năm nay mang đến hai lựa chọn cấu trúc khác nhau để phù hợp với nhu cầu đa dạng: phiên bản Buds 4 Pro sử dụng thiết kế dạng kín (canal-type) để tối ưu khả năng chống ồn và chất âm sâu; trong khi Buds 4 tiêu chuẩn sở hữu thiết kế mở (open-type), mang lại cảm giác thoáng đãng và dễ chịu cho người dùng không thích áp lực trong ống tai.

Galaxy Buds 4 Series cho trải nghiệm đeo thoải mái

Đột phá phần cứng: Âm thanh Hi-Fi đa tầng 24-bit

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất trên Galaxy Buds 4 Pro nằm ở hệ thống màng loa trầm (woofer) mới. Samsung đã tăng diện tích rung hiệu dụng lên gần 20% bằng cách tối ưu không gian và thu gọn viền loa. Khi kết hợp với loa âm cao (tweeter) cải tiến, hệ thống loa hai chiều này hỗ trợ truyền tải âm thanh chuẩn 24-bit/96kHz, tái hiện chất âm chân thực như trong phòng thu.

Galaxy Buds 4 Pro có chất lượng âm thanh tuyệt vời

Cải tiến này cho phép tai nghe tái tạo dải âm rộng, từ những tiếng violin cao vút đến âm bass kép sâu lắng. Ngoài ra, vị trí đặt loa được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu chức năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) và giảm thiểu nhiễu loạn từ gió khi người dùng di chuyển ngoài trời.

Quyền năng Galaxy AI và khả năng chống ồn thông minh

Galaxy Buds 4 Series không chỉ dừng lại ở phần cứng mạnh mẽ mà còn tích hợp các thuật toán AI tiên tiến. Tính năng Chống ồn Chủ động và Tinh chỉnh Âm thanh Cá nhân hóa có khả năng phân tích hình dáng tai và điều kiện đeo thực tế của từng người theo thời gian thực để loại bỏ tạp âm một cách hiệu quả nhất, từ tiếng ồn giao thông đến âm thanh văn phòng.

Galaxy Buds 4 Series mang tới khả năng chống ồn ấn tượng

Đối với nhu cầu đàm thoại, công nghệ Super Clear Call (Cuộc gọi Siêu rõ) sử dụng mô hình học máy để lọc nhiễu và tăng cường giọng nói với băng thông gấp đôi chuẩn Bluetooth thông thường. Điều này đảm bảo giọng nói của người dùng luôn rõ nét ngay cả trong môi trường ồn ào như sân vận động hay nhà hàng đông đúc.

Người dùng sẽ luôn có được trải nghiệm cuộc gọi rõ ràng với Galaxy Buds 4 Series mới

Hệ sinh thái kết nối và điều khiển rảnh tay

Tai nghe mới của Samsung tích hợp sâu với các công cụ AI phổ biến như Bixby, Google Gemini và Perplexity. Người dùng có thể điều khiển bằng giọng nói hoặc sử dụng Cử chỉ đầu để quản lý cuộc gọi mà không cần chạm vào thiết bị. Đặc biệt, việc kết nối với điện thoại hoặc máy tính bảng Galaxy giờ đây cực kỳ đơn giản, chỉ cần mở nắp hộp sạc là thiết bị sẽ tự động nhận diện.

Dòng Galaxy Buds 4 cho trải nghiệm hệ sinh thái Galaxy toàn diện

Thông số và giá bán tại thị trường Việt Nam

Cả hai phiên bản Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro đều có hai tùy chọn màu sắc là Trắng và Đen với bề mặt nhám mờ sang trọng. Dưới đây là bảng so sánh giá bán và các tính năng chính:

Đặc điểm Galaxy Buds 4 Galaxy Buds 4 Pro Thiết kế Mở (Open-type) Kín (Canal-type) Âm thanh Chất lượng cao Hi-Fi 24-bit/96kHz Chống ồn ANC thích ứng ANC nâng cao & AI Giá bán (VND) 4.990.000 6.790.000

Với mức giá từ 4,99 triệu đồng, Samsung Galaxy Buds 4 Series hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc tai nghe True Wireless cao cấp, hướng tới những người dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa chất âm chuyên nghiệp và tính năng thông minh.