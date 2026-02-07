Samsung tăng tốc thử nghiệm One UI 9.0: Bất ngờ với sự xuất hiện của các dòng Galaxy A giá rẻ Samsung đang đẩy nhanh tiến độ phát triển One UI 9.0 dựa trên Android 17 cho hàng loạt thiết bị. Danh sách rò rỉ mới nhất cho thấy ngay cả các mẫu giá rẻ như Galaxy A07 và A17 cũng đã bắt đầu quá trình thử nghiệm nội bộ.

Samsung đang cho thấy những bước đi quyết liệt trong việc tối ưu hóa hệ sinh thái phần mềm của mình. Các báo cáo mới nhất từ chuỗi cung ứng và dữ liệu máy chủ cho thấy đội ngũ phát triển One UI đang tăng tốc đáng kể để sớm đưa bản cập nhật One UI 9.0 (dựa trên nền tảng Android 17) đến tay người dùng. Đáng chú ý, phạm vi thử nghiệm không chỉ dừng lại ở các dòng flagship cao cấp mà đã mở rộng sang cả phân khúc điện thoại phổ thông.

Chiến lược thử nghiệm sớm trên các dòng Galaxy A giá rẻ

Thông thường, các bản cập nhật Android mới sẽ ưu tiên thử nghiệm trên các dòng máy đầu bảng như Galaxy S hoặc Galaxy Z. Tuy nhiên, dữ liệu firmware trên máy chủ của Samsung vừa tiết lộ sự xuất hiện của One UI 9.0 dành cho các mẫu điện thoại giá rẻ bao gồm Galaxy A07, Galaxy A17 và Galaxy A16.

Việc xuất hiện firmware thử nghiệm sớm cho phân khúc này là một bước đi chiến lược. Điều này giúp Samsung có thêm thời gian để tối ưu hóa hiệu suất trên các cấu hình phần cứng thấp hơn, đảm bảo độ ổn định và giảm thiểu các lỗi phát sinh trước khi phát hành chính thức. Dù được thử nghiệm sớm, người dùng các dòng máy này thường sẽ không được tham gia chương trình Beta công khai mà sẽ nhận bản cập nhật ổn định trực tiếp.

Samsung đang thử nghiệm One UI 9 trên nhiều điện thoại Galaxy giá rẻ

Danh sách chi tiết các thiết bị đang được thử nghiệm One UI 9.0

Hiện tại, có hơn hai chục thiết bị Galaxy khác nhau đang nằm trong danh sách thử nghiệm nội bộ của Samsung. Dưới đây là bảng tổng hợp các dòng máy dự kiến sẽ sớm tiếp cận với giao diện One UI mới:

Dòng Galaxy S và Galaxy Z

Galaxy S Series: Bao gồm toàn bộ dải sản phẩm từ Galaxy S23 Series, Galaxy S24 Series (bao gồm cả bản FE) và dòng flagship sắp tới là Galaxy S25 Series.

Bao gồm toàn bộ dải sản phẩm từ Galaxy S23 Series, Galaxy S24 Series (bao gồm cả bản FE) và dòng flagship sắp tới là Galaxy S25 Series. Galaxy Z Series: Các mẫu điện thoại màn hình gập thế hệ mới như Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7.

Dòng Galaxy A và máy tính bảng Galaxy Tab

Galaxy A Series: Trải dài từ các mẫu tầm trung như Galaxy A57, A56, A55, A54 đến các dòng thấp hơn như A35, A34, A25, A24 và các mẫu giá rẻ A17, A16, A07.

Trải dài từ các mẫu tầm trung như Galaxy A57, A56, A55, A54 đến các dòng thấp hơn như A35, A34, A25, A24 và các mẫu giá rẻ A17, A16, A07. Galaxy Tab S Series: Các dòng máy tính bảng cao cấp gồm Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra, Tab S10+ và Tab S10 Ultra.

Lộ trình phát hành và kỳ vọng về hiệu năng

Chương trình One UI 9.0 Beta dự kiến sẽ bắt đầu giới hạn trên dòng Galaxy S26 và có thể mở rộng dần sang dòng Galaxy S25 trong những tuần tới. Đối với các thiết bị thuộc dòng Galaxy A và Galaxy Tab, Samsung thường áp dụng quy trình phát hành bản ổn định ngay sau khi các dòng flagship đã hoàn tất quá trình cập nhật.

Một điểm đáng lưu ý là dòng Galaxy S26 với chip xử lý Exynos 2600 và dung lượng RAM lên tới 12GB sẽ là thiết bị tiêu chuẩn để Samsung trình diễn những tính năng mạnh mẽ nhất của One UI 9.0. Với cấu hình này, hệ điều hành mới được kỳ vọng sẽ tối ưu sâu hơn các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng đa nhiệm mượt mà trên màn hình Dynamic AMOLED 2X.

Nhìn chung, việc Samsung mở rộng thử nghiệm One UI 9.0 sớm cho cả các dòng máy giá rẻ cho thấy hãng đang nỗ lực xóa bỏ khoảng cách về thời gian cập nhật giữa các phân khúc. Điều này không chỉ mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người dùng mà còn giúp duy trì vòng đời sử dụng thiết bị lâu dài hơn, đặc biệt là với các dòng máy phổ thông vốn thường bị xem nhẹ trong các đợt nâng cấp phần mềm lớn.