Samsung SmartTag3 chính thức ra mắt: Hỗ trợ đa nền tảng iOS, định vị xa cùng pin 790 ngày Samsung SmartTag3 đánh dấu bước ngoặt khi tương thích hệ sinh thái iOS, trang bị Bluetooth 6.0 Channel Sounding và kéo dài thời lượng pin tối đa tới 790 ngày.

Sau ba năm kể từ thế hệ tiền nhiệm, Samsung đã chính thức ra mắt thiết bị định vị thông minh Galaxy SmartTag3. Bản nâng cấp lần này mang lại bước đột phá lớn về khả năng tương thích khi mở rộng hỗ trợ cho cả người dùng iOS bên cạnh hệ sinh thái Android truyền thống, đồng thời cải tiến toàn diện về phần cứng và thuật toán định vị tầm xa.

Galaxy SmartTag3 ra mắt

Thiết kế tối giản và sự thay đổi trong cơ chế gắn kết

Khác biệt trực quan lớn nhất trên SmartTag3 nằm ở việc Samsung loại bỏ hoàn toàn phần vòng xỏ móc khóa vốn hiện diện trên hai thế hệ đầu. Quyết định lược bỏ chi tiết này giúp phụ kiện giảm 35% kích thước tổng thể và nhẹ hơn 33% so với phiên bản SmartTag2.

Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn

Nhờ kích thước thu gọn đáng kể, người dùng có thể linh hoạt nhét thiết bị vào những không gian chật hẹp như ví cầm tay, ngăn đáy balo hoặc ngăn chứa bí mật bên trong vali. Tuy nhiên, thay đổi này tạo ra sự đánh đổi nhất định: người dùng buộc phải mua thêm bao silicone hoặc phụ kiện dây buộc ngoài nếu muốn treo thẻ vào chùm chìa khóa cá nhân.

Nâng cấp thuật toán định vị với Bluetooth 6.0 Channel Sounding

Về mặt kỹ thuật truyền tải, SmartTag3 tích hợp tiêu chuẩn Bluetooth 6.0 Channel Sounding. Công nghệ mới cho phép tính năng Compass View xác định phương hướng và khoảng cách với độ chính xác cao ở cự ly lên tới 60 mét, gấp ba lần phạm vi quét của thế hệ tiền nhiệm.

Galaxy SmartTag3 được nâng cấp công nghệ định vị

Khi thiết bị di động tiến lại gần vật thể, hệ thống sẽ tự động kích hoạt kết nối băng thông siêu rộng (UWB) để hiển thị giao diện chỉ dẫn thực tế tăng cường từng centimet. Bên cạnh đó, SmartTag3 tiếp tục liên kết với mạng lưới Galaxy Find Network bao gồm khoảng 900 triệu thiết bị trên toàn cầu, hỗ trợ định vị đồ đạc ngay cả khi nằm ngoài phạm vi Bluetooth cá nhân.

Thẻ cũng tích hợp chip NFC chuyên dụng hỗ trợ Chế độ mất (Lost Mode). Bất kỳ ai nhặt được thiết bị đều có thể dùng smartphone hỗ trợ NFC quét qua để đọc thông tin liên lạc và lời nhắn do chủ sở hữu thiết lập từ trước.

Các tính năng bảo vệ thông minh và thời lượng pin 790 ngày

Samsung bổ sung nhiều cơ chế cảnh báo chủ động nhằm ngăn chặn thất lạc đồ dùng:

Place Notification: Thiết lập hàng rào địa lý ảo và kích hoạt chuông báo khi đồ vật đi vào hoặc rời khỏi khu vực chỉ định.

Thiết lập hàng rào địa lý ảo và kích hoạt chuông báo khi đồ vật đi vào hoặc rời khỏi khu vực chỉ định. Movement Detection Alert: Gửi tín hiệu cảnh báo ngay khi phát hiện vật phẩm bị dịch chuyển bất thường.

Gửi tín hiệu cảnh báo ngay khi phát hiện vật phẩm bị dịch chuyển bất thường. Left Behind Alert: Nhắc nhở người dùng trên điện thoại khi họ vô tình để quên thiết bị ở phía sau.

Nhắc nhở người dùng trên điện thoại khi họ vô tình để quên thiết bị ở phía sau. Location History: Lưu trữ và hiển thị lại toàn bộ lịch trình di chuyển của phụ kiện theo mốc thời gian thực.

Sản phẩm có thời lượng pin tuyệt vời

Mặc dù vẫn duy trì viên pin cúc áo quen thuộc, SmartTag3 được tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng tốt hơn. Ở chế độ hoạt động bình thường, thiết bị cung cấp thời gian sử dụng 550 ngày, tăng 10% so với mức 500 ngày của phiên bản tiền nhiệm. Khi bật chế độ tiết kiệm năng lượng, thời lượng pin có thể kéo dài tối đa tới 790 ngày.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật SmartTag3 và SmartTag2

Thông số kỹ thuật Galaxy SmartTag3 Galaxy SmartTag2 Kích thước & Trọng lượng Giảm 35% thể tích, nhẹ hơn 33% Kích thước tiêu chuẩn, có lỗ móc khóa Công nghệ Bluetooth Bluetooth 6.0 Channel Sounding Bluetooth 5.3 Phạm vi định vị Compass View Lên đến 60 mét Khoảng 20 mét Khả năng tương thích nền tảng Android và iOS Độc quyền Android (thiết bị Galaxy) Thời lượng pin (Chuẩn / Tiết kiệm) 550 ngày / 790 ngày 500 ngày / 700 ngày Kháng nước, kháng bụi IP67 (sâu 1 mét trong 30 phút) IP67

Thiết bị vẫn giữ lại phím bấm vật lý tích hợp cho phép điều khiển nhanh các kịch bản nhà thông minh trong hệ sinh thái SmartThings. Theo kế hoạch, Samsung SmartTag3 chính thức mở bán đợt đầu tại Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 10 với hai tùy chọn màu sắc Đen và Trắng, trước khi mở rộng ra các thị trường quốc tế vào năm sau.