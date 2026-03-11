Samsung xác nhận đưa tính năng Khẩu độ ảo trên Galaxy S26 xuống các dòng flagship đời cũ Samsung sẽ cập nhật tính năng Khẩu độ ảo cho dòng Galaxy S25 nhằm cải thiện khả năng xóa phông, đồng thời lộ lộ trình đưa khẩu độ vật lý trở lại trên Galaxy S27.

Samsung vừa chính thức xác nhận việc mang tính năng Khẩu độ ảo (Virtual Aperture) từ dòng Galaxy S26 xuống các thiết bị flagship đời cũ, khởi đầu là dòng Galaxy S25. Động thái này được đưa ra sau khi hãng công nghệ Hàn Quốc ghi nhận hàng loạt yêu cầu từ cộng đồng người dùng mong muốn cải thiện khả năng nhiếp ảnh trên các thế hệ máy hiện tại.

Nâng cấp khả năng xóa phông cho dòng Galaxy S25

Theo đại diện cấp cao từ Samsung, tính năng Khẩu độ ảo sẽ sớm được mở rộng cho hệ thống camera tele của dòng Galaxy S25 thông qua các bản cập nhật phần mềm. Trước đó, Khẩu độ ảo đã xuất hiện trên dòng máy này nhưng chỉ giới hạn trong ứng dụng Expert RAW và chỉ dành cho camera chính.

Việc mở khóa tính năng này trên ống kính tele được đánh giá là một bước tiến quan trọng. Nó cho phép người dùng chủ động kiểm soát và điều chỉnh cường độ hiệu ứng bokeh (xóa phông) một cách linh hoạt, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xử lý tự động của máy. Điều này giúp nâng tầm chất lượng ảnh chụp chân dung, mang lại chiều sâu và độ tự nhiên cao hơn nhờ khả năng tách nền chính xác của thuật toán mới.

Camera trên dòng Galaxy S25 sắp nhận thêm tính năng Khẩu độ ảo (Virtual Aperture) giống S26

Sự trở lại của khẩu độ vật lý trên Galaxy S27

Bên cạnh các bản cập nhật phần mềm cho thiết bị cũ, các nguồn tin rò rỉ uy tín cho thấy Samsung đang ấp ủ một thay đổi lớn về cấu trúc phần cứng trong tương lai. Thế hệ Galaxy S27, dự kiến ra mắt vào năm tới, được kỳ vọng sẽ quay trở lại sử dụng hệ thống thay đổi khẩu độ vật lý thực thụ cho camera chính.

Galaxy S27 ra mắt năm sau được kỳ vọng sẽ sử dụng hệ thống thay đổi khẩu độ vật lý

Trong quá khứ, Samsung từng là cái tên tiên phong đưa khẩu độ cơ học lên smartphone từ thời Galaxy S9 và Galaxy S10. Tuy nhiên, hãng đã tạm dừng công nghệ này để ưu tiên cho nhiếp ảnh điện toán và trí tuệ nhân tạo (AI). Việc đưa khẩu độ vật lý trở lại trên Galaxy S27 cho thấy các thuật toán phần mềm dường như đã chạm tới ngưỡng giới hạn quang học. Dù AI có khả năng xử lý hình ảnh ấn tượng, cảm giác chiều sâu thực tế và độ chuyển vùng mượt mà từ thấu kính cơ học vẫn là tiêu chuẩn mà thuật toán khó lòng thay thế hoàn toàn.

So sánh giải pháp Khẩu độ ảo và Khẩu độ vật lý

Tiêu chí Khẩu độ ảo (Phần mềm) Khẩu độ vật lý (Phần cứng) Cơ chế hoạt động Sử dụng thuật toán AI để tách lớp và làm mờ hậu cảnh. Thay đổi độ mở của hệ thống thấu kính cơ học để điều tiết ánh sáng. Ưu điểm Dễ dàng triển khai qua cập nhật phần mềm cho máy cũ. Tạo hiệu ứng bokeh quang học chân thực, không bị lỗi lẹm viền. Hạn chế Có thể gặp lỗi khi xử lý các chi tiết phức tạp như tóc hoặc kính. Chiếm diện tích trong cụm camera, tăng chi phí sản xuất phần cứng.

Chiến lược tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Động thái mang tính năng mới xuống các dòng máy đời cũ giúp Samsung giữ chân người dùng trong hệ sinh thái Galaxy, đồng thời kéo dài vòng đời giá trị của thiết bị. Trong khi chờ đợi những đột phá phần cứng trên thế hệ Galaxy S27, người dùng Galaxy S25 sẽ sớm có thêm công cụ mạnh mẽ để sáng tạo nội dung hình ảnh chất lượng cao.

Cuộc đua camera trên smartphone siêu cao cấp trong thời gian tới hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn khi các hãng công nghệ bắt đầu kết hợp hài hòa giữa sức mạnh của phần cứng cơ học và sự thông minh của nhiếp ảnh điện toán.