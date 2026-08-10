Samsung thử nghiệm giao diện One UI 9.5 trên Galaxy A57: Bước đi bất ngờ ở phân khúc tầm trung Samsung bắt đầu thử nghiệm nội bộ One UI 9.5 trên Galaxy A57, cho thấy sự thay đổi chiến lược khi rút ngắn khoảng cách phần mềm giữa máy cao cấp và tầm trung.

Samsung vừa bắt đầu tiến hành thử nghiệm nội bộ phiên bản phần mềm One UI 9.5 trên thiết bị Galaxy A57. Động thái này đánh dấu bước chuyển biến đáng chú ý khi quy trình kiểm thử phiên bản hệ điều hành mới được mở rộng sang phân khúc tầm trung sớm hơn nhiều so với lộ trình thường niên.

Samsung đang thử nghiệm One UI 9.5 trên Galaxy A57

Bản thử nghiệm One UI 9.5 lộ diện với firmware A576BXXU6CZJ1

Theo dữ liệu được chia sẻ từ nguồn tin rò rỉ công nghệ TarunVats, bản dựng thử nghiệm nội bộ đầu tiên của One UI 9.5 dành cho Galaxy A57 đã chính thức xuất hiện trên hệ thống máy chủ. Bản dựng này mang mã hiệu firmware là A576BXXU6CZJ1. Do đây mới chỉ là phiên bản kiểm thử giới hạn trong nội bộ đội ngũ phát triển, người dùng phổ thông chưa thể tiếp cận hay tiến hành cài đặt trên thiết bị cá nhân.

Galaxy A57 là mẫu điện thoại tầm trung mới nhất của Samsung

Đáng lưu ý, mẫu smartphone tầm trung Galaxy A57 chỉ vừa mới tiếp nhận bản cập nhật One UI 9 phiên bản ổn định cách đây không lâu. Việc nhà sản xuất Hàn Quốc nhanh chóng bắt tay vào thử nghiệm One UI 9.5 chứng minh tiến độ nghiên cứu, tối ưu phần mềm đang được duy trì với nhịp độ rất khẩn trương.

Thông số kỹ thuật phần cứng nền tảng của Galaxy A57

Để vận hành mượt mà các phiên bản giao diện tùy biến ngày càng tích hợp nhiều tiện ích phức tạp, cấu hình phần cứng của Galaxy A57 đóng vai trò nền tảng then chốt.

Hạng mục Thông số kỹ thuật Màn hình Super AMOLED, tần số quét 120Hz, độ sáng cao Vi xử lý Chip Exynos thế hệ mới tối ưu hiệu năng và đồ họa Bộ nhớ & Lưu trữ 8GB RAM / 128GB bộ nhớ trong Camera chính 50MP tích hợp công nghệ AI, quay video 4K Dung lượng pin & Sạc 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh chính hãng công suất tối đa 45W

Chiến lược thu hẹp khoảng cách cập nhật giữa flagship và dòng tầm trung

Theo tiền lệ các năm trước, các đợt cập nhật lớn hoặc phiên bản nâng cấp phụ dạng x.5 thường được ưu tiên hoàn thiện trước trên dòng điện thoại cao cấp Galaxy S. Chỉ sau khi hệ thống hoạt động ổn định trên phân khúc flagship, các dòng sản phẩm đại chúng hơn như Galaxy A hoặc Galaxy M mới được lập danh sách chuyển giao phần mềm.

Samsung đang chăm chút nhiều hơn cho các điện thoại Galaxy A tầm trung của mình

Sự hiện diện sớm của Galaxy A57 trong dự án One UI 9.5 cho thấy sự điều chỉnh quan trọng trong chiến lược dịch vụ phần mềm của hãng. Thay vì tạo ra khoảng cách lớn về thời gian chờ đợi, việc đẩy nhanh chu kỳ kiểm thử giúp các thiết bị tầm trung nhanh chóng sở hữu những tinh chỉnh giao diện và cải tiến công nghệ mới, qua đó nâng cao sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc.

Kỳ vọng kỹ thuật và thời điểm phát hành rộng rãi

Hiện tại, hãng công nghệ Hàn Quốc chưa công bố chi tiết danh sách tính năng chính thức đi kèm One UI 9.5. Dựa trên phân tích kỹ thuật, bản cập nhật phụ này được kỳ vọng sẽ tập trung chính vào việc khắc phục các tồn đọng của phiên bản One UI 9, nâng cao độ mượt mà của hệ thống và tối ưu hóa mức tiêu hao năng lượng của viên pin 5000mAh.

Galaxy A57 sẽ sớm được cập nhật phiên bản One UI mới nhất trong thời gian tới

Trước khi đưa ra phiên bản phát hành cuối cùng cho người dùng toàn cầu, phần mềm sẽ phải vượt qua nhiều chu kỳ rà soát lỗi nội bộ nhằm đảm bảo tính ổn định của toàn hệ thống. Thông tin chi tiết hơn về các tính năng mới cũng như thời gian triển khai chính thức sẽ tiếp tục lộ diện trong các đợt phát triển tiếp theo.