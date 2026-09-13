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San Jose Earthquakes 1-0 Houston Dynamo: San Jose Earthquakes giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 04:48

Houston Dynamo đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi đến làm khách trên sân PayPal Park của San Jose Earthquakes, đội bóng đang nỗ lực tìm lại sự ổn định.

San Jose Earthquakes1 - 0Houston DynamoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    San Jose Earthquakes tiếp đón Houston Dynamo.

  • 1'Thẻ vàng

    Phút 1': Ronaldo Vieira (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 3'Thẻ vàng

    Phút 3': Bruce Arena (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 12'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 73% - 27% Houston Dynamo, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 2.

  • 19'Thẻ vàng

    Phút 19': Beau Leroux (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 55% - 45% Houston Dynamo, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 5 - 4.

  • 36'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 55% - 45% Houston Dynamo, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7.

  • 38'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-0)

    Phút 38': Daniel Munie (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Beau Leroux). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 53% - 47% Houston Dynamo, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 9.

  • 62'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 48% - 52% Houston Dynamo, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 10.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Houston Dynamo): Héctor Herrera vào sân thay Diadie Samassekou.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (San Jose Earthquakes): Nick Fernandez vào sân thay Beau Leroux.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (San Jose Earthquakes): Ian Harkes vào sân thay N.Tsakiris.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 43% - 57% Houston Dynamo, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 2 - 0.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Agustin Resch (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Houston Dynamo): Nick Markanich vào sân thay Ibrahim Aliyu.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Houston Dynamo): Matthew Arana vào sân thay Duncan McGuire.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (San Jose Earthquakes): Jack·Skahan vào sân thay Eduard Löwen.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (San Jose Earthquakes): Luka Jovanovic vào sân thay Ousseni Bouda.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Houston Dynamo): Franco Negri vào sân thay Felipe·De Andrade Vieira.

  • 86'Houston Dynamo ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 40% - 60% Houston Dynamo, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 2 - 0.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': Benjamin Kikanovic (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • KTKết thúc: San Jose Earthquakes 1-0 Houston Dynamo

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 11:34 13/09/2026

Đội hình chính thức
San Jose Earthquakes
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV B. Arena
Houston Dynamo
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen
1
A. Gunn
17
Jack Jasinski
5
D. Munie
4
D. Romney
28
B. Kikanovic
14
R. Vieira
23
E. Löwen
2
J. Ricketts
10
N. Tsakiris
34
Beau Leroux
7
O. Bouda
31
J. Bond
36
Felipe Andrade
34
A. Resch
6
Artur
5
Lucas Halter
11
L. Ennali
24
A. Ibrahim
19
M. Bogusz
18
D. Samassékou
23
D. McGuire
20
Guilherme
Dự bị
San Jose Earthquakes
21 N. Buck20 N. Fernandez40 J. Gónzalez6 I. Harkes9 L. Jovanović3 P. Marie31 Francesco Montali16 J. Skahan87 Vítor Costa
Houston Dynamo
17 N. Markanich21 F. Negri37 G. Rivera14 D. Holmes16 H. Herrera26 B. Gillingham30 A. Bouzat22 M. Arana3 Antônio Carlos
Cập nhật đội hình lúc 09:05 13/09/2026
San Jose EarthquakesThống kêHouston Dynamo
38%
Kiểm soát bóng
62%
10
Dứt điểm
9
1
Trúng đích
5
1
Phạt góc
3
17
Phạm lỗi
14
3
Việt vị
1
5
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
D. Munie
D. Munie
San Jose Earthquakes
1 bàn
Beau Leroux
Beau Leroux
San Jose Earthquakes
1 kiến tạo · điểm 7.33
A. Gunn
A. Gunn
San Jose Earthquakes
Điểm 7.5
Artur
Artur
Houston Dynamo
Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa San Jose Earthquakes và Houston Dynamo sẽ diễn ra vào lúc 09:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động PayPal Park. Với đội khách, chuyến đi này mang ý nghĩa quan trọng khi họ đang đứng trước thời cơ lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng, trong khi đội chủ nhà cũng quyết tâm chắt chiu điểm số để giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Houston Dynamo và tham vọng áp sát ngôi đầu

Houston Dynamo bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng 43 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số hiện tại giúp đội khách duy trì áp lực trực tiếp lên vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo ra động lực thi đấu rất lớn cho chuyến hành quân đến sân PayPal Park.

Về mặt phong độ, Houston Dynamo đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù màn trình diễn có những thời điểm bị ngắt quãng bởi kết quả hòa và thua, sự trở lại bằng một chiến thắng ở trận gần nhất đang giúp đội bóng này củng cố sự tự tin để hướng tới mục tiêu giành trọn điểm số.

San Jose Earthquakes nỗ lực chặn đà sa sút

Ở phía bên kia chiến tuyến, San Jose Earthquakes hiện đang xếp ở vị trí thứ 5 với 38 điểm, kém đối thủ trực tiếp 5 điểm trước khi trận đấu diễn ra. Được thi đấu trên sân nhà PayPal Park là điểm tựa quan trọng, nhưng phong độ gần đây của đội bóng lại đang mang đến nhiều nỗi lo.

Trong 5 trận đấu gần nhất, San Jose Earthquakes chỉ có được 1 trận thắng, để hòa 2 trận và phải nhận tới 2 thất bại. Đáng chú ý, hai trận đấu vừa qua của họ đều kết thúc với những trận thua liên tiếp. Việc chững lại về mặt phong độ buộc ban huấn luyện đội chủ nhà phải có những điều chỉnh chiến thuật nhằm tìm kiếm sự chắc chắn và ngắt mạch trận không như ý.

Tương quan đối đầu và nhận định thế trận

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng nhưng Houston Dynamo vẫn có phần nhỉnh hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Houston Dynamo đã giành được 2 chiến thắng, hai đội chia điểm ở 2 trận hòa và San Jose Earthquakes có 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Thống kê đối đầu phần nào phản ánh sự căng thẳng mỗi khi hai đội chạm trán. Với San Jose Earthquakes, lợi thế sân nhà sẽ thúc đẩy họ chơi chặt chẽ nhằm bảo vệ mục tiêu điểm số. Tuy nhiên, trước một Houston Dynamo đang duy trì vị thế cao trên bảng xếp hạng và khát khao thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng, đội khách nhiều khả năng sẽ chủ động nắm giữ thế trận để tìm kiếm cơ hội bứt phá.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
San Jose Earthquakes · 1 thắng2 hòaHouston Dynamo · 2 thắng
30/08/2026
Houston Dynamo
0 - 0
San Jose Earthquakes
Hòa
24/08/2025
Houston Dynamo
1 - 2
San Jose Earthquakes
SJE
25/05/2025
San Jose Earthquakes
3 - 3
Houston Dynamo
Hòa
18/07/2024
San Jose Earthquakes
0 - 1
Houston Dynamo
HD
31/03/2024
Houston Dynamo
2 - 1
San Jose Earthquakes
HD
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
THHBB
24
Trận
11-5-8
T-H-B
43
Ghi (TB 1.8)
36
Thủng lưới
Houston Dynamo
5 trận gần nhất
THHBT
24
Trận
13-4-7
T-H-B
32
Ghi (TB 1.3)
27
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps231445+3146TBTTB
2Houston Dynamo241347+543THHBT
3Los Angeles FC251177+1640THHHB
4FC Dallas241176+640TTHBT
5San Jose Earthquakes241158+738THHBB
6St. Louis City241086+538HTHTH
Tình hình lực lượng
San Jose Earthquakes
N. Adimabua (Lower-Body Injury)
E. Edwards (Lower-Body Injury)
M. Floriani (Red Card)
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
T. Werner (Injury)
D. Johnson (Lower-Body Injury)
P. Judd (Injury)
P. Marie (Injury)
Houston Dynamo
L. Foster (Inactive)
J. Maurer (Concussion)
M. Saracchi (Lower-Body Injury)
L. Foster (Inactive)
J. Maurer (Concussion)
M. Saracchi (Lower-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        San Jose Earthquakes 1-0 Houston Dynamo: San Jose Earthquakes giành chiến thắng
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