Samsung ra mắt Galaxy Buds On: Tai nghe kẹp tai sở hữu TwinBoost với thời lượng pin 9.5 giờ Galaxy Buds On ghi điểm với thiết kế kẹp mở thông thoáng, chip Snapdragon S7 Gen 1, khả năng chống lọt âm và hỗ trợ tính năng AI thông minh qua cử chỉ đầu.

Samsung đã chính thức mở rộng danh mục thiết bị âm thanh bằng việc công bố Galaxy Buds On tại thị trường Hàn Quốc. Đây là mẫu tai nghe dạng kẹp (clip-on) đầu tiên của thương hiệu, hướng trực tiếp đến nhóm người dùng thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời như chạy bộ, đạp xe, cần sự thông thoáng và khả năng nhận biết âm thanh xung quanh.

Thiết kế kẹp vành tai tối ưu áp lực và thao tác

Khác biệt hoàn toàn so với các dòng tai nghe nhét sâu vào ống tai truyền thống, Galaxy Buds On sở hữu cấu trúc dạng kẹp nằm trên vành tai. Nhờ cấu trúc mở này, khoang tai luôn duy trì sự thông thoáng tự nhiên, giảm cảm giác bí bách khi đeo trong thời gian dài, đồng thời hỗ trợ người dùng theo dõi trọn vẹn môi trường xung quanh như còi xe hoặc các tín hiệu giao thông quan trọng.

Galaxy Buds On ra mắt

Để đảm bảo độ bám chắc chắn khi vận động mạnh mà không gây cấn đau, Samsung đã ứng dụng mô phỏng trên nhiều hình thái tai khác nhau. Qua đó, độ đàn hồi của phần ngàm kẹp cùng bề mặt tiếp xúc được tinh chỉnh kỹ lưỡng nhằm phân bổ áp lực cơ học đồng đều. Thiết bị cũng tích hợp cảm ứng ở mặt sau củ tai, hỗ trợ chuyển bài hát hoặc tiếp nhận cuộc gọi tiện lợi.

Công nghệ TwinBoost và giải pháp giảm thiểu rò rỉ âm thanh

Một trong những rào cản kỹ thuật lớn nhất của tai nghe thiết kế mở là hiện tượng suy hao dải âm trầm và rò rỉ âm thanh ra môi trường. Trên Galaxy Buds On, Samsung trang bị hệ thống loa TwinBoost kết hợp cơ chế tự động cân chỉnh âm lượng theo cường độ tiếng ồn xung quanh để giữ vững chất lượng dải bass.

Tai nghe mới của Samsung có thiết kế kẹp tai độc đáo

Nhằm đảm bảo sự riêng tư tại các không gian yên tĩnh như thư viện hay quán cà phê, công nghệ triệt tiêu rò rỉ âm thanh (Audio Leakage Reduction) được tích hợp để hạn chế tối đa âm thanh phát tán ra ngoài. Bên cạnh đó, tổ hợp 3 microphone đi kèm cảm biến nhận diện giọng nói qua công nghệ dẫn truyền xương Voice Pickup Unit (VPU) giúp cô lập giọng nói rõ ràng và loại bỏ tạp âm trong quá trình đàm thoại.

Nền tảng Snapdragon S7 Gen 1 và tính năng cử chỉ đầu

Galaxy Buds On được xây dựng trên nền tảng âm thanh Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform kết hợp bộ khuếch đại Class-D hiệu suất cao, đem lại thời lượng phát nhạc liên tục lên tới 9.5 giờ sau mỗi lần sạc đầy. Thiết bị tích hợp sâu vào hệ sinh thái của hãng, hỗ trợ tương tác với Galaxy AI, Gemini Live và ghi chú bằng giọng nói.

Đáng chú ý, tính năng nhận diện cử chỉ đầu (Head Gestures) cho phép người dùng gật đầu hoặc lắc đầu để nhận, từ chối cuộc gọi cũng như tắt báo thức mà không cần chạm tay vào thiết bị.

Thông số Chi tiết Kiểu dáng Dạng kẹp mở vành tai (Clip-on) Vi xử lý âm thanh Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform Bộ khuếch đại Class-D hiệu suất cao Công nghệ âm thanh TwinBoost Speaker, Audio Leakage Reduction Hệ thống micro 3 micro và cảm biến dẫn truyền xương VPU Thời lượng pin Lên đến 9.5 giờ phát nhạc liên tục Tính năng thông minh Galaxy AI, cử chỉ đầu Head Gestures Giá bán 299.000 won (khoảng 5.7 triệu đồng)

Tại Hàn Quốc, Samsung niêm yết mức giá của Galaxy Buds On là 299.000 won (tương đương khoảng 5.7 triệu đồng) cho phiên bản màu đen tiêu chuẩn.