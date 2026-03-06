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Samsung ra mắt tấm nền OLED laptop siêu mỏng tại Computex 2026 giúp giảm 20% độ dày

Bảo Long03/06/2026 22:02

Tại Computex 2026, Samsung Display giới thiệu tấm nền OLED siêu mỏng mới giúp giảm 20% độ dày so với hiện tại, hỗ trợ tần số quét lên đến 240Hz cho laptop.

Tại sự kiện Computex Taipei 2026, Samsung Display đã giới thiệu công nghệ tấm nền OLED "siêu mỏng" dành cho máy tính xách tay. Giải pháp mới này giúp giảm khoảng 20% độ dày viền ngoài của tấm nền so với các màn hình OLED laptop đang được sản xuất hàng loạt hiện nay, hứa hẹn tạo ra những thiết bị mỏng và nhẹ hơn đáng kể.

Công nghệ cắt giảm độ dày lớp kính nền

Bước tiến mới của Samsung Display đến từ việc giảm hơn 30% độ dày của cả lớp kính nền TFT (Thin Film Transistor) lẫn lớp kính bao bọc bên ngoài. Việc mỏng hóa các thành phần vật lý này là một thách thức lớn về mặt kỹ thuật để duy trì độ bền và tránh tình trạng biến dạng cấu trúc của tấm nền.

Samsung Display ra mắt tấm nền OLED siêu mỏng tại sự kiện Computex 2026
Samsung Display ra mắt OLED siêu mỏng cho laptop

Việc giảm độ dày màn hình không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa không gian bên trong thiết kế laptop. Khi tấm nền chiếm ít diện tích hơn, các nhà sản xuất có thể tận dụng không gian trống để tăng dung lượng pin, cải thiện hệ thống tản nhiệt hoặc giảm trọng lượng tổng thể cho thiết bị mà không cần hy sinh kích thước hiển thị.

Giải pháp màn hình mới của Samsung giúp laptop tối ưu không gian tản nhiệt và pin
Công nghệ màn hình mới của Samsung sẽ giúp laptop mỏng nhẹ hơn

Thông số kỹ thuật đáp ứng nhu cầu cao cấp

Dù có thiết kế siêu mỏng, tấm nền OLED mới của Samsung vẫn duy trì các tiêu chuẩn hiển thị cao cấp nhất dành cho laptop gaming và đồ họa chuyên nghiệp. Công nghệ này hỗ trợ tần số quét linh hoạt từ 165Hz đến 240Hz, đảm bảo trải nghiệm chuyển động mượt mà.

Thông số kỹ thuậtChi tiết
Loại tấm nềnOLED siêu mỏng
Tần số quét165Hz - 240Hz
Chứng nhậnVESA DisplayHDR True Black 1000
Độ dày cắt giảm20% viền tấm nền, 30% lớp kính

Sản phẩm cũng đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1000, khẳng định khả năng tái tạo màu đen sâu tuyệt đối và độ tương phản vượt trội đặc trưng của công nghệ OLED. Đây là những yếu tố quan trọng đối với các dòng máy tính xách tay cao cấp hướng đến người dùng sáng tạo nội dung.

Tấm nền OLED siêu mỏng dự kiến trang bị trên các dòng laptop cao cấp tương lai
Tấm nền OLED mới của Samsung sẽ sớm xuất hiện trên nhiều laptop trong tương lai

Hiện tại, Samsung Display chưa công bố thời điểm sản xuất hàng loạt cũng như các đối tác thương mại đầu tiên sẽ sử dụng loại tấm nền này. Công nghệ hiện đang đóng vai trò là giải pháp tiên phong nhằm định hình diện mạo của các dòng laptop chơi game và máy trạm di động thế hệ mới trong tương lai gần.

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              Samsung ra mắt tấm nền OLED laptop siêu mỏng tại Computex 2026 giúp giảm 20% độ dày
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