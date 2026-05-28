Sản lượng ca cao Bờ Biển Ngà dự báo tăng 10,5% lên mức 2,1 triệu tấn Hiệp hội Cà phê và Ca cao Bờ Biển Ngà dự kiến sản lượng niên vụ 2025/26 sẽ phục hồi mạnh mẽ sau ba năm sụt giảm, đạt từ 2 đến 2,1 triệu tấn nhờ cải thiện canh tác.

Bờ Biển Ngà, quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới, được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng 10,5% trong niên vụ 2025/26. Theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao Bờ Biển Ngà, sản lượng dự kiến đạt khoảng 2 – 2,1 triệu tấn cho mùa vụ kéo dài đến hết tháng 9 tới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau chu kỳ sụt giảm kéo dài.

Chấm dứt chu kỳ sụt giảm sản lượng kéo dài ba mùa vụ

Đây là lần tăng sản lượng đầu tiên trong ba niên vụ gần đây của nhà sản xuất Tây Phi này. Trước đó, ngành ca cao Bờ Biển Ngà đã phải đối mặt với tình trạng sụt giảm nghiêm trọng do các yếu tố bất lợi như thời tiết khắc nghiệt, hệ thống đồn điền già cỗi và sự lây lan của bệnh sưng chồi.

Đáng chú ý, dự báo mới nhất này cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận 1,8 triệu tấn mà các nhà giao dịch và phân tích đưa ra hồi tháng 03/2026. Sự thay đổi này cho thấy tín hiệu phục hồi khả quan hơn kỳ vọng của thị trường quốc tế.

Các yếu tố thúc đẩy phục hồi và tình hình xuất khẩu

Nguyên nhân chính dẫn đến sự phục hồi sản lượng được xác định là do nông dân đã tăng cường sử dụng phân bón và cải thiện quy trình quản lý đồn điền trong hai mùa vụ qua. Tính đến ngày 11/05/2026, lượng ca cao nhập khẩu tại hai cảng chính của quốc gia này đã đạt hơn 1,7 triệu tấn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn ghi nhận một lượng lớn ca cao chưa được đưa ra giao dịch. Nguyên nhân do các nhà xuất khẩu tại Bờ Biển Ngà đang có tâm lý chờ đợi mức giá cao hơn mới bắt đầu xả hàng. Điều này có thể tạo ra những biến động về nguồn cung ngắn hạn trên thị trường thế giới.

Diễn biến giá ca cao trên các sàn giao dịch quốc tế

Trong phiên giao dịch ngày 28/05/2026, giá ca cao thế giới ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ sau chuỗi ngày tăng giá. Cụ thể, tại thị trường London (LCCc1), giá ca cao giảm 0,7% xuống mức 3.130 bảng Anh/tấn.

Tại thị trường New York (CCc1), giá ca cao cũng ghi nhận mức giảm tương ứng 0,7%, chốt phiên ở mức 4.140 USD/tấn. Mặc dù có sự sụt giảm trong phiên này, nhưng nhìn chung triển vọng sản lượng từ Bờ Biển Ngà vẫn là yếu tố then chốt đang được các nhà đầu tư theo dõi sát sao để xác định xu hướng giá trong trung hạn.