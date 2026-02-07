Samsung vô tình lộ ngày ra mắt Galaxy Z Fold8 và Galaxy Watch9 vào tháng 7/2026 Thông tin từ ứng dụng Samsung Members tại Malaysia cho thấy sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo có thể diễn ra vào ngày 22/07, tập trung vào dòng điện thoại gập và thiết bị đeo mới.

Samsung vừa vô tình xác nhận thời điểm tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo thông qua một chương trình khuyến mãi trên ứng dụng Members tại Malaysia. Dữ liệu rò rỉ cho thấy ngày 22/07/2026 sẽ là mốc thời gian hãng trình làng thế hệ Galaxy Z Fold8 cùng dòng đồng hồ thông minh Galaxy Watch9.

Bằng chứng từ chương trình ưu đãi của Samsung Members

Tại thị trường Malaysia, Samsung đang triển khai chương trình tặng phiếu mua sắm trị giá 700 RM (tương đương khoảng 4,49 triệu đồng) dành cho người dùng Galaxy thông qua ứng dụng Members. Đáng chú ý, nội dung quảng bá ghi rõ phiếu giảm giá này được áp dụng cho “thiết bị gập thế hệ tiếp theo” và “thiết bị đeo thông minh thế hệ tiếp theo”.

Samsung hiện đang quảng bá sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo trong ứng dụng Samsung Member

Thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi được ấn định từ ngày 22/07/2026. Mốc thời gian này hoàn toàn trùng khớp với các dự đoán trước đó từ giới truyền thông Hàn Quốc về lịch trình ra mắt sản phẩm mới của gã khổng lồ công nghệ. Theo lộ trình, người dùng có thể sử dụng phiếu mua hàng này đến ngày 04/10 trên hệ thống trực tuyến và từ ngày 11/08 đến 04/10 tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp.

Kỳ vọng về Galaxy Z Fold8 và hệ sinh thái thiết bị đeo mới

Sự kiện Galaxy Unpacked năm nay được dự báo sẽ có quy mô lớn với sự xuất hiện của ít nhất ba mẫu điện thoại màn hình gập, bao gồm Galaxy Z Fold8, biến thể Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8. Bên cạnh đó, dòng Galaxy Watch9 Series chạy hệ điều hành Wear OS cũng là tâm điểm chú ý của giới công nghệ.

Sự kiện sắp tới sẽ là nơi Samsung ra mắt nhiều sản phẩm thú vị

Ngoài các thiết bị di động truyền thống, Samsung có thể sẽ hé lộ thêm về dự án kính thông minh (smart glasses), một lĩnh vực mà hãng đang đẩy mạnh nghiên cứu để cạnh tranh với các đối thủ lớn. Các hình ảnh nhá hàng ban đầu cho thấy Galaxy Z Fold8 sẽ tiếp tục tối ưu hóa ngôn ngữ thiết kế màn hình lớn, cải thiện hiệu ứng thị giác và bổ sung các bộ hình nền mặc định mới.

Thay đổi chiến lược về địa điểm tổ chức

Một chi tiết thú vị khác được các nguồn tin rò rỉ nhắc đến là địa điểm tổ chức sự kiện. Thay vì chọn Mỹ hoặc Hàn Quốc như các năm trước, Samsung được cho là sẽ tổ chức Galaxy Unpacked 2026 tại London, Vương quốc Anh. Việc lựa chọn một trung tâm văn hóa và công nghệ tại châu Âu cho thấy ý định làm mới hình ảnh thương hiệu toàn cầu cho dòng sản phẩm cao cấp của hãng.

Với việc mốc thời gian 22/07 đã gần như lộ diện, người dùng công nghệ đang kỳ vọng vào những nâng cấp đáng giá trên dòng flagship gập mới, đặc biệt là hệ thống camera trên phiên bản Ultra và độ bền màn hình trên toàn dòng sản phẩm.