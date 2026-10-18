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San Jose Earthquakes 1-1 Nashville SC: Hai đội chia điểm

Văn Thể18/10/2026 04:44

Nashville SC đang thắng liên tiếp 4 trận và muốn kéo dài mạch trận trên sân San Jose Earthquakes. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Avaya Stadium.

San Jose Earthquakes1 - 1Nashville SCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    San Jose Earthquakes tiếp đón Nashville SC.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 43% - 57% Nashville SC, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 3.

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Shakur Mohammed (Nashville SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 34'BÀN THẮNG! Nashville SC (0-1)

    Phút 34': Hany Mukhtar (Nashville SC) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 37'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 45% - 55% Nashville SC, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Beau Leroux (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Nashville SC): Elias Saad vào sân thay Shakur Mohammed.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Preston Judd (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 61'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (San Jose Earthquakes): Ousseni Bouda vào sân thay Timo Werner.

  • 70'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-1)

    Phút 70': Preston Judd (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Eduard Löwen). Tỷ số: 1 - 1.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Nashville SC): Edvard Sandvik Tagseth vào sân thay Patrick Yazbek.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Nashville SC): Reed Baker-Whiting vào sân thay Daniel Lovitz.

  • 73'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 44% - 56% Nashville SC, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 2 - 1.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (San Jose Earthquakes): Nick Fernandez vào sân thay Jamar Ricketts.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (San Jose Earthquakes): Paul Marie vào sân thay Preston Judd.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Nashville SC): Warren Madrigal vào sân thay Cristian Espinoza.

  • 85'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 49% - 51% Nashville SC, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 14, cứu thua 2 - 1.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (San Jose Earthquakes): Max Floriani vào sân thay Jack Jasinski.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (San Jose Earthquakes): Ian Harkes vào sân thay Ronaldo Vieira.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': Ian Harkes (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: San Jose Earthquakes 1-1 Nashville SC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 11:35 18/10/2026

Đội hình chính thức
San Jose Earthquakes
Sơ đồ 5-3-2 · HLV B. Arena
Nashville SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Callaghan
1
A. Gunn
17
Jack Jasinski
5
D. Munie
4
D. Romney
18
R. Roberts
2
J. Ricketts
34
Beau Leroux
14
R. Vieira
23
E. Löwen
19
P. Judd
11
T. Werner
99
B. Schwake
31
A. Najar
4
J. Palacios
3
M. Woledzi
2
D. Lovitz
8
P. Yazbek
16
M. Corcoran
7
C. Espinoza
10
H. Mukhtar
14
S. Mohammed
9
S. Surridge
Dự bị
San Jose Earthquakes
25 M. Floriani36 E. Edwards87 Vítor Costa20 N. Fernandez6 I. Harkes7 O. Bouda3 P. Marie21 N. Buck9 L. Jovanović
Nashville SC
6 B. Acosta22 J. Bauer41 W. Madrigal5 J. Maher19 A. Muyl1 J. Willis20 E. Tagseth11 E. Saad27 Baker-Whiting
Cập nhật đội hình lúc 09:02 18/10/2026
San Jose EarthquakesThống kêNashville SC
47%
Kiểm soát bóng
53%
14
Dứt điểm
6
2
Trúng đích
4
4
Phạt góc
0
11
Phạm lỗi
15
0
Việt vị
3
3
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
H. Mukhtar
H. Mukhtar
Nashville SC
1 bàn
P. Judd
P. Judd
San Jose Earthquakes
1 bàn
E. Löwen
E. Löwen
San Jose Earthquakes
1 kiến tạo · điểm 6.38
D. Lovitz
D. Lovitz
Nashville SC
Điểm 7.5
M. Woledzi
M. Woledzi
Nashville SC
Điểm 7.33

Nashville SC đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi sang làm khách của San Jose Earthquakes. Trận đấu diễn ra lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Avaya Stadium. Chủ nhà đang đứng thứ 4 với 47 điểm, nên đây là thử thách đáng kể với đội khách đang hưng phấn.

Nashville SC mang theo mạch thắng liên tiếp

Trong 5 trận gần nhất, Nashville SC thắng 4 và hòa 1. Trận hòa nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi này, còn 4 trận gần đây nhất đều khép lại bằng chiến thắng. Mạch kết quả ấy cho thấy đội khách đang chơi với sự tự tin cao và biết cách giành điểm số đều đặn.

Một chuỗi thắng như vậy thường kéo theo sự ổn định trong cách tổ chức trận đấu. Với Nashville SC, thách thức lúc này là giữ được nhịp độ ấy khi rời sân nhà, nơi họ phải đối đầu với một đối thủ đang ở nhóm đầu bảng.

San Jose Earthquakes ổn định nhưng thiếu dứt điểm trận đấu

San Jose Earthquakes thắng 2, hòa 3 và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, 2 trận gần đây nhất của đội chủ nhà đều kết thúc với kết quả hòa. Điều này cho thấy họ khó bị đánh bại, nhưng chưa tận dụng được lợi thế để biến những trận cân bằng thành 3 điểm.

Với 47 điểm và vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, San Jose Earthquakes có nền tảng vững chắc. Chơi trên sân nhà trước đối thủ đang thăng hoa, họ có động lực rõ ràng để lấy lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về sự cân bằng

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội là bức tranh của sự giằng co. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 0, hòa 4 và Nashville SC cũng thắng 0. Chưa bên nào tìm được cách vượt qua đối phương trong các cuộc chạm trán này.

Xu hướng ấy đặt ra câu hỏi thú vị: liệu mạch thắng của Nashville SC có đủ sức phá vỡ thế cân bằng kéo dài, hay San Jose Earthquakes sẽ tiếp tục là đối thủ khó chịu với đội khách?

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu có thể được quyết định bởi cuộc đối đầu giữa hai phong cách kết quả. Một bên là Nashville SC với đà thắng liên tiếp và tâm lý thoải mái. Bên kia là San Jose Earthquakes với sự chắc chắn, ít thua nhưng hay phải chia điểm.

Nếu Nashville SC duy trì được hiệu quả như 4 trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Ngược lại, nếu San Jose Earthquakes tận dụng tốt lợi thế sân nhà và sự ổn định, một trận đấu giằng co, khó phân thắng bại nhiều khả năng sẽ lặp lại như các lần gặp gần đây.

Nhận định

Nashville SC đang có phong độ nhỉnh hơn về mặt kết quả với 4 trận thắng liên tiếp, nhưng thế đối đầu toàn hòa cho thấy San Jose Earthquakes không dễ bị khuất phục. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa đà thăng hoa của đội khách và sự chắc chắn của chủ nhà đang đứng thứ 4. Trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao, và câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu Nashville SC có tiếp tục bay cao hay không.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
San Jose Earthquakes · 0 thắng4 hòaNashville SC · 0 thắng
28/04/2024
Nashville SC
1 - 1
San Jose Earthquakes
Hòa
24/09/2023
San Jose Earthquakes
1 - 1
Nashville SC
Hòa
12/06/2022
Nashville SC
0 - 0
San Jose Earthquakes
Hòa
17/04/2022
San Jose Earthquakes
2 - 2
Nashville SC
Hòa
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
HHTHT
29
Trận
13-8-8
T-H-B
51
Ghi (TB 1.8)
41
Thủng lưới
Nashville SC
5 trận gần nhất
TTTTH
29
Trận
20-6-3
T-H-B
63
Ghi (TB 2.2)
22
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps291577+3152HHBHT
2St. Louis City291496+1651HTTTT
3FC Dallas291487+850TBTHT
4San Jose Earthquakes291388+1047HHTHT
5Houston Dynamo291379+246HHBHB
Tình hình lực lượng
San Jose Earthquakes
N. Adimabua (Hernia)
J. A. Gonzalez Mendoza (Injury)
D. Johnson (Lower-Body Injury)
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
B. Kikanovic (Lower-Body Injury)
J. Skahan (Lower-Body Injury)
N. Tsakiris (Upper-Body Injury)
N. Adimabua (Hernia)
Nashville SC
O. Presthus (Lower-Body Injury)
F. Camara (Lower-Body Injury)
O. Presthus (Lower-Body Injury)
F. Camara (Lower-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        San Jose Earthquakes 1-1 Nashville SC: Hai đội chia điểm
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