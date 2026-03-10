Samsung trang bị tính năng tự khởi động lại sau 72 giờ để bảo vệ dữ liệu trên dòng Galaxy Inactivity Restart trên Samsung Galaxy sẽ tự động reboot thiết bị nếu không được mở khóa trong 72 giờ, đưa máy về trạng thái mã hóa cao nhất để chống lại hacker.

Samsung vừa âm thầm bổ sung một chốt chặn bảo mật quan trọng mang tên Inactivity Restart (Khởi động lại khi không hoạt động) cho các mẫu điện thoại Galaxy. Cơ chế này được thiết kế để tự động thực hiện lệnh khởi động lại (reboot) nếu thiết bị nằm im trong trạng thái khóa màn hình suốt 72 giờ liên tục mà không có bất kỳ thao tác mở khóa thành công nào.

Cơ chế mã hóa cao nhất sau khi khởi động lại

Sau khi quá trình khởi động hoàn tất, điện thoại sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái BFU (Before First Unlock) – cấp độ bảo mật khắt khe nhất của hệ điều hành. Ở trạng thái này, mọi dữ liệu nhạy cảm, nội dung thông báo ứng dụng hay thông tin người gọi đến đều bị ẩn hoàn toàn khỏi hệ thống.

Đáng chú ý, toàn bộ các phương thức xác thực sinh trắc học như vân tay hay khuôn mặt sẽ bị vô hiệu hóa. Người dùng buộc phải nhập đúng mật khẩu gốc (Passcode) để giải mã dữ liệu và khôi phục quyền truy cập. Thẻ SIM cũng sẽ bị khóa cho đến khi được xác thực, tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc ngăn chặn các công cụ bẻ khóa chuyên dụng của kẻ gian trong trường hợp máy bị đánh cắp.

Danh sách thiết bị hỗ trợ và cách kích hoạt

Theo ghi nhận, chốt chặn bảo mật mới đã bắt đầu xuất hiện trên dòng Galaxy S26 thông qua bản vá cập nhật tháng 2/2026. Ngoài ra, tính năng này cũng được ghi nhận có mặt trên các model Galaxy S25 chạy One UI 8.5 beta và thiết bị màn hình gập Galaxy Z Fold7 chạy One UI 8.

Hiện tại, Inactivity Restart đang bị vô hiệu hóa mặc định để tránh gây nhầm lẫn cho người dùng. Để kích hoạt lớp bảo vệ này, người dùng cần thực hiện theo các bước sau:

Truy cập vào Cài đặt. Chọn mục Bảo mật và Quyền riêng tư. Tìm đến Các cài đặt bảo mật khác. Gạt mở tính năng Inactivity Restart.

Nỗ lực thu hẹp khoảng cách bảo mật với Apple

Việc Samsung đưa cơ chế này lên hệ sinh thái One UI được đánh giá là bước đi thiết thực nhằm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Tương tự như giải pháp trên iPhone của Apple, việc ép thiết bị tự khởi động lại sẽ chặt đứt cơ hội sử dụng các phần mềm ngoại vi để dò mật khẩu hoặc trích xuất dữ liệu trái phép.

Bên cạnh tính năng bảo mật mới, Samsung vẫn tiếp tục duy trì sức mạnh phần cứng vượt trội trên các dòng flagship như Galaxy S26 Ultra với cấu hình mạnh mẽ và hệ thống camera tân tiến.