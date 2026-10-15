San Diego 3-3 Houston Dynamo: Hai đội chia điểm
Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 45 điểm. Họ làm khách của San Diego, đội xếp hạng 12, lúc 09h30 ngày 15/10/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
San Diego tiếp đón Houston Dynamo.
- 4'Thẻ vàng
Phút 4': Lawrence Ennali (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'San Diego ép sân
Cầm bóng: San Diego 59% - 41% Houston Dynamo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 18'VAR
Phút 18': Phạt đền được công nhận — Cédric Bakambu (San Diego).
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': Jonathan Bond (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 20'BÀN THẮNG! San Diego (1-0)
Phút 20': Anders Dreyer (San Diego) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.
- 22'BÀN THẮNG! San Diego (2-0)
Phút 22': Cédric Bakambu (San Diego) lập công (kiến tạo: Onni Valakari). Tỷ số: 2 - 0.
- 24'BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-1)
Phút 24': Guilherme Augusto (Houston Dynamo) lập công (kiến tạo: Lawrence Ennali). Tỷ số: 2 - 1.
- 25'San Diego ép sân
Cầm bóng: San Diego 61% - 39% Houston Dynamo, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 33'BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-2)
Phút 33': Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) lập công (kiến tạo: Guilherme Augusto). Tỷ số: 2 - 2.
- 37'BÀN THẮNG! Houston Dynamo (2-3)
Phút 37': Guilherme Augusto (Houston Dynamo) lập công. Tỷ số: 2 - 3.
- 37'San Diego ép sân
Cầm bóng: San Diego 64% - 36% Houston Dynamo, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': Guilherme Augusto (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Houston Dynamo): Duncan McGuire vào sân thay Lyle Foster.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'San Diego ép sân
Cầm bóng: San Diego 65% - 35% Houston Dynamo, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 0 - 2.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': kieran sargeant (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).
- 58'Thay người
Phút 58' (San Diego): David Mimbang vào sân thay Alejandro Alvarado Jr.
- 58'Thay người
Phút 58' (San Diego): Gabriel Pirani vào sân thay Onni Valakari.
- 58'Thay người
Phút 58' (San Diego): Marcus Ingvartsen vào sân thay Cédric Bakambu.
- 62'San Diego ép sân
Cầm bóng: San Diego 60% - 40% Houston Dynamo, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 0 - 2.
- 74'San Diego ép sân
Cầm bóng: San Diego 62% - 38% Houston Dynamo, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 9 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 0 - 2.
- 76'Thay người
Phút 76' (San Diego): Aníbal Godoy vào sân thay kieran sargeant.
- 76'Thay người
Phút 76' (San Diego): Amahl Pellegrino vào sân thay Elias Achouri.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': Anders Dreyer (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).
- 77'Thay người
Phút 77' (Houston Dynamo): Ibrahim Aliyu vào sân thay Guilherme Augusto.
- 78'Thay người
Phút 78' (Houston Dynamo): Agustin Resch vào sân thay Agustín Bouzat.
- 79'Thẻ vàng
Phút 79': Aníbal Godoy (San Diego) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'BÀN THẮNG! San Diego (3-3)
Phút 86': Gabriel Pirani (San Diego) lập công. Tỷ số: 3 - 3.
- 86'San Diego ép sân
Cầm bóng: San Diego 62% - 38% Houston Dynamo, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 9 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 0 - 2.
- 88'Thay người
Phút 88' (Houston Dynamo): Duane Holmes vào sân thay Mateusz Bogusz.
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (Houston Dynamo): Marcelo Saracchi vào sân thay Lawrence Ennali.
- KTKết thúc: San Diego 3-3 Houston Dynamo
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.
Cập nhật lúc 11:43 15/10/2026
Houston Dynamo đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách của San Diego tại Snapdragon Stadium lúc 09h30 ngày 15/10/2026 là phép thử cho tham vọng đó. Đội khách đứng hạng 5 với 45 điểm, còn chủ nhà xếp hạng 12 với 32 điểm.
Houston Dynamo giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng
Với 45 điểm, Houston Dynamo hiện đứng hạng 5, thuộc nhóm đầu bảng. Đây là nền tảng giúp họ duy trì cự ly sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục.
Khoảng cách giữa hai đội khá rõ rệt. Houston Dynamo hơn San Diego 13 điểm và cao hơn 7 bậc trên bảng xếp hạng. Chênh lệch này cho thấy mặt bằng thành tích cả mùa nghiêng về đội khách.
Phong độ gần đây: Houston Dynamo chưa thật thuyết phục
Tuy nhiên, phong độ của Houston Dynamo gần đây không hoàn toàn tương xứng với vị trí trên bảng. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận.
Đáng chú ý, chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này. Hai trận gần đây nhất của họ đều không mang về thắng lợi: một trận hòa và một trận thua. Vì vậy, Houston Dynamo cần tìm lại sự ổn định để không để các đối thủ cạnh tranh áp sát.
San Diego đang đi qua giai đoạn khó khăn
Chủ nhà đang ở trong chuỗi kết quả đáng lo ngại hơn. San Diego chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Trận đấu gần nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại.
Ở vị trí thứ 12 với 32 điểm, San Diego cần những kết quả tích cực để cải thiện hình ảnh sau chuỗi trận thiếu chiến thắng. Lợi thế sân nhà có thể là điểm tựa tinh thần, nhưng đội bóng vẫn cần khắc phục những vấn đề đã khiến họ không thể giành trọn điểm gần đây.
Thế đối đầu nghiêng về Houston Dynamo
Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Houston Dynamo thắng 2 lần, còn San Diego thắng 1 lần, không có trận hòa. Như vậy, đội khách đang nhỉnh hơn về thành tích trực tiếp, dù San Diego đã chứng tỏ họ có thể giành chiến thắng trong cặp đấu này.
Điểm then chốt của trận đấu
Cuộc gặp này đặt một đội đang cố giữ vị thế trong nhóm đầu cạnh một đội cần sớm thoát khỏi chuỗi trận không thắng. Với Houston Dynamo, thử thách nằm ở việc chuyển lợi thế bảng xếp hạng thành kết quả cụ thể trên sân khách, sau hai trận gần nhất chưa thắng.
Với San Diego, trận đấu là cơ hội để cắt chuỗi 5 trận không thắng ngay trên sân nhà, trước một đối thủ xếp trên 7 bậc. Phong độ đang đi xuống của chủ nhà đối lập với vị thế vững hơn của đội khách.
Nhận định
Xét tổng thể, Houston Dynamo có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, khoảng cách điểm số và thành tích đối đầu gần đây. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất với chỉ 1 chiến thắng khiến họ chưa thể chủ quan. San Diego đang gặp khó khăn về kết quả nhưng được thi đấu trên sân nhà. Đây là trận đấu mà kỷ luật và sự tập trung trong từng pha bóng có thể quyết định cục diện.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)