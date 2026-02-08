Samsung thử nghiệm One UI 9.5 cho Galaxy S27 Ultra sớm nửa năm trên nền Android 17 Bản dựng One UI 9.5 mã AZH3 dành cho Galaxy S27 Ultra vừa lộ diện trên máy chủ thử nghiệm của Samsung, đánh dấu bước phát triển sớm kỷ lục trên nền Android 17.

Samsung vừa mở màn quá trình phát triển hệ điều hành thế hệ mới khi bắt đầu thử nghiệm giao diện One UI 9.5 trên mẫu flagship Galaxy S27 Ultra. Việc khởi động phần mềm thử nghiệm sớm hơn nửa năm so với lịch trình thông thường cho thấy chiến lược nâng cao tính ổn định và tối ưu hóa hệ điều hành cho các thiết bị cao cấp trong tương lai.

Samsung đã bắt đầu phát triển One UI 9.5 trên dòng Galaxy S27

Bản dựng One UI 9.5 xuất hiện sớm kỷ lục trên máy chủ Mỹ

Thông tin rò rỉ từ chuyên gia săn tin phần mềm FahadAliJaved cho thấy bản dựng One UI 9.5 đầu tiên mang mã hiệu AZH3 đã xuất hiện trên máy chủ thử nghiệm phần mềm của Samsung tại thị trường Mỹ. Phiên bản này được thiết kế dành riêng cho thiết bị có mã model SM-S958U, tức dòng Galaxy S27 Ultra dự kiến ra mắt trong tương lai.

Đáng chú ý, việc xuất hiện một bản thử nghiệm phần mềm lớn trước thời điểm phát hành chính thức khoảng 6 tháng là điều chưa từng có tiền lệ đối với các dòng thiết bị Galaxy. Động thái này giúp đội ngũ ngũ kỹ sư của hãng có thêm thời gian tinh chỉnh hiệu năng, kiểm soát lỗi và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trước khi sản phẩm thương mại chính thức xuất xưởng.

Giao diện người dùng tiếp me của Samsung sẽ mang đến nhiều thay đổi

Nền tảng Android 17 và lộ trình phát hành dự kiến

Về mặt kỹ thuật, phiên bản One UI 9.5 được xác nhận tiếp tục phát triển dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 17. Theo lộ trình trước đó, Samsung sẽ phát hành phiên bản One UI 9.0 cùng với các mẫu smartphone màn hình gập thế hệ mới vào ngày 7 tháng 8 năm 2026, trước khi mở rộng cập nhật đến các thiết bị Galaxy khác vào tháng 9 năm 2026.

One UI 9.5 vẫn dựa trên Android 17

Bên cạnh đó, việc khởi động One UI 9.5 từ sớm mở ra khả năng chương trình thử nghiệm Beta sẽ được Samsung kích hoạt vào khoảng tháng 11. Các thiết bị thuộc dòng Galaxy S26 series nhiều khả năng sẽ là những sản phẩm đầu tiên được đăng ký tham gia chương trình trải nghiệm sớm bản cập nhật này.