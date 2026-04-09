Samsung tăng mạnh sản lượng dòng Galaxy S26 do nhu cầu thị trường vượt kỳ vọng Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc nâng mục tiêu sản xuất dòng Galaxy S26 lên 3 triệu máy trong tháng 4/2026, trong đó mẫu Ultra chiếm ưu thế nhờ màn hình bảo mật.

Trước sức hút mạnh mẽ của dòng flagship mới nhất, Samsung đã quyết định điều chỉnh tăng đáng kể các đơn đặt hàng linh kiện cho dòng Galaxy S26. Theo báo cáo từ ZDNet Korea, hãng đặt mục tiêu sản xuất 3 triệu thiết bị chỉ riêng trong tháng 4/2026, tăng thêm 600.000 đơn vị so với kế hoạch ban đầu đưa ra vào tháng 3.

Sự phân hóa sản lượng giữa các phiên bản Galaxy S26

Các dự báo sơ bộ chỉ ra rằng thế hệ Galaxy S26 có khả năng vượt xa doanh số của dòng Galaxy S25 tiền nhiệm. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng không đồng đều giữa các phiên bản trong cùng series. Cụ thể, Samsung tập trung nguồn lực vào mẫu tiêu chuẩn và bản cao cấp nhất là Ultra, trong khi điều chỉnh giảm nhẹ đối với phiên bản Plus.

Dòng máy Tháng 3/2026 (Triệu máy) Tháng 4/2026 (Triệu máy) Galaxy S26 0,8 1,3 Galaxy S26+ 0,3 0,2 Galaxy S26 Ultra 1,3 1,5

Công nghệ màn hình bảo mật thúc đẩy doanh số bản Ultra

Đáng chú ý, Galaxy S26 Ultra tiếp tục khẳng định vị thế chủ lực khi chiếm từ 70% đến 80% tổng nhu cầu của toàn bộ dòng máy. Đây là mức tỷ trọng cao nhất từ trước đến nay đối với một phiên bản Ultra của Samsung. Động lực chính cho sự tăng trưởng này được xác định đến từ tính năng màn hình bảo mật độc quyền, một bước tiến công nghệ đang nhận được phản hồi rất tích cực từ phía người dùng.

Đại diện từ chuỗi cung ứng tiết lộ rằng sản lượng thực tế trong tháng 3 đã vượt mức kỳ vọng, tạo đà để các nhà máy lắp ráp gấp rút hoàn thiện số lượng máy lớn trong tháng 4 nhằm đáp ứng kịp thời các đơn đặt hàng từ thị trường toàn cầu.

Chiến lược chuỗi cung ứng trước biến động giá linh kiện

Dù phải đối mặt với tình trạng giá chip nhớ (RAM và bộ nhớ lưu trữ) liên tục leo thang gây áp lực lên biên lợi nhuận, Samsung vẫn duy trì được lợi thế cạnh tranh nhờ mảng bán dẫn nội bộ. Việc tự đảm bảo nguồn cung linh kiện then chốt giúp bộ phận di động của hãng duy trì sản lượng ổn định cho các dòng máy cao cấp, điều mà nhiều đối thủ khác đang gặp khó khăn.

Ngược lại, để dồn lực cho dòng S, Samsung đã thực hiện cắt giảm mục tiêu sản xuất ở phân khúc tầm trung. Biến động chi phí linh kiện khiến việc duy trì mức giá rẻ cho các dòng Galaxy A trở nên thách thức hơn.

Giảm từ 1,8 triệu xuống còn 1,6 triệu máy trong tháng 4. Galaxy A17: Điều chỉnh giảm từ 4,4 triệu xuống còn 3,9 triệu đơn vị.

Động thái này cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược điều phối chuỗi cung ứng của Samsung, ưu tiên tập trung vào những sản phẩm mang lại giá trị công nghệ cao và lợi nhuận tốt hơn trong bối cảnh thị trường linh kiện có nhiều biến động.