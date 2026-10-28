Samsung W27 lộ diện thiết kế viền mạ vàng cùng camera 200MP trước ngày ra mắt Điện thoại gập cao cấp Samsung W27 vừa lộ diện trọn vẹn diện mạo sang trọng, trang bị chip xử lý hàng đầu Snapdragon cùng cảm biến camera 200MP ấn tượng.

Samsung W27 là mẫu điện thoại màn hình gập siêu cao cấp tiếp theo thuộc dòng W-series danh tiếng, chuẩn bị được giới thiệu chính thức tại thị trường Trung Quốc vào ngày 29/10. Trước thềm sự kiện công bố, hàng loạt hình ảnh render chi tiết cùng thông số kỹ thuật then chốt của mẫu máy này đã được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn công nghệ quốc tế.

Thiết kế viền mạ vàng sang trọng và dấu ấn dòng máy Heart of the World

Dựa trên nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ Evan Blass (Evleaks) và chuyên trang SammyGuru, Samsung W27 tạo sự khác biệt rõ nét so với các phiên bản gập phổ thông nhờ định hướng thiết kế cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu. Mẫu máy mang đến hai tùy chọn phối màu chủ đạo gồm xanh Aura Blue và đỏ sẫm, điểm xuyết bởi phần khung viền kim loại cùng bản lề phủ màu vàng ánh kim lộng lẫy.

Ảnh render sắc nét của Samsung W27

Mặt lưng máy nổi bật với cụm ba camera đặt trên một mảng nền màu vàng kích thước lớn. Phía góc dưới của mặt lưng là biểu tượng "Heart of the World" quen thuộc của dòng W, đi kèm logo thương hiệu tinh xảo trên phần bản lề. Nhằm mang lại sự liền mạch cho thị giác, màn hình phụ bên ngoài của thiết bị cũng được cài đặt sẵn hình nền hiệu ứng chất lỏng tông vàng đồng điệu.

Phần cứng đỉnh cao với chip Snapdragon 8 Elite và camera 200MP

Về khả năng hiển thị, Samsung W27 được trang bị màn hình chính gập bên trong với kích thước 8 inch và màn hình ngoài 6.5 inch. Về mặt hiệu năng, thiết bị sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, mang lại khả năng xử lý mượt mà cho mọi tác vụ đa nhiệm và đồ họa chuyên sâu.

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Hệ thống quang học của chiếc điện thoại màn hình gập này ghi nhận sự nâng cấp vượt bậc với camera chính có độ phân giải lên tới 200MP, kết hợp cảm biến phụ 50MP và ống kính tele 10MP. Ở mặt trước, camera 10MP hỗ trợ tối đa nhu cầu chụp ảnh selfie và đàm thoại video độ nét cao.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Samsung W27

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình chính 8 inch Màn hình phụ 6.5 inch Bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Camera sau 200MP (chính) + 50MP (phụ) + 10MP (tele) Camera trước 10MP Dung lượng pin 5,000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W

Để duy trì thời lượng sử dụng bền bỉ, Samsung trang bị cho máy viên pin dung lượng 5,000mAh cùng công nghệ sạc nhanh có dây công suất 45W. Tương tự như các thế hệ tiền nhiệm, Samsung W27 nhiều khả năng sẽ chỉ phát hành độc quyền tại Trung Quốc. Chi tiết về mức giá bán và thời gian mở bán sẽ được công bố tại sự kiện ngày 29/10.