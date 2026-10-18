San Jose Earthquakes 1-1 Nashville SC: Hai đội chia điểm Nashville SC đang thắng liên tiếp 4 trận và muốn kéo dài mạch trận trên sân San Jose Earthquakes. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Avaya Stadium.

San Jose Earthquakes 1 - 1 Nashville SC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu San Jose Earthquakes tiếp đón Nashville SC.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: San Jose Earthquakes 43% - 57% Nashville SC, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: San Jose Earthquakes 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 3.

28' Thẻ vàng Phút 28': Shakur Mohammed (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).

34' BÀN THẮNG! Nashville SC (0-1) Phút 34': Hany Mukhtar (Nashville SC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

37' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 45% - 55% Nashville SC, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': Beau Leroux (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Nashville SC): Elias Saad vào sân thay Shakur Mohammed.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Preston Judd (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 0.

61' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 0.

67' Thay người Phút 67' (San Jose Earthquakes): Ousseni Bouda vào sân thay Timo Werner.

70' BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-1) Phút 70': Preston Judd (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Eduard Löwen). Tỷ số: 1 - 1.

72' Thay người Phút 72' (Nashville SC): Edvard Sandvik Tagseth vào sân thay Patrick Yazbek.

72' Thay người Phút 72' (Nashville SC): Reed Baker-Whiting vào sân thay Daniel Lovitz.

73' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 2 - 1.

76' Thay người Phút 76' (San Jose Earthquakes): Nick Fernandez vào sân thay Jamar Ricketts.

76' Thay người Phút 76' (San Jose Earthquakes): Paul Marie vào sân thay Preston Judd.

79' Thay người Phút 79' (Nashville SC): Warren Madrigal vào sân thay Cristian Espinoza.

85' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 49% - 51% Nashville SC, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 2 - 1.

86' Thay người Phút 86' (San Jose Earthquakes): Max Floriani vào sân thay Jack Jasinski.

86' Thay người Phút 86' (San Jose Earthquakes): Ian Harkes vào sân thay Ronaldo Vieira.

90' Thẻ vàng Phút 90': Ian Harkes (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: San Jose Earthquakes 1-1 Nashville SC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 11:35 18/10/2026

Đội hình chính thức San Jose Earthquakes Sơ đồ 5-3-2 · HLV B. Arena Nashville SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Callaghan 1 A. Gunn 17 Jack Jasinski 5 D. Munie 4 D. Romney 18 R. Roberts 2 J. Ricketts 34 Beau Leroux 14 R. Vieira 23 E. Löwen 19 P. Judd 11 T. Werner 99 B. Schwake 31 A. Najar 4 J. Palacios 3 M. Woledzi 2 D. Lovitz 8 P. Yazbek 16 M. Corcoran 7 C. Espinoza 10 H. Mukhtar 14 S. Mohammed 9 S. Surridge Dự bị San Jose Earthquakes 25 M. Floriani 36 E. Edwards 87 Vítor Costa 20 N. Fernandez 6 I. Harkes 7 O. Bouda 3 P. Marie 21 N. Buck 9 L. Jovanović Nashville SC 6 B. Acosta 22 J. Bauer 41 W. Madrigal 5 J. Maher 19 A. Muyl 1 J. Willis 20 E. Tagseth 11 E. Saad 27 Baker-Whiting Cập nhật đội hình lúc 09:02 18/10/2026

San Jose Earthquakes Thống kê Nashville SC 47% Kiểm soát bóng 53% 14 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 4 4 Phạt góc 0 11 Phạm lỗi 15 0 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật H. Mukhtar Nashville SC 1 bàn P. Judd San Jose Earthquakes 1 bàn E. Löwen San Jose Earthquakes 1 kiến tạo · điểm 6.38 D. Lovitz Nashville SC Điểm 7.5 M. Woledzi Nashville SC Điểm 7.33

Nashville SC đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi sang làm khách của San Jose Earthquakes. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Avaya Stadium. Chủ nhà đang đứng thứ 4 với 47 điểm, nên đây là thử thách đáng kể với đội khách đang hưng phấn.

Nashville SC mang theo mạch thắng liên tiếp

Trong 5 trận gần nhất, Nashville SC thắng 4 và hòa 1. Trận hòa nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi này, còn 4 trận gần đây nhất đều khép lại bằng chiến thắng. Mạch kết quả ấy cho thấy đội khách đang chơi với sự tự tin cao và biết cách giành điểm số đều đặn.

Một chuỗi thắng như vậy thường kéo theo sự ổn định trong cách tổ chức trận đấu. Với Nashville SC, thách thức lúc này là giữ được nhịp độ ấy khi rời sân nhà, nơi họ phải đối đầu với một đối thủ đang ở nhóm đầu bảng.

San Jose Earthquakes ổn định nhưng thiếu dứt điểm trận đấu

San Jose Earthquakes thắng 2, hòa 3 và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, 2 trận gần đây nhất của đội chủ nhà đều kết thúc với kết quả hòa. Điều này cho thấy họ khó bị đánh bại, nhưng chưa tận dụng được lợi thế để biến những trận cân bằng thành 3 điểm.

Với 47 điểm và vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, San Jose Earthquakes có nền tảng vững chắc. Chơi trên sân nhà trước đối thủ đang thăng hoa, họ có động lực rõ ràng để lấy lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về sự cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội là bức tranh của sự giằng co. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 0, hòa 4 và Nashville SC cũng thắng 0. Chưa bên nào tìm được cách vượt qua đối phương trong các cuộc chạm trán này.

Xu hướng ấy đặt ra câu hỏi thú vị: liệu mạch thắng của Nashville SC có đủ sức phá vỡ thế cân bằng kéo dài, hay San Jose Earthquakes sẽ tiếp tục là đối thủ khó chịu với đội khách?

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu có thể được quyết định bởi cuộc đối đầu giữa hai phong cách kết quả. Một bên là Nashville SC với đà thắng liên tiếp và tâm lý thoải mái. Bên kia là San Jose Earthquakes với sự chắc chắn, ít thua nhưng hay phải chia điểm.

Nếu Nashville SC duy trì được hiệu quả như 4 trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Ngược lại, nếu San Jose Earthquakes tận dụng tốt lợi thế sân nhà và sự ổn định, một trận đấu giằng co, khó phân thắng bại nhiều khả năng sẽ lặp lại như các lần gặp gần đây.

Nhận định

Nashville SC đang có phong độ nhỉnh hơn về mặt kết quả với 4 trận thắng liên tiếp, nhưng thế đối đầu toàn hòa cho thấy San Jose Earthquakes không dễ bị khuất phục. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa đà thăng hoa của đội khách và sự chắc chắn của chủ nhà đang đứng thứ 4. Trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao, và câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu Nashville SC có tiếp tục bay cao hay không.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất San Jose Earthquakes · 0 thắng 4 hòa Nashville SC · 0 thắng Nashville SC 1 - 1 San Jose Earthquakes Hòa San Jose Earthquakes 1 - 1 Nashville SC Hòa Nashville SC 0 - 0 San Jose Earthquakes Hòa San Jose Earthquakes 2 - 2 Nashville SC Hòa

San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất H H T H T 29 Trận 13-8-8 T-H-B 51 Ghi (TB 1.8) 41 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất T T T T H 29 Trận 20-6-3 T-H-B 63 Ghi (TB 2.2) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 29 15 7 7 +31 52 H H B H T 2 St. Louis City 29 14 9 6 +16 51 H T T T T 3 FC Dallas 29 14 8 7 +8 50 T B T H T 4 San Jose Earthquakes 29 13 8 8 +10 47 H H T H T 5 Houston Dynamo 29 13 7 9 +2 46 H H B H B …

Tình hình lực lượng San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Hernia) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Injury) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ B. Kikanovic (Lower-Body Injury) ✚ J. Skahan (Lower-Body Injury) ✚ N. Tsakiris (Upper-Body Injury) ✚ N. Adimabua (Hernia) Nashville SC ✚ O. Presthus (Lower-Body Injury) ✚ F. Camara (Lower-Body Injury) ✚ O. Presthus (Lower-Body Injury) ✚ F. Camara (Lower-Body Injury)