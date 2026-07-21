Samsung sản xuất hàng loạt tấm nền Tandem OLED 1.600 nit cho laptop cao cấp Samsung Display vừa ra mắt công nghệ Tandem OLED mới cho laptop với độ sáng cực đại 1.600 nit, đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1400, giúp cải thiện đáng kể độ bền và hiệu năng hiển thị.

Samsung Display vừa chính thức khởi động dây chuyền sản xuất hàng loạt tấm nền OLED Tandem đầu tiên trên thế giới dành cho máy tính xách tay. Điểm nhấn của công nghệ này là việc đạt chứng nhận DisplayHDR True Black 1400 từ VESA, một tiêu chuẩn khắt khe đòi hỏi độ sáng vượt trội nhưng vẫn phải duy trì độ sâu màu đen tuyệt đối của công nghệ OLED.

Các thương hiệu lớn dự kiến sẽ ra mắt laptop đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1400 vào cuối năm nay.

Cấu trúc Tandem OLED: Bước tiến về độ sáng và tuổi thọ

Khác với các tấm nền OLED truyền thống chỉ có một lớp phát sáng, cấu trúc Tandem OLED sắp xếp chồng hai lớp phát sáng hữu cơ lên nhau. Thiết kế này mang lại hai lợi ích cốt lõi: tăng gấp đôi độ sáng tiềm năng và kéo dài tuổi thọ của tấm nền nhờ giảm áp lực vận hành lên từng lớp đơn lẻ.

Theo công bố từ Samsung Display, các tấm nền mới này có thể đạt độ sáng cực đại lên tới 1.600 nit trong các vùng hiển thị nhỏ. Ngay cả khi hiển thị ở điều kiện thông thường, màn hình vẫn duy trì độ sáng 1.400 nit trên 10% diện tích bề mặt, đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn DisplayHDR True Black 1400 mới nhất. So với các tiêu chuẩn trước đây, công nghệ này cung cấp độ sáng cao hơn khoảng 40%, giúp nội dung HDR trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ thế.

Hiệu quả năng lượng và độ chính xác màu sắc

Bên cạnh độ sáng, cấu trúc hai tầng còn giúp tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ điện năng. Việc phân phối tải giữa hai lớp phát sáng giúp màn hình hoạt động mát hơn, từ đó tiết kiệm pin cho laptop – một yếu tố then chốt đối với người dùng di động. Samsung cũng khẳng định tấm nền mới mang lại độ chính xác màu sắc cao hơn và dải tương phản động (HDR) phong phú hơn, đáp ứng nhu cầu khắt khe của những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Tấm nền OLED đạt chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 1400 của Samsung Display trên laptop Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition.

Những thương hiệu laptop đầu tiên ứng dụng công nghệ mới

Lenovo là cái tên tiên phong khi trang bị tấm nền Tandem OLED này lên dòng Yoga Pro 9i Aura Edition vừa ra mắt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu cho một làn sóng nâng cấp phần cứng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp máy tính. Các đối tác lớn khác của Samsung Display bao gồm Asus, Dell và MSI cũng đang trong quá trình chuẩn bị để tung ra các mẫu laptop sử dụng công nghệ màn hình này vào cuối năm nay.

Trong khi Samsung Display đang dẫn đầu về quy mô sản xuất hàng loạt, đối thủ LG Display cũng được cho là đang ráo riết theo đuổi công nghệ Tandem OLED tương tự cho phân khúc laptop. Sự cạnh tranh này hứa hẹn sẽ đưa chuẩn hiển thị 1.600 nit trở thành tiêu chuẩn mới trên các dòng máy tính xách tay cao cấp trong tương lai gần.