Sản lượng dầu cọ Malaysia dự báo giảm 17% do lũ lụt kéo dài tại Sabah Mưa lớn gây ngập lụt tại các đồn điền trọng yếu khiến sản lượng dầu cọ tháng 2/2026 của Malaysia sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, giá dự báo vẫn ổn định ở mức 4.000-4.300 ringgit/tấn nhờ nhu cầu xuất khẩu sang Ấn Độ và ngành nhiên liệu sinh học.

Hiệp hội Dầu cọ Malaysia (MPOA) dự báo sản lượng dầu cọ của nước này trong tháng 2/2026 có thể sụt giảm từ 15% đến 17% so với tháng trước. Nguyên nhân chính do tình trạng mưa lớn kéo dài suốt 4 tuần gây lũ lụt trên diện rộng, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thu hoạch và vận chuyển quả cọ.

Thiên tai gây gián đoạn tại các bang trọng điểm

Lũ lụt xảy ra tập trung tại hai bang sản xuất dầu cọ chủ lực là Sabah và Sarawak trên đảo Borneo, nơi mỗi bang đóng góp khoảng 22% tổng sản lượng quốc gia. Mực nước dâng cao không chỉ làm ngập các cây cọ non mà còn phá hủy hệ thống hạ tầng giao thông nội khu đồn điền.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ, trong hai tuần trước khi báo cáo được công bố, lượng mưa tại Sabah cao hơn mức trung bình tới 150mm và tại Sarawak là 100mm. Tính đến ngày 27/2/2026, hơn 5.800 người dân tại Sabah đã phải sơ tán khẩn cấp.

Diễn biến thị trường và dự báo giá cả

Bất chấp sự sụt giảm về nguồn cung ngắn hạn, Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOC) nhận định giá dầu cọ sẽ duy trì sự ổn định trong khoảng 4.000 – 4.300 ringgit (tương đương 1.012 - 1.088 USD) mỗi tấn trong tháng 3/2026. Thị trường đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhu cầu xuất khẩu, đặc biệt là từ các thị trường truyền thống như Ấn Độ và Ai Cập.

Chỉ số thị trường (Tháng 1/2026) Giá trị Biến động so với tháng 12/2025 Sản lượng khai thác 1,58 triệu tấn Giảm 13,8% Tổng lượng xuất khẩu 1,48 triệu tấn Tăng 11,4% Dự báo giá tháng 3/2026 4.000 - 4.300 ringgit/tấn Ổn định

Bên cạnh đó, việc Indonesia – quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới – chuẩn bị tăng thuế xuất khẩu dầu cọ thô từ 10% lên 12,5% vào ngày 1/3 cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu chuyển dịch sang hàng hóa của Malaysia, từ đó làm giảm lượng tồn kho tại cả hai quốc gia.

Áp lực cạnh tranh từ dầu đậu tương và nhiên liệu sinh học

Dù có nhiều yếu tố hỗ trợ giá, đà tăng của dầu cọ có thể bị hạn chế do sự cạnh tranh từ dầu đậu tương. Đáng chú ý, Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu ròng dầu đậu tương vào năm 2025 với khối lượng dự kiến đạt 850.000 tấn trong năm nay, trong đó Ấn Độ tiêu thụ gần một nửa lượng hàng này.

Ngược lại, lĩnh vực nhiên liệu sinh học đang mở ra cơ hội mới khi giá dầu thô tăng hơn 25%, đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2022. Dầu cọ hiện có mức chiết khấu đáng kể so với dầu diesel, trở thành nguyên liệu đầu vào cạnh tranh. Tại Indonesia, chính phủ đang xem xét khôi phục lộ trình sử dụng hỗn hợp nhiên liệu sinh học B50, điều này có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu trong trung hạn.