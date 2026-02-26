Samsung ra mắt pin dự phòng Qi2 Magnet Wireless Battery cho Galaxy S26: Sạc hít nam châm 15W Mẫu pin dự phòng từ tính đầu tiên của Samsung hỗ trợ chuẩn Qi2, cung cấp sạc không dây 15W và có chân đế tích hợp, tối ưu riêng cho thiết kế của dòng Galaxy S26.

Tại sự kiện Galaxy Unpacked đầu tiên của năm 2026, Samsung đã chính thức trình làng mẫu pin dự phòng Qi2 Magnet Wireless Battery Pack. Đây là phụ kiện sạc từ tính đầu tiên của hãng sử dụng tiêu chuẩn Qi2, được thiết kế để mang lại trải nghiệm sạc không dây liền mạch và ổn định, đặc biệt tối ưu cho thế hệ Galaxy S26 và Galaxy S25 mới nhất.

Samsung ra mắt Qi2 Magnet Wireless Battery Pack

Công nghệ sạc Qi2 và hiệu suất truyền tải năng lượng

Mẫu pin dự phòng này cung cấp khả năng sạc không dây với công suất lên đến 15W khi kết hợp với dòng Galaxy S26. Đáng chú ý, thiết bị đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Wireless Power Consortium từ tháng 6 năm trước nhưng đến nay mới chính thức được thương mại hóa cùng bộ ba sạc nam châm mới.

Mặc dù công suất sạc không dây thấp hơn mức 25W của đế sạc Magnet Wireless Charger cố định, nhưng Qi2 Magnet Wireless Battery Pack lại ghi điểm nhờ tính linh động. Khi sử dụng cùng ốp lưng nam châm, viên pin sẽ hít chặt vào mặt lưng điện thoại, đảm bảo quá trình sạc không bị gián đoạn khi người dùng di chuyển.

Thiết kế tối ưu và tính năng đa dụng

Về mặt vật lý, viên pin có dung lượng 5,000mAh. Đây là mức dung lượng được đánh giá là sự cân bằng giữa hiệu suất và trọng lượng, giúp phụ kiện giữ được kiểu dáng mỏng nhẹ. Để đáp ứng nhu cầu sạc nhanh hơn, người dùng có thể sử dụng cổng USB-C tích hợp với công suất đầu ra lên đến 25W.

Bên cạnh chức năng sạc, thiết bị còn được tích hợp chân đế gập thông minh. Chân đế này cho phép người dùng dựng điện thoại ở chế độ ngang để xem nội dung giải trí hoặc dựng dọc khi thực hiện các cuộc gọi video. Đặc biệt, phần cắt khuyết phía trên của viên pin được thiết kế riêng để không gây cản trở cụm camera đặc trưng trên Galaxy S26 và S25, đảm bảo sự vừa vặn tuyệt đối kể cả trên phiên bản Ultra.

Hệ sinh thái tương thích và thông số kỹ thuật Galaxy S26 Series

Sản phẩm hiện chỉ có phiên bản màu xám và hỗ trợ sạc đồng thời cho hai thiết bị. Để hiểu rõ hơn về khả năng tương thích của phụ kiện này với các dòng flagship mới nhất, dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chính của Galaxy S26 Series:

Thông số Galaxy S26 Galaxy S26 Plus Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Exynos 2600 (2nm) Exynos 2600 (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Màn hình 6.3 inch Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch 2K Dynamic AMOLED 2X Dung lượng Pin 4,300 mAh 4,900 mAh 5,000 mAh Sạc nhanh dây 25W 45W 60W Sạc không dây Hỗ trợ Qi2 Hỗ trợ Qi2 25W (Hỗ trợ Qi2)

Hiện tại, Samsung vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như ngày mở bán cụ thể cho mẫu pin dự phòng Qi2 Magnet Wireless Battery Pack này. Người dùng có thể đặt trước dòng Galaxy S26 Series từ hôm nay để nhận được các ưu đãi sớm trước khi sản phẩm chính thức lên kệ vào ngày 6/3/2026.