Samsung ra mắt Penta Tandem OLED: Đột phá 5 lớp giúp màn hình sáng hơn và bền gấp đôi Công nghệ QD-OLED Penta Tandem của Samsung xếp chồng 5 lớp phát quang hữu cơ, giúp tăng hiệu suất sáng 1,3 lần và kéo dài tuổi thọ tấm nền lên gấp hai lần.

Samsung Display vừa tạo nên một cột mốc mới trong ngành công nghiệp hiển thị khi chính thức công bố công nghệ QD-OLED Penta Tandem. Đây là giải pháp đột phá sử dụng cấu trúc xếp chồng 5 lớp phát quang hữu cơ, giúp giải quyết triệt để các hạn chế về độ sáng và tuổi thọ vốn có trên các dòng màn hình OLED truyền thống.

Cơ chế hoạt động của cấu trúc xếp chồng 5 lớp

Khác với cấu trúc 4 lớp thông thường, QD-OLED Penta Tandem được thiết kế với 5 lớp phát quang hữu cơ xếp chồng lên nhau. Cải tiến kỹ thuật này cho phép hệ thống tối ưu hóa việc phân tán năng lượng qua từng tầng vật liệu. Nhờ vậy, hãng có thể gia tăng mật độ điểm ảnh (PPI) cho các dòng màn hình độ phân giải cao như 4K và 5K mà không làm suy giảm hiệu suất hoạt động hay ảnh hưởng đến tuổi thọ của từng điểm ảnh nhỏ.

Samsung Display chính thức công bố công nghệ QD-OLED Penta Tandem

Những thông số kỹ thuật ấn tượng về độ sáng và độ bền

Việc bổ sung thêm lớp vật liệu thứ năm mang lại những kết quả thực tế vượt trội trong các thử nghiệm hiệu năng. Theo công bố từ nhà sản xuất, hiệu suất phát sáng của tấm nền tăng thêm 1,3 lần so với thế hệ trước, đồng thời tuổi thọ của các linh kiện cũng được kéo dài gấp đôi.

Về khả năng hiển thị, độ sáng đỉnh (peak brightness) của công nghệ này đạt tới 1.300 nits đối với màn hình máy tính và lên tới 4.500 nits đối với TV (được đo ở tỷ lệ 3% khung hình). Đáng chú ý, mức tiêu thụ điện năng vẫn được giữ nguyên mặc dù công suất phát sáng tăng mạnh. Dưới đây là bảng tóm tắt các thông số chính:

Chỉ số Giá trị cải tiến Hiệu suất phát sáng Tăng 1,3 lần Tuổi thọ tấm nền Tăng 2,0 lần Độ sáng đỉnh (TV) 4.500 nits Độ sáng đỉnh (Monitor) 1.300 nits Chứng nhận hiển thị DisplayHDR True Black 500

Lộ trình thương mại hóa và ứng dụng thực tế

Hiện tại, công nghệ QD-OLED Penta Tandem đã bắt đầu xuất hiện trên các tấm nền 27 inch UHD với mật độ điểm ảnh 160 PPI, dự kiến ra mắt thị trường vào đầu năm 2025. Trong kế hoạch dài hạn, Samsung sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng cho các kích thước lớn hơn như 31,5 inch và phiên bản siêu rộng 49 inch Dual QHD (độ phân giải 5120 x 1440).

QD-OLED Penta Tandem đã xuất hiện trên các tấm nền 27 inch UHD (ra mắt đầu năm 2025)

Bên cạnh đó, các tấm nền mới này đều dễ dàng đạt chứng nhận DisplayHDR True Black 500 của VESA. Chứng chỉ này đảm bảo khả năng hiển thị màu đen sâu tuyệt đối với mức sáng dưới 0,0005 nits, mang lại độ tương phản cực đại cho các nội dung HDR chất lượng cao.

Vị thế cạnh tranh và trải nghiệm người dùng

Sự ra đời của Penta Tandem được xem là lời đáp trả mạnh mẽ của Samsung trước công nghệ Tandem OLED hai lớp từ đối thủ LG. Việc nâng số lớp lên con số 5 không chỉ giúp loại bỏ nỗi lo về hiện tượng "burn-in" (cháy màn hình) mà còn đẩy giới hạn độ sáng lên ngưỡng mới. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người làm đồ họa chuyên nghiệp hoặc game thủ đòi hỏi sự chuẩn xác về màu sắc trong môi trường ánh sáng mạnh.

Đối với phân khúc gaming cao cấp, mẫu màn hình Samsung Odyssey OLED G9 là một ví dụ điển hình về sức mạnh hiển thị. Với kích thước 49 inch, độ phân giải 5120x1440 và tần số quét lên tới 240Hz, sản phẩm cung cấp trải nghiệm mượt mà với thời gian phản hồi cực nhanh chỉ 0,03ms.

Nhìn chung, công nghệ Penta Tandem OLED không chỉ là một bước tiến về thông số mà còn là giải pháp kỹ thuật quan trọng giúp củng cố niềm tin của người dùng vào độ bền của công nghệ OLED trong tương lai.