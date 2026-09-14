San Diego 0-5 Philadelphia Union: Philadelphia Union giành chiến thắng San Diego tiếp đón Philadelphia Union tại vòng 25 giải MLS trên sân Snapdragon Stadium với mục tiêu tìm lại sự ổn định sau chuỗi trận biến động vừa qua.

San Diego 0 - 5 Philadelphia Union Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu San Diego tiếp đón Philadelphia Union.

12' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 71% - 29% Philadelphia Union, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

24' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 70% - 30% Philadelphia Union, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

27' Thẻ vàng Phút 27': Bruno Damiani (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Foul).

36' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 68% - 32% Philadelphia Union, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 1.

45' VAR Phút 45': Thẻ đỏ bị hủy — Alejandro Alvarado Jr (San Diego).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Alejandro Alvarado Jr (San Diego) nhận thẻ vàng (Argument).

45+5' BÀN THẮNG! Philadelphia Union (0-1) Phút 45+5': Cavan Sullivan (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Indiana Vassilev). Tỷ số: 0 - 1.

45+7' Thẻ vàng Phút 45+7': Neil Pierre (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 62% - 38% Philadelphia Union, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 1 - 2.

60' Thay người Phút 60' (San Diego): David Vazquez vào sân thay Onni Valakari.

60' Thay người Phút 60' (San Diego): Aníbal Godoy vào sân thay Alejandro Alvarado Jr.

60' Thay người Phút 60' (San Diego): Cédric Bakambu vào sân thay Amahl Pellegrino.

60' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 61% - 39% Philadelphia Union, dứt điểm 5 - 14 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 1 - 3.

61' BÀN THẮNG! Philadelphia Union (0-2) Phút 61': Cavan Sullivan (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Indiana Vassilev). Tỷ số: 0 - 2.

67' BÀN THẮNG! Philadelphia Union (0-3) Phút 67': Bruno Damiani (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Francis Westfield). Tỷ số: 0 - 3.

70' Thay người Phút 70' (Philadelphia Union): Quinn Sullivan vào sân thay Indiana Vassilev.

72' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 61% - 39% Philadelphia Union, dứt điểm 7 - 16 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 8 - 3; phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 1 - 4.

73' Thay người Phút 73' (San Diego): Bryan Zamblé vào sân thay Elias Achouri.

77' Thay người Phút 77' (Philadelphia Union): Jesus Bueno vào sân thay Cavan Sullivan.

77' Thay người Phút 77' (Philadelphia Union): Ezekiel Kwame Alladoh vào sân thay Bruno Damiani.

81' Thay người Phút 81' (San Diego): Dagur Dan Þórhallsson vào sân thay Ian Murphy.

84' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 60% - 40% Philadelphia Union, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 11 - 3; phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 1 - 5.

86' Thay người Phút 86' (Philadelphia Union): Japhet Sery Larsen vào sân thay Neil Pierre.

86' Thay người Phút 86' (Philadelphia Union): Malik Jakupovic vào sân thay Milan Iloski.

87' BÀN THẮNG! Philadelphia Union (0-4) Phút 87': Aníbal Godoy (San Diego) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 4.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Oscar Verhoeven (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).

90+4' BÀN THẮNG! Philadelphia Union (0-5) Phút 90+4': Malik Jakupovic (Philadelphia Union) lập công. Tỷ số: 0 - 5.

KT Kết thúc: San Diego 0-5 Philadelphia Union Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 10:12 14/09/2026

Đội hình chính thức San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter 18 D. Ferree 33 O. Verhoeven 26 M. Duah 32 I. Murphy 5 Kieran Sargeant 70 A. Alvarado 6 J. Tverskov 8 O. Valakari 10 A. Dreyer 90 A. Pellegrino 99 E. Achouri 18 A. Blake 39 F. Westfield 44 Neil Pierre 26 N. Harriel 27 K. Wagner 6 Cavan Sullivan 21 Jean-Jacques 4 J. Lukić 19 I. Vassilev 10 M. Iloski 9 B. Damiani Dự bị San Diego 94 C. Bakambu 20 A. Godoy 97 C. McVey 13 P. Sisniega 15 P. Soma 3 Þór­halls­son 19 D. Vazquez 23 S. Vines 14 B. B. Zamble Philadelphia Union 51 M. Jakupovic 76 A. Rick 5 Sery Larsen 33 Q. Sullivan 16 B. Bender 8 J. Bueno 11 A. Bedoya 28 A. Anello 23 E. Alladoh Cập nhật đội hình lúc 07:35 14/09/2026

San Diego Thống kê Philadelphia Union 60% Kiểm soát bóng 40% 10 Dứt điểm 20 5 Trúng đích 4 11 Phạt góc 4 13 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Cavan Sullivan Philadelphia Union 2 bàn B. Damiani Philadelphia Union 1 bàn I. Vassilev Philadelphia Union 2 kiến tạo · điểm 8.6 F. Westfield Philadelphia Union 1 kiến tạo · điểm 7.5 K. Wagner Philadelphia Union Điểm 7.45 N. Harriel Philadelphia Union Điểm 7.44

Vào lúc 08:00 ngày 14/09/2026, sân vận động Snapdragon Stadium sẽ là nơi diễn ra màn so tài giữa San Diego và Philadelphia Union trong khuôn khổ vòng 25 MLS (Nhà nghề Mỹ). Cuộc đọ sức này đánh dấu một chặng đấu quan trọng của mùa giải khi các câu lạc bộ đang nỗ lực tích lũy từng điểm số.

Phong độ và vị thế của San Diego

Đội chủ nhà San Diego bước vào vòng đấu thứ 25 với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, sở hữu tổng cộng 30 điểm. Đây là kết quả phản ánh sự nỗ lực nhưng cũng cho thấy những nốt trầm trong lối chơi của đội bóng ở giai đoạn đã qua.

Xét về phong độ gần đây, San Diego trải qua những kết quả tương đối thất thường. Cụ thể, trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng và phải nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, sau mạch 2 trận thua, họ từng có sự khởi sắc với 2 thắng lợi liên tiếp trước khi lại để thua ở trận đấu gần nhất. Sự thiếu ổn định này đòi hỏi ban huấn luyện đội bóng phải có những toan tính thận trọng khi trở về sân nhà.

Lợi thế sân bãi tại Snapdragon Stadium

Điểm tựa đáng kể nhất của San Diego trong màn chạm trán Philadelphia Union chính là việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Snapdragon Stadium. Thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là cơ sở để họ hướng tới một thế trận chủ động hơn nhằm tìm kiếm điểm số.

Về phía Philadelphia Union, chuyến làm khách này sẽ mang đến những thử thách nhất định trước một chủ nhà đang khát khao thiết lập lại mạch thi đấu tích cực. Trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ khi San Diego cần chắt chiu tối đa ưu thế địa lợi để bảo vệ vị trí hiện tại trên bảng tổng sắp.

San Diego 5 trận gần nhất B B T T B 24 Trận 8-6-10 T-H-B 42 Ghi (TB 1.8) 37 Thủng lưới Philadelphia Union 5 trận gần nhất T T T H H

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 23 14 4 5 +31 46 T B T T B 2 Houston Dynamo 25 13 4 8 +4 43 B T H H B 3 FC Dallas 25 12 7 6 +7 43 T T T H B … 8 Portland Timbers 25 9 5 11 0 32 B H T B H 9 San Diego 24 8 6 10 +5 30 B B T T B 10 Los Angeles Galaxy 26 7 9 10 -9 30 H B T B H …