San Jose Earthquakes 2-2 Colorado Rapids: Hai đội chia điểm
Colorado Rapids bước vào chuyến làm khách với tổn thất nhân sự trước trận. San Jose Earthquakes đón tiếp lúc 09h30 ngày 29/10/2026 tại Avaya Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
San Jose Earthquakes tiếp đón Colorado Rapids.
- 13'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 33% - 67% Colorado Rapids, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4.
- 15'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-0)
Phút 15': Reid Roberts (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Timo Werner). Tỷ số: 1 - 0.
- 22'Thẻ vàng
Phút 22': Joshua Atencio (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 35% - 65% Colorado Rapids, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 26'BÀN THẮNG! Colorado Rapids (1-1)
Phút 26': Morgan Whittaker (Colorado Rapids) lập công (kiến tạo: Wayne Frederick). Tỷ số: 1 - 1.
- 37'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 37% - 63% Colorado Rapids, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Colorado Rapids): Hamzat Ojediran vào sân thay Joshua Atencio.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Thẻ vàng
Phút 50': Donavan Phillip (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).
- 50'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 41% - 59% Colorado Rapids, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 0 - 2.
- 54'Thay người
Phút 54' (Colorado Rapids): Sayed Abu Farkhi vào sân thay Donavan Phillip.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Loïc Williams Ntambue Kayumba Gironés (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).
- 62'Colorado Rapids ép sân
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 41% - 59% Colorado Rapids, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 8 - 3; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 12 - 13, cứu thua 0 - 3.
- 63'Thay người
Phút 63' (Colorado Rapids): Darren Yapi vào sân thay Morgan Whittaker.
- 65'Thẻ vàng
Phút 65': Georgi Minoungou (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).
- 71'Thẻ đỏ
Phút 71': Timo Werner (San Jose Earthquakes) nhận thẻ đỏ (Abusive Language).
- 73'BÀN THẮNG! Colorado Rapids (1-2)
Phút 73': Darren Yapi (Colorado Rapids) lập công (kiến tạo: Georgi Minoungou). Tỷ số: 1 - 2.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 43% - 57% Colorado Rapids, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 8 - 3; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 15 - 15, cứu thua 0 - 5.
- 75'Thẻ đỏ
Phút 75': Kosi Thompson (Colorado Rapids) nhận thẻ đỏ.
- 79'Thay người
Phút 79' (Colorado Rapids): Noah Cobb vào sân thay Georgi Minoungou.
- 79'Thay người
Phút 79' (San Jose Earthquakes): Jamar Ricketts vào sân thay Vitor Costa.
- 79'Thay người
Phút 79' (San Jose Earthquakes): Ian Harkes vào sân thay Eduard Löwen.
- 79'Thay người
Phút 79' (San Jose Earthquakes): N.Tsakiris vào sân thay Ronaldo Vieira.
- 82'Thẻ vàng
Phút 82': Preston Judd (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 83'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (2-2)
Phút 83': Jack Jasinski (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: N.Tsakiris). Tỷ số: 2 - 2.
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 44% - 56% Colorado Rapids, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 10 - 4; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 17 - 17, cứu thua 0 - 6.
- 88'Thay người
Phút 88' (San Jose Earthquakes): Nick Fernandez vào sân thay Beau Leroux.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Sayed Abu Farkhi (Colorado Rapids) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+5'Thẻ vàng
Phút 90+5': Ousseni Bouda (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+8'Thay người
Phút 90+8' (San Jose Earthquakes): Luka Jovanovic vào sân thay Preston Judd.
- KTKết thúc: San Jose Earthquakes 2-2 Colorado Rapids
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 11:39 29/10/2026
Colorado Rapids chịu tổn thất về nhân sự trước chuyến làm khách tại Avaya Stadium, và điều này khiến bài toán của đội khách trở nên nan giải hơn. Trận đấu với San Jose Earthquakes diễn ra lúc 09h30 ngày 29/10/2026. Hai đội hiện cách nhau 4 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây lại khá tương đồng.
Colorado Rapids đối mặt bài toán nhân sự
Việc thiếu người luôn buộc ban huấn luyện phải cân nhắc lại cách vận hành cả tập thể, nhất là khi đội phải xa sân nhà. Colorado Rapids cần giữ sự chắc chắn trong cách tổ chức phòng ngự và duy trì sự gắn kết giữa các tuyến. Chỉ cần một khâu lỏng lẻo, chủ nhà sẽ có cơ hội khai thác.
Tuy vậy, đội khách không bước vào trận đấu với tinh thần sa sút. Colorado Rapids thắng trận gần nhất, đây là điểm tựa tâm lý đáng kể giữa lúc lực lượng bị xáo trộn.
Phong độ: San Jose Earthquakes chưa thoát chuỗi hòa nhiều
Trong 5 trận gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà để thua ngay trận vừa qua, sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trước đó.
Ở chiều ngược lại, Colorado Rapids cũng thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm khác biệt nằm ở thứ tự: đội khách đang là bên có kết quả mới nhất tích cực hơn.
Thế đối đầu cân bằng
Trong 5 lần chạm trán gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 2 trận, Colorado Rapids thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Lịch sử gần đây cho thấy không bên nào có ưu thế rõ rệt.
Vì vậy, các yếu tố như lực lượng và trạng thái tâm lý có thể quyết định nhiều hơn so với bề dày thành tích đối đầu.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng
San Jose Earthquakes đang đứng hạng 4 với 48 điểm, trong khi Colorado Rapids xếp hạng 8 với 42 điểm. Khoảng cách 6 điểm cho thấy chủ nhà nhỉnh hơn về mặt thành tích tích lũy, nhưng Colorado Rapids vẫn bám khá sát.
Với đội khách, một kết quả tốt trên sân đối thủ có thể giúp rút ngắn khoảng cách này. Với chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí và chấm dứt chuỗi trận thiếu thuyết phục gần đây.
Điểm then chốt về chiến thuật
San Jose Earthquakes có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận để gây áp lực lên một đối thủ đang thiếu người. Sự kiên nhẫn trong khâu triển khai bóng sẽ là yếu tố quan trọng để họ tìm ra khoảng trống.
Colorado Rapids, nhiều khả năng, sẽ ưu tiên sự gọn gàng và kỷ luật, tìm cách tận dụng tinh thần sau chiến thắng gần nhất. Cuộc chiến ở những pha tranh chấp và khả năng giữ nhịp độ trận đấu sẽ quyết định đội nào chiếm thế thượng phong.
Nhận định
Xét tổng thể, San Jose Earthquakes được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, thứ hạng cao hơn và việc đối thủ phải xoay xở vì thiếu người. Tuy nhiên, chuỗi phong độ tương đồng và thế đối đầu cân bằng cho thấy Colorado Rapids hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Đây là trận đấu mà từng chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)