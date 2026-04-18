Samsung trình làng Galaxy Tab A11+ Kids Edition: Tablet chuyên dụng bảo vệ tối đa cho trẻ Samsung ra mắt Galaxy Tab A11+ Kids Edition với vỏ xốp chống va đập, bút Crayo-Pen và hệ thống quản lý từ xa giúp phụ huynh an tâm tuyệt đối khi trẻ sử dụng máy.

Samsung vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng mới mang tên Galaxy Tab A11+ Kids Edition. Đây là phiên bản được tùy biến từ dòng Galaxy Tab A11+ tiêu chuẩn (chỉ hỗ trợ Wi-Fi), tập trung vào các tính năng bảo vệ trẻ em và cung cấp công cụ quản lý chuyên sâu cho phụ huynh.

Galaxy Tab A11+ Kids Edition ra mắt

Thiết kế chống va đập và bộ phụ kiện sáng tạo

Điểm khác biệt lớn nhất của Galaxy Tab A11+ Kids Edition so với phiên bản thông thường nằm ở lớp vỏ bảo vệ bằng xốp đặc biệt. Lớp ốp lưng này không chỉ có khả năng chống va đập mạnh mà còn tích hợp chân đế tiện lợi, đồng thời đóng vai trò như một tay cầm giúp trẻ dễ dàng di chuyển thiết bị. Samsung cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt bao gồm xanh dương, đỏ, tím và xanh lam đậm.

Bên cạnh đó, thiết bị đi kèm với bút cảm ứng Crayo-Pen, hỗ trợ trẻ thực hiện các thao tác viết, vẽ và sáng tạo trực quan hơn trên màn hình lớn. Để tăng tính cá nhân hóa, hãng còn tặng kèm một bộ sticker giúp trẻ tự do trang trí cho chiếc máy tính bảng của mình.

Hệ sinh thái Samsung Kids và quyền kiểm soát của phụ huynh

Về phần mềm, Galaxy Tab A11+ Kids Edition được cài đặt sẵn ứng dụng Samsung Kids. Đây là môi trường kỹ thuật số an toàn, cung cấp các nội dung giáo dục và giải trí đã qua kiểm duyệt. Phụ huynh có thể thiết lập thời gian sử dụng màn hình hàng ngày, giới hạn quyền truy cập vào các ứng dụng cụ thể và theo dõi báo cáo hoạt động của trẻ để đảm bảo việc sử dụng công nghệ luôn trong tầm kiểm soát.

Thông số kỹ thuật tối ưu cho học tập và giải trí

Dù là phiên bản dành cho trẻ em, Galaxy Tab A11+ Kids Edition vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ để đáp ứng tốt các nhu cầu học tập và giải trí đa phương tiện. Máy trang bị màn hình 11 inch với tần số quét 90Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Hệ thống âm thanh tương thích chuẩn Dolby Atmos giúp nâng cao chất lượng nghe nhạc và xem video.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng Galaxy Tab A11+:

Thông số Chi tiết Màn hình 11 inch, tần số quét 90Hz (1200 x 1920 pixel) Vi xử lý MediaTek 7300 Bộ nhớ RAM 6GB / 8GB, ROM 128GB / 256GB Camera Sau: 8MP | Trước: 5MP Pin & Sạc 7040 mAh, sạc nhanh 25W Kết nối Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, Jack 3.5mm Độ dày & Trọng lượng 6.9mm, khung nhôm, chuẩn IP52

Tại thị trường Mỹ, Galaxy Tab A11+ Kids Edition hiện được niêm yết với mức giá 350 USD (tương đương khoảng 9,22 triệu đồng). Với cấu hình ổn định và các tính năng bảo mật tích hợp, đây được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho các gia đình muốn trang bị thiết bị công nghệ đầu đời cho trẻ nhỏ.