Samsung xác nhận ngày ra mắt Galaxy A57 và Galaxy A37: Cấu hình mạnh mẽ, giá từ 10.79 triệu đồng
Bộ đôi Samsung Galaxy A57 và Galaxy A37 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25/3 với màn hình 120Hz, chip Exynos thế hệ mới và cam kết hỗ trợ cập nhật Android 6 năm.
Samsung vừa chính thức xác nhận sự kiện ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung thế hệ mới là Galaxy A57 và Galaxy A37 vào ngày 25/3 tới. Đây là những thiết bị chủ lực của dòng Galaxy A (2026), hứa hẹn mang đến những cải tiến đột phá về hiệu năng, camera và chính sách hỗ trợ phần mềm lâu dài.
Thời điểm ra mắt và thông điệp Awesome
Theo thông tin từ trang giới thiệu sản phẩm của Samsung Ấn Độ, sự kiện ra mắt Galaxy A57 và Galaxy A37 sẽ diễn ra vào lúc 17:30 IST ngày 25/3 (tương đương 19:00 theo giờ Việt Nam). Chiến dịch lần này tiếp tục gắn liền với thông điệp "Awesome" quen thuộc của dòng Galaxy A.
Hình ảnh quảng bá cho thấy thiết kế của các máy mới sẽ duy trì khung viền Key Island đặc trưng, cụm camera lồi tối giản và độ mỏng ấn tượng. Cả hai thiết bị đều sở hữu màn hình Infinity-O với viền mỏng, đặc biệt là phiên bản Galaxy A57 được dự đoán sẽ có tỷ lệ hiển thị tối ưu hơn.
Thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy A57 và Galaxy A37
Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật chính của bộ đôi smartphone mới dựa trên các thông tin rò rỉ và công bố từ nhà sản xuất:
|Thông số
|Galaxy A37
|Galaxy A57
|Màn hình
|6.7 inch, AMOLED, 120Hz, FHD+
|6.7 inch, AMOLED, 120Hz, FHD+
|Vi xử lý
|Exynos 1480
|Exynos 1680
|RAM
|6GB / 8GB
|6GB / 8GB
|Bộ nhớ trong
|128GB / 256GB
|128GB / 256GB
|Camera chính
|50MP (Cảm biến 1/1.56 inch)
|50MP
|Camera góc rộng
|8MP
|12MP
|Pin & Sạc
|5,000 mAh, Sạc nhanh 45W
|5,000 mAh, Sạc nhanh 45W
Khả năng chụp ảnh và hiệu năng vượt trội
Galaxy A37 được nâng cấp mạnh mẽ về khả năng chụp ảnh với camera chính 50MP sử dụng cảm biến lớn hơn (1/1.56 inch), giúp thu sáng tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Trong khi đó, Galaxy A57 được trang bị chip Exynos 1680 mới nhất, hứa hẹn khả năng xử lý đồ họa và đa nhiệm mượt mà hơn cho các tác vụ chơi game và công việc.
Cả hai mẫu máy đều tích hợp camera selfie 12MP, loa stereo chất lượng cao và khả năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP68. Đáng chú ý, Samsung cam kết cung cấp tới 6 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn cho bộ đôi này, khởi đầu với Android 16 và giao diện One UI 8.5.
Giá bán dự kiến tại Việt Nam
Tại thị trường Việt Nam, hệ thống CellphoneS đã niêm yết mức giá khởi điểm cho bộ đôi này như sau:
- Galaxy A37: Từ 10.79 triệu đồng.
- Galaxy A57: Từ 12.49 triệu đồng.
Với mức giá này, Samsung Galaxy A57 và Galaxy A37 sẽ trực tiếp cạnh tranh trong phân khúc tầm trung cận cao cấp, nơi người dùng đòi hỏi sự cân bằng giữa thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng lâu dài.