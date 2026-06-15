Samsung thử nghiệm kính UTG 60 micron cho Galaxy Z Fold8: Bước tiến xóa mờ nếp gấp màn hình Samsung đang phát triển lớp kính siêu mỏng (UTG) dày 60 micron cho Galaxy Z Fold8 Wide và Z Fold9, hứa hẹn tăng gấp đôi độ bền và giảm thiểu nếp gấp so với các thế hệ trước.

Samsung Electronics đang tiến hành thử nghiệm một bước đột phá quan trọng về vật liệu cho dòng điện thoại gập tương lai. Theo các báo cáo từ chuỗi cung ứng, hãng công nghệ Hàn Quốc đang xem xét sử dụng lớp kính siêu mỏng (UTG) thế hệ mới với độ dày lên tới 60 micron. Đây là nỗ lực chiến lược nhằm giải quyết hai điểm yếu lớn nhất trên smartphone màn hình gập: nếp gấp giữa màn hình và độ bền vật lý của tấm nền.

Sự tiến hóa của công nghệ kính UTG qua các thế hệ

Việc tăng độ dày lớp kính bảo vệ được coi là giải pháp trực tiếp để làm mờ nếp gấp và tăng cường khả năng chống chịu va đập trong quá trình sử dụng hàng ngày. Để thấy rõ sự thay đổi, cần nhìn lại lộ trình phát triển vật liệu của Samsung:

Dòng sản phẩm Độ dày kính UTG (micron) Đặc điểm chính Galaxy Z Fold6 30 Mỏng, nhẹ nhưng nếp gấp còn rõ Galaxy Z Fold7 45 Tăng độ bền cơ học Galaxy Z Fold8 Wide / Z Fold9 60 Giảm thiểu nếp gấp, tối ưu độ phẳng

Việc nâng cấp từ 30 micron trên thế hệ cũ lên 60 micron trên các mẫu thử nghiệm mới cho thấy Samsung sẵn sàng thay đổi cấu trúc phần cứng để đạt được trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn.

Màn hình OLED được sử dụng trên Galaxy Z Fold7 của Samsung Electronics

Chiến lược thử nghiệm trên Galaxy Z Fold8 Wide

Thay vì áp dụng đồng loạt trên toàn bộ dải sản phẩm, Samsung được cho là sẽ chọn Galaxy Z Fold8 Wide làm thiết bị thử nghiệm đầu tiên cho loại kính 60 micron này. Đây là phiên bản có thiết kế rộng hơn với tỷ lệ khung hình khác biệt, mang phong cách tương tự một cuốn hộ chiếu.

Trong khi đó, phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra tiêu chuẩn dự kiến vẫn sẽ duy trì lớp kính 45 micron. Cách tiếp cận này giúp Samsung thu thập phản hồi thực tế từ một nhóm khách hàng cụ thể trước khi quyết định đưa công nghệ kính dày hơn lên dòng Galaxy Z Fold9 chủ lực.

Loại kính dày hơn dường như đang được chọn để thử nghiệm trên chiếc Galaxy Z Fold8 Wide

Tối ưu hóa phần cứng và lộ trình ra mắt

Bên cạnh việc nâng cấp độ dày kính UTG, Samsung cũng đang tập trung cải tiến hệ thống bản lề và cấu trúc khung bảo vệ. Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo thiết bị vẫn duy trì được độ mỏng cần thiết dù lớp kính bảo vệ đã dày gấp đôi so với các thế hệ đời đầu. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một thiết bị ổn định hơn cho các tác vụ đa nhiệm nặng và xử lý công việc chuyên sâu.

Thông tin từ các nguồn tin rò rỉ cho biết, Samsung đang ráo riết chuẩn bị các công đoạn cuối cùng cho sự kiện Unpacked tiếp theo. Buổi lễ ra mắt các thế hệ điện thoại gập mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/07/2026 tại London, Anh.

Việc liên tục nghiên cứu và đẩy mạnh giới hạn của vật liệu UTG cho thấy Samsung đang lắng nghe phản hồi từ thị trường về vấn đề thẩm mỹ và độ bền của màn hình gập. Dù vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế của lớp kính 60 micron, nhưng đây rõ ràng là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển của phân khúc smartphone cao cấp này trong tương lai.