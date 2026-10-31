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San Jose Earthquakes 2-1 Real Salt Lake: San Jose Earthquakes giành chiến thắng

Văn Thể31/10/2026 23:13

San Jose Earthquakes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 49 điểm, đứng hạng 5. Trận gặp Real Salt Lake diễn ra lúc 04:00 ngày 01/11/2026 tại Avaya Stadium.

San Jose Earthquakes2 - 1Real Salt LakeKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    San Jose Earthquakes tiếp đón Real Salt Lake.

  • 2'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-0)

    Phút 2': Ousseni Bouda (San Jose Earthquakes) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 23% - 77% Real Salt Lake, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

  • 17'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (2-0)

    Phút 17': Benjamin Kikanovic (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Jamar Ricketts). Tỷ số: 2 - 0.

  • 23'BÀN THẮNG! Real Salt Lake (2-1)

    Phút 23': Juan Sanabria (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Sam Junqua). Tỷ số: 2 - 1.

  • 25'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 33% - 67% Real Salt Lake, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 38% - 62% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Real Salt Lake): Chadwick Zachary Booth vào sân thay Dominik Marczuk.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Real Salt Lake): Aiden Hezarkhani vào sân thay Sam Junqua.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (San Jose Earthquakes): Jack Jasinski vào sân thay Benjamin Kikanovic.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thẻ vàng

    Phút 46': Reid Roberts (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 40% - 60% Real Salt Lake, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 3 - 2.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': N.Tsakiris (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thay người

    Phút 60' (San Jose Earthquakes): Ronaldo Vieira vào sân thay Ian Harkes.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (San Jose Earthquakes): Beau Leroux vào sân thay N.Tsakiris.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (San Jose Earthquakes): Eduard Löwen vào sân thay Nick Fernandez.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Real Salt Lake): Lukas Engel vào sân thay Justen Glad.

  • 62'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 40% - 60% Real Salt Lake, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 4 - 2.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Philip Quinton (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Real Salt Lake): Alexandros Katranis vào sân thay Chadwick Zachary Booth.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Real Salt Lake): Ariath Piol vào sân thay Stijn Spierings.

  • 74'Real Salt Lake ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 41% - 59% Real Salt Lake, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 4 - 2.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (San Jose Earthquakes): Luka Jovanovic vào sân thay Preston Judd.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 43% - 57% Real Salt Lake, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 4 - 3.

  • 90+6'Thẻ vàng

    Phút 90+6': Alexandros Katranis (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: San Jose Earthquakes 2-1 Real Salt Lake

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 06:09 01/11/2026

Đội hình chính thức
San Jose Earthquakes
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Arena
Real Salt Lake
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Mastroeni
36
E. Edwards
28
B. Kikanovic
5
D. Munie
18
R. Roberts
4
D. Romney
6
I. Harkes
20
N. Fernandez
7
O. Bouda
10
N. Tsakiris
2
J. Ricketts
19
P. Judd
1
Rafael Cabral
44
De Fougerolles
15
J. Glad
26
P. Quinton
11
D. Marczuk
6
S. Spierings
92
N. Caliskan
29
S. Junqua
12
Lobzhanidze
8
J. Sanabria
22
S. Solans
Dự bị
San Jose Earthquakes
1 A. Gunn25 M. Floriani87 Vítor Costa17 Jack Jasinski9 L. Jovanović34 Beau Leroux23 E. Löwen16 J. Skahan14 R. Vieira
Real Salt Lake
23 Chadwick Zachary Booth4 L. Engel25 Colin Guske3 K. Henry39 A. Hezarkhani98 A. Katránis19 A. Piol31 M. Stajduhar2 D. Yedlin
Cập nhật đội hình lúc 03:32 01/11/2026
San Jose EarthquakesThống kêReal Salt Lake
44%
Kiểm soát bóng
56%
15
Dứt điểm
16
5
Trúng đích
5
5
Phạt góc
5
13
Phạm lỗi
13
5
Việt vị
3
4
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
J. Sanabria
J. Sanabria
Real Salt Lake
1 bàn
O. Bouda
O. Bouda
San Jose Earthquakes
1 bàn
B. Kikanovic
B. Kikanovic
San Jose Earthquakes
1 bàn
J. Ricketts
J. Ricketts
San Jose Earthquakes
1 kiến tạo · điểm 7.07
S. Junqua
S. Junqua
Real Salt Lake
1 kiến tạo · điểm 6.72

San Jose Earthquakes đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 49 điểm. Ở lượt đấu này, họ tiếp đón Real Salt Lake, đội xếp hạng 9 với 42 điểm, trên sân Avaya Stadium lúc 04:00 ngày 01/11/2026.

Hai đội đang ở hai trạng thái trái ngược. Chủ nhà giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng nhưng chưa thắng trận nào gần đây, còn đội khách đang đi lên với chuỗi kết quả tích cực.

San Jose Earthquakes giữ vị thế cao nhưng hụt đà

Với 49 điểm và vị trí thứ 5, San Jose Earthquakes đang nằm trong nhóm bám đuổi sát nhóm dự cúp châu lục. Đây là nền tảng quan trọng cho một trận đấu có sức nặng với cả hai bên.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà chưa tương xứng với thứ hạng. Trong 5 trận gần nhất, San Jose Earthquakes hòa 4 trận và thua 1 trận, chưa có chiến thắng nào. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa.

Chuỗi hòa nhiều cho thấy đội vẫn giữ được sự chắc chắn để không thua, nhưng thiếu sự quyết đoán để chuyển điểm hòa thành điểm thắng. Trước một đối thủ đang hưng phấn, bài toán của chủ nhà là tìm lại cảm giác chiến thắng ngay trên sân nhà.

Real Salt Lake đến với tinh thần hưng phấn

Real Salt Lake đứng hạng 9 với 42 điểm, kém San Jose Earthquakes 4 bậc và 7 điểm. Khoảng cách này không quá lớn, nên một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp họ rút ngắn đáng kể.

Phong độ là điểm sáng của đội khách. Trong 5 trận gần nhất, Real Salt Lake thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ thắng liền 3 trận gần nhất, trong khi trận thua nằm ở xa nhất trong chuỗi 5 trận này.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 2 trận, hòa 1 trận và Real Salt Lake thắng 2 trận. Lịch sử gặp nhau gần đây không nghiêng hẳn về bên nào.

Điều đó khiến trận đấu khó đoán hơn, dù hai đội có vị trí và phong độ khác nhau. Đội khách có thêm lý do để tin vào cơ hội của mình, còn chủ nhà không có lợi thế rõ rệt từ quá khứ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bức tranh phong độ gợi ra hai kịch bản chính. Nếu San Jose Earthquakes giữ được sự kín kẽ như những trận hòa gần đây, họ sẽ khó bị đánh bại. Nhưng để bám sát nhóm dự cúp châu lục, họ cần thêm hiệu quả ở khâu dứt điểm để có những chiến thắng.

Ngược lại, Real Salt Lake có thể tận dụng đà thắng 3 trận liên tiếp để chơi tự tin hơn, gây sức ép sớm lên chủ nhà. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi việc bên nào kiểm soát nhịp độ tốt hơn và hạn chế sai sót ở những khoảnh khắc then chốt.

Nhận định

Về thứ hạng, San Jose Earthquakes nhỉnh hơn với vị trí thứ 5 và hơn đối thủ 7 điểm. Về phong độ, Real Salt Lake đang chiếm ưu thế rõ rệt nhờ 3 chiến thắng gần nhất, trong khi chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lượt gần đây.

Với thế đối đầu cân bằng và hai bên đang ở trạng thái khác nhau, đây là trận đấu có nhiều yếu tố để theo dõi. Kết quả sẽ cho thấy San Jose Earthquakes có đủ bản lĩnh để giữ vững nhóm đầu hay Real Salt Lake tiếp tục đà đi lên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
San Jose Earthquakes · 2 thắng1 hòaReal Salt Lake · 2 thắng
15/10/2026
Real Salt Lake
1 - 1
San Jose Earthquakes
Hòa
27/07/2025
Real Salt Lake
2 - 1
San Jose Earthquakes
RSL
23/02/2025
San Jose Earthquakes
4 - 0
Real Salt Lake
SJE
06/10/2024
San Jose Earthquakes
0 - 1
Real Salt Lake
RSL
25/08/2024
Real Salt Lake
0 - 2
San Jose Earthquakes
SJE
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
HBHHH
32
Trận
13-10-9
T-H-B
54
Ghi (TB 1.7)
47
Thủng lưới
Real Salt Lake
5 trận gần nhất
TTTHB
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps321778+3458TBTHH
2FC Dallas321598+954BTHTB
3St. Louis City321499+1151BBBHT
4Houston Dynamo321499+351THHHH
5San Jose Earthquakes3213109+749HBHHH
6Los Angeles FC3212119+1547HHTHB
8Seattle Sounders32111011+143BHHBT
9Real Salt Lake3212614+142TTTHB
10Los Angeles Galaxy32101111-941HHTBT
Tình hình lực lượng
San Jose Earthquakes
N. Adimabua (Hernia)
D. Johnson (Lower-Body Injury)
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
T. Werner (Red Card)
J. A. Gonzalez Mendoza (Lower-Body Injury)
N. Adimabua (Hernia)
D. Johnson (Lower-Body Injury)
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
Real Salt Lake
E. Eneli (Knee Injury)
M. Guilavogui (Yellow Cards)
D. Luna (Knee Injury)
J. J. Arias (Hamstring Injury)
G. Dillon (Foot Injury)
L. Engel (Hamstring Injury)
E. Eneli (Knee Injury)
M. Guilavogui (Yellow Cards)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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