Samsung xác nhận Galaxy Ring 2: Ba nâng cấp lớn để cạnh tranh với Oura Ring 5 Samsung chính thức xác nhận phát triển Galaxy Ring 2 với các cải tiến về thời lượng pin, thiết kế mỏng nhẹ và cảm biến sức khỏe chuyên sâu giúp tối ưu hóa dữ liệu người dùng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Forbes, Tiến sĩ Hon Pak, Phó Chủ tịch cấp cao của Samsung, đã chính thức xác nhận tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đang phát triển thế hệ tiếp theo của dòng nhẫn thông minh: Galaxy Ring 2. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường thiết bị đeo thông minh (wearables) đang trở nên cạnh tranh gay gắt với sự xuất hiện của các đối thủ mạnh như Oura Ring 5.

Samsung xác nhận sự hiện diện của Galaxy Ring thế hệ thứ hai

Dù Galaxy Ring đời đầu đã có mặt trên thị trường được hai năm, Samsung nhận thấy cần phải đẩy nhanh lộ trình nâng cấp để duy trì vị thế trước các đối thủ có thiết kế mỏng và thanh lịch hơn. Tiến sĩ Hon Pak cho biết, mặc dù phần cứng là nền tảng quan trọng, nhưng yếu tố quyết định sự khác biệt của Galaxy Ring 2 sẽ nằm ở khả năng phân tích của phần mềm.

Samsung đang phát triển thế hệ nhẫn thông minh mới để cạnh tranh trực tiếp với Oura Ring 5.

Theo đại diện Samsung, hầu hết các mẫu nhẫn thông minh hiện nay đều sở hữu hệ thống cảm biến tương đồng. Điểm mấu chốt nằm ở thuật toán xử lý dữ liệu từ nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), nhiệt độ da và các chỉ số vận động để đưa ra những phân tích sức khỏe có giá trị thực tiễn cho người dùng.

Ba cải tiến kỹ thuật đáng chú ý trên Galaxy Ring 2

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ và định hướng từ Samsung, Galaxy Ring 2 được kỳ vọng sẽ mang đến ba thay đổi lớn về mặt kỹ thuật nhằm khắc phục những hạn chế của thế hệ tiền nhiệm:

Thời lượng pin vượt trội: Dung lượng pin dự kiến sẽ được tối ưu hóa để kéo dài thời gian sử dụng từ 7 ngày lên khoảng 9 đến 10 ngày chỉ với một lần sạc. Đây là một bước tiến quan trọng đối với các thiết bị đeo siêu nhỏ, nơi không gian dành cho pin cực kỳ hạn chế.

Dung lượng pin dự kiến sẽ được tối ưu hóa để kéo dài thời gian sử dụng từ 7 ngày lên khoảng 9 đến 10 ngày chỉ với một lần sạc. Đây là một bước tiến quan trọng đối với các thiết bị đeo siêu nhỏ, nơi không gian dành cho pin cực kỳ hạn chế. Thiết kế mỏng và nhẹ hơn: Để cải thiện sự thoải mái khi đeo liên tục 24/7, Samsung đang nỗ lực thu nhỏ kích thước vật lý của nhẫn. Việc giảm độ dày và trọng lượng sẽ giúp thiết bị trở nên tinh tế hơn, tiệm cận với các loại trang sức truyền thống.

Để cải thiện sự thoải mái khi đeo liên tục 24/7, Samsung đang nỗ lực thu nhỏ kích thước vật lý của nhẫn. Việc giảm độ dày và trọng lượng sẽ giúp thiết bị trở nên tinh tế hơn, tiệm cận với các loại trang sức truyền thống. Hệ thống cảm biến tái thiết kế: Các cảm biến mới sẽ tập trung vào việc đo nhiệt độ da với độ chính xác cao hơn. Đặc biệt, Samsung đang nghiên cứu các tính năng mới liên quan đến giám sát sức khỏe tim mạch, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về trạng thái hệ tuần hoàn của người dùng.

Phần mềm và khả năng tương thích: Chìa khóa của sự khác biệt

Một chi tiết đáng chú ý trong cuộc phỏng vấn là khả năng Galaxy Ring 2 sẽ tương thích với Apple iPhone. Dù Tiến sĩ Hon Pak chưa xác nhận cụ thể thời điểm, nhưng ông đã ám chỉ về việc mở rộng hệ sinh thái này. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là bước ngoặt lớn giúp Samsung tiếp cận lượng lớn người dùng iOS đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Apple Watch.

Hiện tại, các chi tiết cụ thể về thông số kỹ thuật chi tiết và thời điểm ra mắt chính thức vẫn chưa được Samsung công bố. Tuy nhiên, việc tập trung vào cải thiện trải nghiệm đeo và độ chính xác của dữ liệu cho thấy Samsung đang muốn biến nhẫn thông minh thành một thiết bị theo dõi sức khỏe chủ động, thay vì chỉ là một món phụ kiện công nghệ đơn thuần.