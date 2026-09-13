San Jose Earthquakes 1-0 Houston Dynamo: San Jose Earthquakes giành chiến thắng Houston Dynamo đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi đến làm khách trên sân PayPal Park của San Jose Earthquakes, đội bóng đang nỗ lực tìm lại sự ổn định.

San Jose Earthquakes 1 - 0 Houston Dynamo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu San Jose Earthquakes tiếp đón Houston Dynamo.

1' Thẻ vàng Phút 1': Ronaldo Vieira (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

3' Thẻ vàng Phút 3': Bruce Arena (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Dissent).

12' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 73% - 27% Houston Dynamo, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 2.

19' Thẻ vàng Phút 19': Beau Leroux (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: San Jose Earthquakes 55% - 45% Houston Dynamo, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 5 - 4.

36' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 55% - 45% Houston Dynamo, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7.

38' BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-0) Phút 38': Daniel Munie (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Beau Leroux). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 53% - 47% Houston Dynamo, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 9.

62' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 48% - 52% Houston Dynamo, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 10.

65' Thay người Phút 65' (Houston Dynamo): Héctor Herrera vào sân thay Diadie Samassekou.

69' Thay người Phút 69' (San Jose Earthquakes): Nick Fernandez vào sân thay Beau Leroux.

69' Thay người Phút 69' (San Jose Earthquakes): Ian Harkes vào sân thay N.Tsakiris.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: San Jose Earthquakes 43% - 57% Houston Dynamo, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 2 - 0.

75' Thẻ vàng Phút 75': Agustin Resch (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (Houston Dynamo): Nick Markanich vào sân thay Ibrahim Aliyu.

78' Thay người Phút 78' (Houston Dynamo): Matthew Arana vào sân thay Duncan McGuire.

82' Thay người Phút 82' (San Jose Earthquakes): Jack·Skahan vào sân thay Eduard Löwen.

82' Thay người Phút 82' (San Jose Earthquakes): Luka Jovanovic vào sân thay Ousseni Bouda.

85' Thay người Phút 85' (Houston Dynamo): Franco Negri vào sân thay Felipe·De Andrade Vieira.

86' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 40% - 60% Houston Dynamo, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 2 - 0.

90' Thẻ vàng Phút 90': Benjamin Kikanovic (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

KT Kết thúc: San Jose Earthquakes 1-0 Houston Dynamo Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 11:34 13/09/2026

Đội hình chính thức San Jose Earthquakes Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV B. Arena Houston Dynamo Sơ đồ 5-3-2 · HLV Ben Olsen 1 A. Gunn 17 Jack Jasinski 5 D. Munie 4 D. Romney 28 B. Kikanovic 14 R. Vieira 23 E. Löwen 2 J. Ricketts 10 N. Tsakiris 34 Beau Leroux 7 O. Bouda 31 J. Bond 36 Felipe Andrade 34 A. Resch 6 Artur 5 Lucas Halter 11 L. Ennali 24 A. Ibrahim 19 M. Bogusz 18 D. Samassékou 23 D. McGuire 20 Guilherme Dự bị San Jose Earthquakes 21 N. Buck 20 N. Fernandez 40 J. Gónzalez 6 I. Harkes 9 L. Jovanović 3 P. Marie 31 Francesco Montali 16 J. Skahan 87 Vítor Costa Houston Dynamo 17 N. Markanich 21 F. Negri 37 G. Rivera 14 D. Holmes 16 H. Herrera 26 B. Gillingham 30 A. Bouzat 22 M. Arana 3 Antônio Carlos Cập nhật đội hình lúc 09:05 13/09/2026

San Jose Earthquakes Thống kê Houston Dynamo 38% Kiểm soát bóng 62% 10 Dứt điểm 9 1 Trúng đích 5 1 Phạt góc 3 17 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật D. Munie San Jose Earthquakes 1 bàn Beau Leroux San Jose Earthquakes 1 kiến tạo · điểm 7.33 A. Gunn San Jose Earthquakes Điểm 7.5 Artur Houston Dynamo Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa San Jose Earthquakes và Houston Dynamo sẽ diễn ra vào lúc 09:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động PayPal Park. Với đội khách, chuyến đi này mang ý nghĩa quan trọng khi họ đang đứng trước thời cơ lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng, trong khi đội chủ nhà cũng quyết tâm chắt chiu điểm số để giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Houston Dynamo và tham vọng áp sát ngôi đầu

Houston Dynamo bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cùng 43 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số hiện tại giúp đội khách duy trì áp lực trực tiếp lên vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo ra động lực thi đấu rất lớn cho chuyến hành quân đến sân PayPal Park.

Về mặt phong độ, Houston Dynamo đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù màn trình diễn có những thời điểm bị ngắt quãng bởi kết quả hòa và thua, sự trở lại bằng một chiến thắng ở trận gần nhất đang giúp đội bóng này củng cố sự tự tin để hướng tới mục tiêu giành trọn điểm số.

San Jose Earthquakes nỗ lực chặn đà sa sút

Ở phía bên kia chiến tuyến, San Jose Earthquakes hiện đang xếp ở vị trí thứ 5 với 38 điểm, kém đối thủ trực tiếp 5 điểm trước khi trận đấu diễn ra. Được thi đấu trên sân nhà PayPal Park là điểm tựa quan trọng, nhưng phong độ gần đây của đội bóng lại đang mang đến nhiều nỗi lo.

Trong 5 trận đấu gần nhất, San Jose Earthquakes chỉ có được 1 trận thắng, để hòa 2 trận và phải nhận tới 2 thất bại. Đáng chú ý, hai trận đấu vừa qua của họ đều kết thúc với những trận thua liên tiếp. Việc chững lại về mặt phong độ buộc ban huấn luyện đội chủ nhà phải có những điều chỉnh chiến thuật nhằm tìm kiếm sự chắc chắn và ngắt mạch trận không như ý.

Tương quan đối đầu và nhận định thế trận

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ cho thấy sự cân bằng nhưng Houston Dynamo vẫn có phần nhỉnh hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Houston Dynamo đã giành được 2 chiến thắng, hai đội chia điểm ở 2 trận hòa và San Jose Earthquakes có 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Thống kê đối đầu phần nào phản ánh sự căng thẳng mỗi khi hai đội chạm trán. Với San Jose Earthquakes, lợi thế sân nhà sẽ thúc đẩy họ chơi chặt chẽ nhằm bảo vệ mục tiêu điểm số. Tuy nhiên, trước một Houston Dynamo đang duy trì vị thế cao trên bảng xếp hạng và khát khao thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng, đội khách nhiều khả năng sẽ chủ động nắm giữ thế trận để tìm kiếm cơ hội bứt phá.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất San Jose Earthquakes · 1 thắng 2 hòa Houston Dynamo · 2 thắng Houston Dynamo 0 - 0 San Jose Earthquakes Hòa Houston Dynamo 1 - 2 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 3 - 3 Houston Dynamo Hòa San Jose Earthquakes 0 - 1 Houston Dynamo HD Houston Dynamo 2 - 1 San Jose Earthquakes HD

San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất T H H B B 24 Trận 11-5-8 T-H-B 43 Ghi (TB 1.8) 36 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất T H H B T 24 Trận 13-4-7 T-H-B 32 Ghi (TB 1.3) 27 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 23 14 4 5 +31 46 T B T T B 2 Houston Dynamo 24 13 4 7 +5 43 T H H B T 3 Los Angeles FC 25 11 7 7 +16 40 T H H H B 4 FC Dallas 24 11 7 6 +6 40 T T H B T 5 San Jose Earthquakes 24 11 5 8 +7 38 T H H B B 6 St. Louis City 24 10 8 6 +5 38 H T H T H …

Tình hình lực lượng San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Lower-Body Injury) ✚ E. Edwards (Lower-Body Injury) ✚ M. Floriani (Red Card) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ T. Werner (Injury) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ P. Judd (Injury) ✚ P. Marie (Injury) Houston Dynamo ✚ L. Foster (Inactive) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ M. Saracchi (Lower-Body Injury) ✚ L. Foster (Inactive) ✚ J. Maurer (Concussion) ✚ M. Saracchi (Lower-Body Injury)