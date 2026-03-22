Samsung xác nhận ngày ra mắt Galaxy A57 và Galaxy A37: Cấu hình mạnh mẽ, giá từ 10.79 triệu đồng Bộ đôi Samsung Galaxy A57 và Galaxy A37 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25/3 với màn hình 120Hz, chip Exynos thế hệ mới và cam kết hỗ trợ cập nhật Android 6 năm.

Samsung vừa chính thức xác nhận sự kiện ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung thế hệ mới là Galaxy A57 và Galaxy A37 vào ngày 25/3 tới. Đây là những thiết bị chủ lực của dòng Galaxy A (2026), hứa hẹn mang đến những cải tiến đột phá về hiệu năng, camera và chính sách hỗ trợ phần mềm lâu dài.

Thời điểm ra mắt và thông điệp Awesome

Theo thông tin từ trang giới thiệu sản phẩm của Samsung Ấn Độ, sự kiện ra mắt Galaxy A57 và Galaxy A37 sẽ diễn ra vào lúc 17:30 IST ngày 25/3 (tương đương 19:00 theo giờ Việt Nam). Chiến dịch lần này tiếp tục gắn liền với thông điệp "Awesome" quen thuộc của dòng Galaxy A.

Hình ảnh quảng bá cho thấy thiết kế của các máy mới sẽ duy trì khung viền Key Island đặc trưng, cụm camera lồi tối giản và độ mỏng ấn tượng. Cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình Infinity-O với viền mỏng, đặc biệt là phiên bản Galaxy A57 được dự đoán sẽ có tỷ lệ hiển thị tối ưu hơn.

Galaxy A57 sẽ có viền màn hình siêu mỏng

Thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy A57 và Galaxy A37

Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật chính của bộ đôi smartphone mới dựa trên các thông tin rò rỉ và công bố từ nhà sản xuất:

Thông số Galaxy A37 Galaxy A57 Màn hình 6.7 inch, AMOLED, 120Hz, FHD+ 6.7 inch, AMOLED, 120Hz, FHD+ Vi xử lý Exynos 1480 Exynos 1680 RAM 6GB / 8GB 6GB / 8GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB 128GB / 256GB Camera chính 50MP (Cảm biến 1/1.56 inch) 50MP Camera góc rộng 8MP 12MP Pin & Sạc 5,000 mAh, Sạc nhanh 45W 5,000 mAh, Sạc nhanh 45W

Galaxy A37 hứa hẹn mang đến nhiều nâng cấp ấn tượng so với thế hệ trước

Khả năng chụp ảnh và hiệu năng vượt trội

Galaxy A37 được nâng cấp mạnh mẽ về khả năng chụp ảnh với camera chính 50MP sử dụng cảm biến lớn hơn (1/1.56 inch), giúp thu sáng tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Trong khi đó, Galaxy A57 được trang bị chip Exynos 1680 mới nhất, hứa hẹn khả năng xử lý đồ họa và đa nhiệm mượt mà hơn cho các tác vụ chơi game và công việc.

Cả hai mẫu máy đều tích hợp camera selfie 12MP, loa stereo chất lượng cao và khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68. Đáng chú ý, Samsung cam kết cung cấp tới 6 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn cho bộ đôi này, khởi đầu với Android 16 và giao diện One UI 8.5.

Galaxy A57 sẽ có hệ thống 3 camera chất lượng ở mặt sau

Giá bán dự kiến tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, hệ thống CellphoneS đã niêm yết mức giá khởi điểm cho bộ đôi này như sau:

Từ 10.79 triệu đồng. Galaxy A57: Từ 12.49 triệu đồng.

Với mức giá này, Samsung Galaxy A57 và Galaxy A37 sẽ trực tiếp cạnh tranh trong phân khúc tầm trung cận cao cấp, nơi người dùng đòi hỏi sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng lâu dài.