Samsung Watch mã SM-L616 lộ diện trên cơ sở dữ liệu IMEI, bất chấp tin ngừng ra mắt năm 2027 Mã SM-L616 nằm giữa Galaxy Watch 8 Classic và Watch Ultra, cùng lô linh kiện vận chuyển từ cuối tháng 10, đặt dấu hỏi về chiến lược ra mắt của Samsung.

Một mẫu đồng hồ Samsung Watch mới mang số model SM-L616 vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu IMEI. Phát hiện này diễn ra bất chấp báo cáo cho rằng Samsung sẽ ngừng phát hành dòng Galaxy Watch vào năm 2027. Tuy nhiên, theo phân tích từ các dữ kiện hiện có, việc rò rỉ mã định danh không nhất thiết mâu thuẫn với kế hoạch được cho là của hãng.

Thông tin này xuất hiện đúng lúc cộng đồng công nghệ đang bàn tán về khả năng Samsung chuyển sang chu kỳ phát hành hai năm một lần. Vì vậy, thiết bị đeo tay bí ẩn này đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược thực sự của nhà sản xuất Hàn Quốc.

SM-L616 đã để lại những dấu vết nào?

Theo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu IMEI vào giữa tháng 11, một mẫu đồng hồ Samsung Watch mới với số model SM-L616 đã được ghi nhận. Cùng thời điểm, các hồ sơ thương mại cho thấy những lô hàng linh kiện nhỏ liên quan đến mã sản phẩm này đã được vận chuyển từ cuối tháng 10.

Mẫu đồng hồ Samsung Watch mới

Theo mô tả, các bộ phận được vận chuyển bao gồm bảng mạch nút bấm và phần cứng theo dõi nhịp tim. Danh tính chính xác của thiết bị vẫn chưa được xác nhận. Giới công nghệ dự đoán đây có thể là Galaxy Watch 10 Classic hoặc một biến thể hoàn toàn mới.

Vì sao mã số 6 khiến giới công nghệ chú ý?

Cách đặt tên của Samsung cho thấy SM-L616 nằm giữa hai dòng sản phẩm hiện tại. Cụ thể, Galaxy Watch 8 Classic sử dụng mã SM-L5xx, trong khi Galaxy Watch Ultra mang mã SM-L7xx.

Sản phẩm Mã model Galaxy Watch 8 Classic SM-L5xx Thiết bị chưa xác nhận danh tính SM-L616 Galaxy Watch Ultra SM-L7xx

Một số ý kiến cho rằng số "6" có thể ám chỉ khả năng kết nối 5G. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện chưa được kiểm chứng.

Báo cáo về chu kỳ hai năm nói gì?

Sự xuất hiện của SM-L616 diễn ra ngay sau khi ETNews trích dẫn các nguồn tin trong ngành, khẳng định Samsung sẽ bỏ qua việc ra mắt Galaxy Watch vào năm tới. Thay vào đó, hãng sẽ chuyển sang chu kỳ phát hành hai năm một lần.

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Nếu báo cáo này chính xác, đây sẽ là dấu chấm hết cho chu kỳ phát hành hàng năm được duy trì từ năm 2018. Theo ETNews, quyết định bắt nguồn từ nỗ lực cắt giảm chi phí của bộ phận Mobile eXperience, sự gia tăng giá linh kiện và doanh số chưa đạt kỳ vọng của thế hệ trước.

Ba kịch bản cho thiết bị bí ẩn

Việc vận chuyển linh kiện chỉ chứng tỏ một thiết kế đã tồn tại, chứ không xác định thời điểm ra mắt. Dựa trên các dữ kiện hiện tại, giới phân tích đưa ra một số kịch bản:

Tiến độ phát triển: Hãng có thể đã bắt đầu phát triển thiết bị trước khi quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh.

Hãng có thể đã bắt đầu phát triển thiết bị trước khi quyết định thay đổi chiến lược kinh doanh. Mã định danh: SM-L616 nằm giữa Watch 8 Classic và Watch Ultra, mở ra khả năng về một phân khúc sản phẩm mới.

SM-L616 nằm giữa Watch 8 Classic và Watch Ultra, mở ra khả năng về một phân khúc sản phẩm mới. Lộ trình phát hành: Sản phẩm có thể bị trì hoãn sang cuối năm 2027 hoặc ra mắt dưới một tên gọi thương mại khác.

Nhìn chung, Samsung chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào về SM-L616 hay kế hoạch phát hành Galaxy Watch trong những năm tới. Các dữ kiện trên đều đến từ rò rỉ và báo cáo trong ngành, nên cần được tiếp nhận thận trọng cho đến khi có công bố chính thức. Thông tin về mã SM-L616 được SammyFans đăng tải.