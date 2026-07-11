Samsung thay đổi chiến lược trên Galaxy S27: Giải pháp tối ưu chi phí trước cơn bão giá AI Để đối phó với áp lực chi phí linh kiện tăng vọt do làn sóng AI, Samsung dự kiến sẽ sử dụng chip điều khiển màn hình từ bên thứ ba cho dòng Galaxy S27 thay vì giải pháp tự phát triển.

Samsung đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong quy trình sản xuất dòng điện thoại cao cấp tiếp theo. Theo các báo cáo mới nhất, hãng công nghệ Hàn Quốc đang xem xét chấm dứt việc độc quyền sử dụng linh kiện tự thân trên dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Thay đổi này tập trung vào chip điều khiển màn hình (DDI), một thành phần quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành và chất lượng hiển thị.

Áp lực chi phí từ làn sóng trí tuệ nhân tạo

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi này là sự bùng nổ của công nghệ AI, kéo theo nhu cầu khổng lồ về các loại bộ nhớ hiệu suất cao như DRAM, HBM và NAND. Tình trạng cung không đủ cầu đã khiến giá bộ nhớ toàn cầu tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất smartphone, bao gồm cả Samsung.

Để duy trì mức giá cạnh tranh cho sản phẩm mà không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, bộ phận Samsung MX (Mobile eXperience) buộc phải tìm kiếm các phương án tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Việc đa dạng hóa nguồn cung chip DDI từ các đối tác bên thứ ba được xem là một bước đi chiến lược nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào giải pháp nội bộ của System LSI, vốn có chi phí sản xuất đang ngày càng đắt đỏ.

Dòng Galaxy S27 có thể sử dụng chip màn hình của bên thứ ba

Phân hóa linh kiện trên các phiên bản Galaxy S27

Theo báo cáo từ ZDNet Korea, kế hoạch thay đổi này sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các phiên bản trong dòng sản phẩm mới. Cụ thể, hai phiên bản tiêu chuẩn là Galaxy S27 và Galaxy S27+ nhiều khả năng sẽ chuyển sang sử dụng chip DDI từ các nhà cung cấp bên ngoài.

Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn là Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra dự kiến vẫn sẽ được trang bị chip điều khiển màn hình do Samsung tự phát triển. Quyết định này nhằm đảm bảo hiệu năng tối đa và chất lượng hiển thị vượt trội cho phân khúc flagship đầu bảng, nơi người dùng có yêu cầu khắt khe nhất về trải nghiệm hình ảnh.

Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau

Những đối tác tiềm năng trong chuỗi cung ứng mới

Hiện tại, Samsung đang tiến hành đánh giá kỹ thuật đối với chip DDI từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Danh sách này bao gồm các công ty Hàn Quốc như Anapass, DB Global Chip, Wonik D2I và đối tác Novatek đến từ Đài Loan. Việc so sánh được thực hiện khắt khe về các tiêu chí: độ ổn định, hiệu suất tiêu thụ điện năng và khả năng tương thích với tấm nền OLED đặc trưng của hãng.

Samsung sẽ ra mắt tới 4 phiên bản Galaxy S27 vào đầu năm sau

Đây không phải là lần đầu tiên Samsung tìm cách thay đổi linh kiện chiến lược để tối ưu chi phí. Trước đó, từng có thông tin hãng cân nhắc sử dụng tấm nền OLED từ BOE cho các dòng máy cao cấp, dù kế hoạch đó chưa được thông qua. Động thái lần này với chip DDI cho thấy quyết tâm của Samsung trong việc linh hoạt hóa chuỗi cung ứng trước những biến động khó lường của thị trường bán dẫn toàn cầu.

Tham khảo thông số kỹ thuật dòng tiền nhiệm Galaxy S26 Ultra

Trong khi chờ đợi những đột phá từ thế hệ Galaxy S27, người dùng vẫn có thể kỳ vọng vào sức mạnh từ dòng Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt với những thông số kỹ thuật ấn tượng đã được hé lộ:

Thông số Chi tiết dự kiến trên Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy Bộ nhớ RAM 12GB Màn hình 6.9 inch, Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2K+ Camera chính 200MP, hỗ trợ Zoom 100x và quay phim 8K Dung lượng Pin 5000mAh, sạc nhanh 60W Tính năng đặc biệt Hỗ trợ S Pen, kháng nước IP68, tích hợp sâu AI

Việc mở rộng danh sách nhà cung cấp chip DDI cho Galaxy S27 không hẳn là một sự cắt giảm chất lượng. Thay vào đó, đây là bước đi mang tính chiến lược để Samsung có thể dồn ngân sách vào những nâng cấp quan trọng hơn như vi xử lý Exynos 2700 hay các tính năng AI thế hệ mới, giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên điện thoại thông minh trí tuệ nhân tạo.