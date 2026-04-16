Sản lượng cà phê Colombia tháng 3/2026 giảm 29% do thời tiết bất lợi Thời tiết xấu khiến sản lượng cà phê của nhà cung cấp arabica lớn nhất thế giới giảm xuống còn 754.000 bao. Xuất khẩu trong tháng 3 cũng ghi nhận mức giảm 37%.

Sản lượng cà phê của Colombia, quốc gia cung cấp arabica chế biến ướt hàng đầu thế giới, đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể trong tháng 3/2026. Theo số liệu từ Liên đoàn những người trồng cà phê Colombia (NFCG), nguyên nhân chính bắt nguồn từ tình trạng mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng.

Sản lượng và xuất khẩu sụt giảm trong quý I/2026

Cụ thể, sản lượng cà phê trong tháng 3/2026 chỉ đạt 754.000 bao (loại 60kg), giảm 29% so với mức 1,06 triệu bao được ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong quý đầu tiên của năm 2026, tổng sản lượng của nước này giảm 33%, đạt mức 2,52 triệu bao.

Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu cũng chịu tác động tiêu cực tương ứng. Trong tháng 3/2026, Colombia chỉ xuất khẩu được 788.000 bao, giảm 37% so với mức 1,25 triệu bao của tháng 3/2025. Lũy kế 3 tháng đầu năm, khối lượng xuất khẩu cà phê của quốc gia này đã giảm 29% so với cùng kỳ năm trước.

Tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong 12 tháng tính đến tháng 3/2026, sản lượng cà phê của Colombia đã giảm 17%. Trước đó, trong năm 2025, sản lượng của quốc gia Nam Mỹ này cũng đã ghi nhận mức giảm 2,27%, đạt tổng cộng 13,6 triệu bao. Colombia hiện là nhà sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới, sau Brazil và Việt Nam, với khả năng cung ứng trung bình khoảng 14 triệu bao mỗi năm.

Ngành công nghiệp này đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế quốc gia khi là nguồn thu nhập chính của khoảng 540.000 gia đình. Cà phê Colombia vốn nổi tiếng toàn cầu nhờ chất lượng cao và đặc tính hương vị êm dịu đặc trưng.

Bảng thống kê sản lượng và xuất khẩu cà phê (Đvt: Nghìn bao)

Thời điểm Sản lượng Xuất khẩu Tháng 3/2026 754 788 Tháng 2/2026 869 807 Tháng 1/2026 893 909 Tháng 3/2025 1.064 1.268

Dựa trên các diễn biến thị trường, việc sụt giảm nguồn cung từ Colombia có thể tạo ra những áp lực mới lên giá cà phê arabica trên sàn giao dịch quốc tế trong thời gian tới.