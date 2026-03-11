Samsung thử nghiệm công nghệ pin silicon-carbon 18,000 mAh cho smartphone Galaxy Samsung đang thử nghiệm pin silicon-carbon dung lượng tới 18,000 mAh. Công nghệ này hứa hẹn giúp smartphone hoạt động nhiều ngày mà không làm tăng trọng lượng máy.

Samsung đang tiến hành phát triển và thử nghiệm thế hệ pin silicon-carbon mới, một bước đi chiến lược nhằm giải quyết bài toán dung lượng năng lượng trên các thiết bị di động. Khác với pin lithium-ion truyền thống sử dụng graphite (than chì) ở cực dương (anode), công nghệ mới thay thế bằng vật liệu silicon, cho phép mật độ năng lượng cao hơn đáng kể trong cùng một kích thước vật lý.

Samsung đang phát triển công nghệ pin silicon-carbon với dung lượng khủng

Đột phá từ vật liệu silicon ở cực dương

Việc sử dụng silicon ở cực dương giúp pin tích trữ nhiều năng lượng hơn so với graphite truyền thống. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất có thể nâng cao dung lượng pin mà không cần phải tăng kích thước của điện thoại, giữ cho thiết bị luôn mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo thời gian sử dụng vượt trội.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung đã từng thử nghiệm một nguyên mẫu pin có dung lượng lên tới 20,000 mAh. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm cho thấy mẫu pin này chỉ duy trì hiệu suất tốt trong khoảng 960 chu kỳ sạc trước khi bắt đầu suy giảm đáng kể. Do đó, hãng đã quyết định không đưa thiết kế này vào sản xuất thương mại để đảm bảo tính ổn định và độ bền lâu dài cho người dùng.

Công nghệ pin mới sẽ mang đến thời gian sử dụng nhiều ngày cho người dùng

Các nguyên mẫu 12,000 mAh và 18,000 mAh

Thay vì tập trung vào con số 20,000 mAh, Samsung hiện đang chuyển hướng sang các thiết kế tối ưu hơn với dung lượng 12,000 mAh và 18,000 mAh. Các kỹ sư sử dụng phương pháp xếp chồng nhiều cell pin nhỏ để cung cấp năng lượng lớn trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

Loại dung lượng Số lượng cell pin Trạng thái 12,000 mAh 2 cell xếp chồng Đang thử nghiệm 18,000 mAh 3 cell xếp chồng Đang thử nghiệm 20,000 mAh Không xác định Ngừng phát triển

Thiết kế đa cell này giúp kiểm soát nhiệt độ tốt hơn và ngăn ngừa tình trạng phồng pin, một trong những thách thức lớn nhất khi tăng mật độ năng lượng. Nếu thành công, những viên pin này sẽ cho phép smartphone Galaxy hoạt động liên tục trong nhiều ngày chỉ với một lần sạc duy nhất.

Thách thức và lộ trình thương mại hóa

Mặc dù tiềm năng rất lớn, công nghệ pin silicon-carbon vẫn đang đối mặt với những rào cản kỹ thuật nhất định. Thách thức chính nằm ở việc duy trì hiệu suất ổn định sau hàng nghìn chu kỳ sạc và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi điều kiện sử dụng. Đây là lý do Samsung và các hãng công nghệ khác đang triển khai một cách thận trọng.

Công nghệ pin silicon-carbon vẫn đang trong giai đoạn phát triển

Hiện tại, Samsung vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các nguyên mẫu. Theo lộ trình dự kiến, công nghệ này có thể sẽ xuất hiện đầu tiên trên các dòng sản phẩm cao cấp với dung lượng vừa phải, sau đó mới tiến dần tới các mức dung lượng "khủng" hơn khi quy trình sản xuất đã đạt được độ chín muồi.