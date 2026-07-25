Samsung tung bộ phụ kiện ốp lưng chính hãng cho Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra và Flip 8 Samsung vừa phát hành video quảng bá bộ sưu tập ốp lưng chính hãng cho dòng Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra và Flip 8 với nhiều cải tiến tối ưu trải nghiệm.

Samsung đã chính thức phát hành chuỗi video quảng bá bộ sưu tập ốp lưng chính hãng dành cho các dòng điện thoại gập mới gồm Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Bộ phụ kiện này dự kiến sẽ mở bán rộng rãi tại các cửa hàng vào đầu tháng 8/2026, mang đến nhiều tùy chọn chất liệu từ sợi carbon siêu mỏng, silicone mềm mại cho đến nhựa trong suốt cao cấp.

Video quảng bá của Samsung giới thiệu các mẫu ốp lưng chính hãng cho Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra và Flip 8.

Đa dạng tùy chọn bảo vệ cho Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra

Đối với phiên bản cao cấp Galaxy Z Fold 8 Ultra, Samsung giới thiệu các dòng ốp lưng Carbon Magnet và Carbon Standing mỏng nhẹ, trong đó phiên bản Carbon Standing được tích hợp chân chống tiện lợi với 3 màu sắc lựa chọn. Bên cạnh đó, người dùng còn có tùy chọn ốp lưng Silicone Magnet với 4 màu sắc trẻ trung cùng hai phiên bản ốp lưng trong suốt dạng cứng (Clear hardshell) bao gồm bản tích hợp từ tính và bản tiêu chuẩn.

Dòng Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn sở hữu hệ thống phụ kiện gần như tương đồng với phiên bản Ultra. Các mẫu ốp lưng Carbon, Silicone và Clear được tùy chỉnh lại kích thước để phù hợp với kiểu dáng gọn nhẹ hơn của Fold 8, đồng thời vẫn giữ nguyên các tính năng tích hợp từ tính giúp đồng bộ trải nghiệm trên cả hai thiết bị.

Sự kết hợp độc đáo dành riêng cho Galaxy Z Flip 8

Do sở hữu thiết kế gập vỏ sò đặc trưng, Galaxy Z Flip 8 được trang bị dòng phụ kiện hoàn toàn riêng biệt nhằm tối ưu hóa sự tiện lợi cho người dùng. Đáng chú ý là mẫu ốp lưng Silicone Ring Magnet tích hợp vòng đeo giữ tay chắc chắn, cùng các phiên bản ốp trong suốt Clear có hoặc không có tính năng từ tính.

Đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của Flip 8 là dòng ốp lưng Flipsuit Case. Phụ kiện này sử dụng các tấm nền có thể thay thế linh hoạt, có khả năng tương tác trực tiếp với màn hình phụ bên ngoài để tự động thay đổi giao diện hiển thị theo phong cách cá nhân của người dùng.

Tổng hợp các dòng ốp lưng chính hãng Samsung mới

Dòng máy Các mẫu ốp lưng chính Đặc điểm nổi bật Galaxy Z Fold 8 Ultra Carbon Magnet, Carbon Standing, Silicone Magnet, Clear Tích hợp chân chống, hỗ trợ tính năng từ tính, 3-4 màu sắc. Galaxy Z Fold 8 Carbon, Silicone, Clear Kích thước tối ưu cho bản tiêu chuẩn, có tùy chọn từ tính. Galaxy Z Flip 8 Silicone Ring Magnet, Clear, Flipsuit Case Tích hợp vòng đeo, tấm nền Flipsuit tương tác màn hình phụ.

Toàn bộ dòng sản phẩm ốp lưng mới của Samsung được thiết kế nhằm đạt cân bằng giữa khả năng bảo vệ thiết bị gập và tính tiện dụng hàng ngày, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng công nghệ.