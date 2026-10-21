Samsung thiết kế modem M2700 mới cho Galaxy S27 nhằm giải quyết triệt để điểm yếu hao pin Modem M2700 đồng hành cùng Exynos 2700 trên Galaxy S27 được tối ưu hóa khả năng tiêu thụ năng lượng và nâng cấp chuẩn kết nối 3GPP Release 18 tiên tiến nhất.

Tập đoàn Samsung đang thực hiện những cải tiến kỹ thuật mang tính chiến lược đối với hệ thống modem mạng tích hợp trên dòng vi xử lý Exynos thế hệ tiếp theo. Động thái này nhằm mục tiêu xóa bỏ rào cản lớn nhất về mức tiêu hao năng lượng trong chế độ chờ vốn tồn tại qua nhiều thế hệ điện thoại Galaxy.

Khắc phục triệt để bài toán điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ

Các thiết bị trang bị chipset Exynos do Samsung sản xuất từ lâu đã bộc lộ chênh lệch đáng kể về thời lượng pin so với những phiên bản sử dụng chip Snapdragon của Qualcomm. Phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng nguyên nhân cốt lõi không chỉ nằm ở cụm nhân CPU hay GPU mà chủ yếu xuất phát từ khối vi mạch thu phát sóng (modem).

Samsung khắc phục yếu điểm của modem dòng chip Exynos

Để khắc phục nhược điểm kéo dài này, bộ phận Samsung LSI đã nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa thông qua mẫu modem mới mang mã hiệu M2700. Mẫu modem này dự kiến sẽ tích hợp trực tiếp vào vi xử lý Exynos 2700 trang bị trên một số biến thể của thế hệ Galaxy S27. Theo dữ liệu từ chuỗi cung ứng công nghiệp, modem M2700 được bổ sung công nghệ điều chỉnh điện áp thích ứng, giúp giảm tải tiêu thụ điện năng tương đương hoặc vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Cải tiến cấu trúc phần cứng và nâng cấp chuẩn kết nối

Về quy trình gia công, Samsung vẫn duy trì tiến trình sản xuất 4nm cho modem M2700, tương tự như thế hệ Exynos Modem 5410 trên Galaxy S26. Tuy nhiên, hãng đã tái cấu trúc thương hiệu linh kiện khi chính thức chuyển đổi tên gọi sang dòng M-series phục vụ cho lộ trình phát triển dài hạn.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ thu nhỏ diện tích quang học (optical die shrink) đã cho phép hãng thu nhỏ 4% kích thước vật lý của khuôn bán dẫn. Nhờ vậy, không gian linh kiện bên trong bo mạch được tối ưu hóa tốt hơn, hạn chế hiện tượng tích tụ nhiệt lượng khi thiết bị duy trì kết nối sóng di động liên tục.

Thông số kỹ thuật Thế hệ tiền nhiệm (Exynos Modem 5410) Thế hệ mới (Modem M2700) Tiến trình sản xuất 4nm Samsung 4nm Samsung (tối ưu diện tích) Kích thước khuôn bán dẫn Khuôn tiêu chuẩn Giảm 4% nhờ optical die shrink Tiêu chuẩn viễn thông 3GPP Release 17 3GPP Release 18 (5G-Advanced) Khả năng mạng phi mặt đất (NTN) Hỗ trợ cơ bản Tối ưu hóa hiệu năng truyền tải Cơ chế quản lý năng lượng Điện áp cố định theo nấc Điều chỉnh điện áp thích ứng

Đáng chú ý, modem M2700 ghi nhận bước nhảy vọt về tiêu chuẩn mạng khi nâng cấp trực tiếp từ 3GPP Release 17 lên chuẩn 3GPP Release 18. Nâng cấp này cải thiện đáng kể băng thông và độ ổn định của mạng phi mặt đất (Non-Terrestrial Network), đặt nền tảng kỹ thuật vững chắc cho các tính năng liên lạc khẩn cấp qua vệ tinh trên dòng flagship sắp tới.

Đây là cải tiến thú vị cho dòng Galaxy S27

Lộ trình tiến tới tiến trình 2nm và chiến lược bán dẫn

Kế hoạch phát triển dài hạn của hãng công nghệ Hàn Quốc không dừng lại ở thế hệ M2700. Samsung đã bắt đầu định hình dòng modem kế tiếp mang mã M2800 dành cho thế hệ Galaxy S28, dự kiến sẽ nhảy vọt lên tiến trình 2nm tiên tiến nhằm đạt hiệu suất năng lượng tối đa.

Việc chuyển dần thiết kế vi mạch di động sang các node công nghệ nhỏ hơn còn mang ý nghĩa chiến lược đối với năng lực gia công của Samsung. Hành động này giúp giảm tải áp lực cho dây chuyền 4nm hiện tại, giải phóng sản lượng sản xuất để ưu tiên cho bộ nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ các hệ thống máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện tại, ban lãnh đạo Samsung vẫn đang cân nhắc phương án phân bổ vi xử lý Exynos 2700 trên toàn bộ dòng sản phẩm, đặc biệt là phiên bản cao cấp nhất Galaxy S27 Ultra, nhằm bảo đảm tính đồng nhất về mặt trải nghiệm cho người dùng toàn cầu.