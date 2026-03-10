Samsung sắp ra mắt Galaxy M17e 5G: Pin 6000mAh, màn hình 120Hz và 6 năm cập nhật phần mềm Galaxy M17e 5G dự kiến ra mắt ngày 17/3 tại Ấn Độ với giá khoảng 4 triệu đồng. Thiết bị gây ấn tượng nhờ pin dung lượng lớn, kết nối 5G và hỗ trợ phần mềm lâu dài.

Samsung vừa xác nhận sẽ chính thức ra mắt mẫu điện thoại Galaxy M17e 5G tại thị trường Ấn Độ vào ngày 17/3 tới. Đây là sản phẩm mới nhất thuộc dòng M, hướng đến phân khúc phổ thông với mức giá dự kiến dưới 14.000 INR (khoảng 3,99 triệu đồng). Hiện tại, hầu hết các thông số kỹ thuật quan trọng của thiết bị đã được công bố chính thức.

Galaxy M17e 5G sẽ ra mắt vào ngày 17/3 tới

Thông số kỹ thuật ấn tượng trong phân khúc giá rẻ

Galaxy M17e 5G được trang bị màn hình kích thước 6,7 inch, sử dụng tấm nền hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ phân giải HD+. Việc tích hợp tần số quét cao trong tầm giá này giúp các thao tác cuộn trang và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn. Dưới đây là bảng tóm tắt cấu hình chi tiết của thiết bị:

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 5G GPU Arm Mali-G57 Màn hình 6,7 inch, HD+, 120Hz Pin 6,000mAh (xem video 26 giờ) Hệ điều hành One UI 8.0 (Android 16) Độ bền Kháng nước bụi IP54, mặt lưng GFRP

Bên trong máy là vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 5G, một lựa chọn cân bằng giữa hiệu suất xử lý các tác vụ hằng ngày và khả năng tiết kiệm điện năng. Thiết bị cũng hỗ trợ tới 12 băng tần 5G, đảm bảo khả năng tương thích mạng rộng rãi cho người dùng.

Galaxy M17e 5G dự kiến có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Hệ điều hành Android 16 và cam kết cập nhật dài hạn

Điểm đáng chú ý nhất trên Galaxy M17e 5G là việc được cài đặt sẵn giao diện One UI 8.0 dựa trên hệ điều hành Android 16 ngay từ khi xuất xưởng. Samsung đã tích hợp nhiều tính năng thông minh như Circle to Search, thông báo thời gian thực qua Now Bar và trí tuệ nhân tạo Google Gemini.

Mẫu điện thoại giá rẻ mới của Samsung sẽ nhận được 6 năm cập nhật hệ điều hành

Đặc biệt, hãng cam kết cung cấp 6 năm cập nhật Android và bảo mật cho dòng máy này. Đây là một bước đi đột phá đối với phân khúc smartphone giá rẻ, cho phép người dùng duy trì thiết bị ổn định và an toàn trong thời gian dài.

Pin dung lượng lớn và thiết kế bền bỉ

Về thời lượng sử dụng, Galaxy M17e 5G sở hữu viên pin 6,000mAh. Theo công bố của Samsung, máy có thể đáp ứng thời gian xem video liên tục lên đến 26 giờ, phù hợp cho những người có nhu cầu di chuyển cao hoặc sử dụng cường độ lớn.

Dù sở hữu viên pin lớn, máy vẫn duy trì được độ mỏng 8,2mm. Mặt lưng của thiết bị được hoàn thiện từ vật liệu Polymer gia cường sợi thủy tinh (GFRP), giúp tăng cường độ bền và giảm trọng lượng. Máy cũng đạt chuẩn IP54 về khả năng kháng bụi và nước nhẹ. Dự kiến, Galaxy M17e 5G sẽ được bán ra với hai tùy chọn màu sắc là Vibe Violet (Tím) và Blitz Blue (Xanh).