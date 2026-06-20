Samsung xác nhận Galaxy M47 5G: Sức mạnh từ Snapdragon 6 Gen 3 liệu có tạo nên đột phá? Samsung vừa chính thức xác nhận sự hiện diện của Galaxy M47 5G với cấu hình mạnh mẽ nhờ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 và RAM 8GB, hứa hẹn hiệu năng vượt trội trong phân khúc tầm trung.

Samsung Ấn Độ đã chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên xác nhận sự hiện diện của Galaxy M47 5G, mẫu smartphone kế nhiệm cho phiên bản Galaxy M36 5G. Sự xuất hiện của thiết bị này thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng trong cấu hình phần cứng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm người dùng ổn định và mạnh mẽ hơn.

The Galaxy M47 5G.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3

Điểm đáng chú ý nhất trên Galaxy M47 5G chính là việc Samsung lựa chọn vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 của Qualcomm thay vì dòng chip Exynos tự phát triển như trên thế hệ tiền nhiệm. Theo dữ liệu từ Geekbench với mã model SM-M476B, thiết bị đạt được 1.000 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 3.036 điểm trong bài kiểm tra đa nhân.

Việc trang bị Snapdragon 6 Gen 3 kết hợp cùng dung lượng RAM 8GB cho thấy Samsung đang nỗ lực tối ưu khả năng xử lý đa nhiệm và chơi game cho dòng M. Đáng chú ý, đây cũng chính là cấu hình mà hãng đã áp dụng cho mẫu Galaxy A36 5G, cho thấy sự đồng bộ hóa về hiệu năng giữa các dòng sản phẩm tầm trung cao cấp của hãng.

Geekbench listing of the expected Galaxy M47 5G.

Thiết kế và hệ thống camera cải tiến

Dựa trên những hình ảnh teaser chính thức, Galaxy M47 5G sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại với mặt lưng màu đỏ nổi bật. Điểm nhấn nằm ở cụm ba camera sau được đặt dọc trong một khung viền hình viên thuốc, thay vì tách rời từng ống kính như một số mẫu smartphone gần đây của Samsung.

Mặc dù thông số chi tiết của từng cảm biến chưa được công bố, nhưng việc giữ nguyên thiết lập ba camera cho thấy thiết bị sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chụp ảnh từ góc rộng đến xóa phông. So với Galaxy M36 5G vốn sở hữu màn hình 6.7 inch và pin dung lượng lớn, Galaxy M47 5G được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy ưu thế về thời lượng sử dụng đặc trưng của dòng Galaxy M.

Bảng so sánh thông số dự kiến Galaxy M47 5G và Galaxy M36 5G

Thông số Galaxy M47 5G (Dự kiến) Galaxy M36 5G (Tiền nhiệm) Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 Exynos 1380 RAM 8GB 6GB/8GB Hệ điều hành Android 15/16 Android 14 Camera sau 3 ống kính 3 ống kính

Kỳ vọng tại thị trường Ấn Độ

Samsung xác nhận Galaxy M47 5G sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Ấn Độ. Đây là một phần trong chiến lược củng cố vị thế của hãng tại phân khúc smartphone tầm trung, nơi sự cạnh tranh về cấu hình và giá bán đang diễn ra vô cùng gay gắt. Với việc chuyển sang sử dụng chipset Qualcomm, Galaxy M47 5G có lợi thế lớn trong việc thu hút nhóm người dùng ưu tiên tính ổn định và khả năng tương thích ứng dụng tốt hơn.

Hiện tại, mức giá chính xác và ngày mở bán chính thức vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, với việc các thông tin benchmark đã xuất hiện đầy đủ, ngày ra mắt của thiết bị này có lẽ chỉ còn được tính bằng tuần.