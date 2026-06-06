Samsung thử nghiệm One UI 9.0 cho Galaxy S25: Giao diện mới và hiệu suất đột phá Samsung đã bắt đầu thử nghiệm One UI 9.0 dựa trên Android 17 cho dòng Galaxy S25. Bản cập nhật hứa hẹn mang đến giao diện thiết kế lại hoàn toàn và tính năng mới.

Samsung vừa bắt đầu quá trình thử nghiệm nội bộ bản cập nhật One UI 9.0 dựa trên nền tảng Android 17 cho dòng Galaxy S25. Động thái này cho thấy nỗ lực của hãng công nghệ Hàn Quốc trong việc rút ngắn thời gian tiếp cận phần mềm mới cho các thiết bị thế hệ tiền nhiệm, ngay sau khi mở chương trình beta cho dòng Galaxy S26.

Phát hiện firmware One UI 9.0 cho Galaxy S25 trên máy chủ OTA

Theo dữ liệu từ chuyên gia rò rỉ Tarun Vats, một tệp firmware thử nghiệm dành cho Galaxy S25 đã bất ngờ xuất hiện trên máy chủ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) của Samsung. Đây là một minh chứng cho tốc độ phát triển phần mềm nhanh chóng của hãng trong việc tối ưu hóa hệ điều hành mới nhất cho dải sản phẩm flagship.

Samsung có vẻ như đang thử nghiệm bản cập nhật One UI 9.0 cho Galaxy S25 series

Kỳ vọng về sự thay đổi toàn diện trên One UI 9.0

Bản cập nhật One UI 9.0 được mô tả là sẽ mang tới một giao diện người dùng (UI) được thiết kế lại hoàn toàn. Ngoài những thay đổi về mặt thẩm mỹ, phiên bản này còn tích hợp nhiều tính năng bổ sung nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng Android 17, giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn.

Một tệp firmware thử nghiệm dành cho dòng Galaxy S25 mang hệ điều hành One UI 9.0 vừa bị phát hiện

Việc sớm triển khai thử nghiệm trên Galaxy S25 giúp đảm bảo tính ổn định và hiệu suất tối ưu cho thiết bị ngay khi phiên bản chính thức được phát hành. Với vòng đời hỗ trợ phần mềm ngày càng dài, người dùng dòng Galaxy S25 có thể kỳ vọng vào một làn gió mới về tính năng và giao diện tương đương với các dòng máy mới nhất hiện nay.