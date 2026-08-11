San Diego 0-1 Sporting Kansas City: Sporting Kansas City giành chiến thắng Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng, điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. San Diego tiếp Sporting Kansas City lúc 07h00 ngày 08/11/2026.

San Diego 0 - 1 Sporting Kansas City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu San Diego tiếp đón Sporting Kansas City.

12' Thay người Phút 12' (Sporting Kansas City): Ruben Ramos Jr vào sân thay Taylor Calheira.

12' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 76% - 24% Sporting Kansas City, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

26' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 75% - 25% Sporting Kansas City, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 2.

40' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 76% - 24% Sporting Kansas City, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 72% - 28% Sporting Kansas City, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 3.

57' Thẻ vàng Phút 57': Marcus Ingvartsen (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).

58' Thay người Phút 58' (San Diego): Jeppe Tverskov vào sân thay Pedro soma.

59' Thay người Phút 59' (San Diego): Gabriel Pirani vào sân thay Alejandro Alvarado Jr.

59' Thay người Phút 59' (San Diego): Amahl Pellegrino vào sân thay Bryan Zamblé.

61' Thẻ vàng Phút 61': Lasse Berg Johnsen (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

65' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 66% - 34% Sporting Kansas City, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 3 - 3.

67' Thẻ vàng Phút 67': Manu Duah (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Sporting Kansas City): Justin Reynolds vào sân thay Lasse Berg Johnsen.

69' Thay người Phút 69' (San Diego): David Mimbang vào sân thay Onni Valakari.

69' Thay người Phút 69' (San Diego): David Vazquez vào sân thay Marcus Ingvartsen.

70' Thẻ vàng Phút 70': Justin Reynolds (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thẻ vàng Phút 72': Christopher McVey (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).

76' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (0-1) Phút 76': André Luiz (Sporting Kansas City) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

77' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 62% - 38% Sporting Kansas City, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 3 - 4.

87' Thay người Phút 87' (Sporting Kansas City): Jayden Reid vào sân thay Osvaldo Pedro Capemba.

88' Thay người Phút 88' (Sporting Kansas City): Shapi Suleymanov vào sân thay Stephen Afrifa.

89' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 65% - 35% Sporting Kansas City, dứt điểm 15 - 14 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 13, cứu thua 5 - 4.

KT Kết thúc: San Diego 0-1 Sporting Kansas City Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 09:07 08/11/2026

Đội hình chính thức San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky 13 P. Sisniega 3 Þór­halls­son 97 C. McVey 26 M. Duah 5 Kieran Sargeant 70 A. Alvarado 15 P. Soma 8 O. Valakari 10 A. Dreyer 7 M. Ingvartsen 14 B. B. Zamble 30 S. Cleveland 8 J. Davis 15 Jansen Miller 28 Wyatt Meyer 18 E. Karić 11 André Luiz 4 L. Johnsen 33 O. Wolff 7 Capita 19 T. Calheira 17 S. Afrifa Dự bị San Diego 36 David Mimbang 1 C. dos Santos 12 Gabriel Pirani 20 A. Godoy 90 A. Pellegrino 25 I. Pilcher 6 J. Tverskov 19 D. Vazquez 33 O. Verhoeven Sporting Kansas City 23 E. Bartlow 93 M. Suleymanov 13 J. Reynolds 99 J. Reid 24 R. Ramos 1 J. Pulskamp 2 I. James 61 Loyo Reynaga Cập nhật đội hình lúc 06:32 08/11/2026

San Diego Thống kê Sporting Kansas City 66% Kiểm soát bóng 34% 16 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 6 8 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật André Luiz Sporting Kansas City 1 bàn P. Sisniega San Diego Điểm 7.71 S. Cleveland Sporting Kansas City Điểm 7.59 Jansen Miller Sporting Kansas City Điểm 7.36 O. Wolff Sporting Kansas City Điểm 7.2

San Diego và Sporting Kansas City cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số ở trận đấu này đều có giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 07h00 ngày 08/11/2026 trên sân Snapdragon Stadium.

Hai vị trí cuối bảng, hai tâm thế khác nhau

San Diego đang đứng thứ 13 với 38 điểm, trong khi Sporting Kansas City xếp thứ 15 với 23 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 15 điểm, một con số cho thấy đội khách đang ở thế khó hơn rõ rệt.

Dù vậy, cả hai vẫn thuộc nhóm cuối bảng. Vì thế, đây là trận đấu mà đội chủ nhà muốn củng cố vị trí còn đội khách cần tìm lại điểm số để cải thiện hoàn cảnh của mình.

Phong độ: San Diego chắc chân hơn, Sporting Kansas City chưa thoát chuỗi đi xuống

Trong 5 trận gần nhất, San Diego thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận gần nhất sau chuỗi trận hòa liên tiếp trước đó. Đó là tín hiệu tích cực về tinh thần trước một đối thủ đang ở vị trí thấp hơn.

Ngược lại, phong độ của Sporting Kansas City đáng lo ngại hơn. Đội khách thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ có 1 trận hòa ở lượt đấu mới nhất. Dù đã chặn được mạch thua, họ vẫn chưa có chiến thắng nào trong chuỗi 5 trận này.

Thế đối đầu nghiêng về San Diego

Qua 3 lần gặp nhau gần nhất, San Diego thắng 2 trận, hòa 1 trận, còn Sporting Kansas City chưa thắng trận nào. Xu hướng này cho thấy đội chủ nhà thường chiếm ưu thế khi hai bên chạm trán, và lợi thế tâm lý đó có thể phát huy tác dụng trong trận đấu mang tính sống còn này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, bài toán là giữ nhịp độ sau chiến thắng gần nhất và tận dụng lợi thế sân nhà để kéo giãn khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Chuỗi trận hòa trước đó cho thấy San Diego khá khó bị đánh bại, nhưng họ cần biến sự chắc chắn ấy thành điểm số trọn vẹn.

Với Sporting Kansas City, thử thách lớn nhất là tìm lại cảm giác chiến thắng. Chuỗi thua dày đặc khiến đội khách chịu áp lực lớn, và một kết quả tích cực ở Snapdragon Stadium có thể trở thành bước ngoặt cho phần còn lại của mùa giải.

Nhận định

Xét về vị trí xếp hạng, phong độ gần đây lẫn thành tích đối đầu, San Diego đang được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, khi cả hai đội đều ở nhóm cuối bảng, áp lực kết quả có thể làm trận đấu trở nên thận trọng và khó lường. Điểm số ở trận này sẽ có ý nghĩa lớn với cả chủ nhà lẫn đội khách trong cuộc đua trụ hạng.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất San Diego · 2 thắng 1 hòa Sporting Kansas City · 0 thắng Sporting Kansas City 0 - 1 San Diego SD Sporting Kansas City 0 - 2 San Diego SD San Diego 0 - 0 Sporting Kansas City Hòa

San Diego 5 trận gần nhất T B H H H 33 Trận 9-11-13 T-H-B 57 Ghi (TB 1.7) 62 Thủng lưới Sporting Kansas City 5 trận gần nhất H B B B B 33 Trận 6-5-22 T-H-B 39 Ghi (TB 1.2) 81 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 33 18 7 8 +38 61 T T B T H 2 FC Dallas 33 15 10 8 +9 55 H B T H T 3 San Jose Earthquakes 33 14 10 9 +8 52 T H B H H … 12 Minnesota United FC 33 10 11 12 -4 41 T T H T H 13 San Diego 33 9 11 13 -5 38 T B H H H 14 Austin 33 8 10 15 -21 34 B B T B B 15 Sporting Kansas City 33 6 5 22 -42 23 H B B B B