Samsung ra mắt quảng cáo Galaxy Z Fold8 so sánh trực diện độ mỏng nhẹ với thiết bị Apple Đoạn video của Samsung nhấn mạnh ưu thế mỏng hơn 1.6mm và nhẹ hơn 53g của Galaxy Z Fold8 so với đối thủ, gây nên nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng.

Samsung vừa phát hành chiến dịch truyền thông mới nhằm quảng bá cho dòng smartphone gập thế hệ mới, trong đó trực tiếp đối chiếu mẫu Galaxy Z Fold8 với thiết bị màn hình gập đầu tiên từ Apple. Đoạn video tập trung khẳng định vị thế dẫn dắt công nghệ của thương hiệu Hàn Quốc thông qua các thông số vật lý và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong phân khúc thiết bị gập.

Thông điệp châm biếm và cuộc so găng thông số kỹ thuật

Được phân phối dưới dạng bài đăng cộng tác có trả phí trên nền tảng Instagram, quảng cáo mở đầu bằng hình ảnh mang tính biểu tượng: một quả táo xanh bị bổ đôi đang nỗ lực gập lại nhưng gặp nhiều khó khăn. Chi tiết này nhằm gián tiếp gợi mở về thiết kế cũng như cơ chế bản lề của mẫu điện thoại gập đầu tiên do Apple phát triển.

Samsung chế giễu Apple trong quảng cáo mới

Ngay sau phân cảnh mang tính ẩn dụ, sự xuất hiện của Galaxy Z Fold8 làm nổi bật những cải tiến về mặt cơ học. Theo số liệu được Samsung công bố trong video, Galaxy Z Fold8 mỏng hơn 1.6mm và nhẹ hơn đối thủ từ Apple tới 53 gram. Thông điệp kết thúc của video nhấn mạnh khẩu hiệu "Years ahead in Foldables", tuyên bố sự cách biệt nhiều năm về năng lực nghiên cứu và hoàn thiện chuỗi cung ứng màn hình gập của hãng.

Chi tiết cấu hình phần cứng trên Galaxy Z Fold8

Để đạt được các chỉ số mỏng nhẹ phục vụ cho chiến dịch so sánh, mẫu điện thoại cao cấp của Samsung đã áp dụng nhiều giải pháp gia công và vật liệu tiên tiến, tối ưu hóa trọng lượng về mức 201g.

Dưới đây là các thông số kỹ thuật cơ bản được trang bị trên Galaxy Z Fold8:

Hạng mục Thông số kỹ thuật Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X kích thước 7,6 inch, tần số quét 120 Hz Bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Hệ thống camera Camera kép độ phân giải 50 MP, hỗ trợ quay video 8K và chế độ Nightography Dung lượng pin và sạc Pin 4.800 mAh, sạc nhanh công suất 45 W, hỗ trợ sạc không dây và chia sẻ pin Vật liệu và độ bền Khung viền Advanced Armor Aluminum, trọng lượng 201 g, chuẩn kháng nước IP48

Thiết bị được thiết kế tập trung vào sự bền bỉ của hệ thống khung sườn nhôm Advanced Armor Aluminum đi kèm chuẩn kháng nước IP48, bảo đảm sự an tâm trong điều kiện sử dụng hằng ngày.

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng người dùng công nghệ

Nội dung so sánh trực tiếp đã tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi giữa các cộng đồng yêu công nghệ. Một bộ phận người tiêu dùng đánh giá cao sự dí dỏm, tính kịp thời và sự tự tin về mặt sản phẩm của Samsung khi đưa ra số liệu kích thước cụ thể. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng cách tiếp cận này mang tính cạnh tranh trẻ con và có phần gượng ép.

Chiến lược truyền thông tập trung khai thác điểm yếu của sản phẩm Apple vốn là bài toán quen thuộc của các đối thủ cạnh tranh trên nền tảng Android. Cả Samsung lẫn Google trong nhiều năm qua đều thường xuyên áp dụng cách tiếp cận này để tạo sự chú ý mỗi khi ra mắt thiết bị hoặc công nghệ mới.