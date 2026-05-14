Sản lượng dầu Nga giảm còn 8,8 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 4/2026 Báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy sản lượng dầu thô của Nga giảm 460.000 thùng/ngày so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu dầu thô vẫn tăng trưởng.

Sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 4/2026 đã ghi nhận mức giảm 460.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 8,8 triệu thùng/ngày. Đây là số liệu vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố trong báo cáo thị trường mới nhất.

Biến động trái chiều giữa sản lượng và xuất khẩu

Mặc dù sản lượng khai thác sụt giảm, hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga lại có xu hướng gia tăng. Cụ thể, lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 4/2026 đã tăng thêm 250.000 thùng/ngày so với tháng trước đó, đạt mức 4,9 triệu thùng/ngày.

Ngược lại, phân khúc các sản phẩm dầu chế biến lại chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga giảm 340.000 thùng/ngày so với tháng 3/2026, xuống còn 2,2 triệu thùng/ngày. Đây là mức thấp nhất kể từ khi IEA bắt đầu theo dõi và thu thập dữ liệu về danh mục này.

Các yếu tố thúc đẩy đà phục hồi vận tải

Theo phân tích của IEA, sự phục hồi của dòng chảy dầu thô chủ yếu nhờ vào việc tối ưu hóa các tuyến vận tải đường biển và đường ống:

Tuyến đường biển: Lượng dầu vận chuyển qua khu vực Baltic tăng thêm 190.000 thùng/ngày so với tháng 3/2026.

Đường ống Druzhba: Dòng chảy qua nhánh phía nam sang Hungary và Slovakia đã được nối lại một phần, đạt khoảng 60.000 thùng/ngày vào tuần cuối tháng 4/2026.

Thị trường mới: Nga đang thu hút thêm nhiều khách hàng cho dòng dầu Urals, đặc biệt là tại Ai Cập với mức xuất khẩu trung bình 200.000 thùng/ngày, có thời điểm đạt đỉnh 380.000 thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 20/4/2026.

Đánh giá năng lực cung ứng

Chỉ tiêu (Tháng 4/2026) Giá trị Biến động so với tháng trước Sản lượng khai thác 8,8 triệu thùng/ngày Giảm 460.000 (so với cùng kỳ) Xuất khẩu dầu thô 4,9 triệu thùng/ngày Tăng 250.000 Xuất khẩu sản phẩm dầu 2,2 triệu thùng/ngày Giảm 340.000 Xuất khẩu dầu Urals 1,9 triệu thùng/ngày Tiệm cận mức trước xung đột

Với việc xuất khẩu dầu Urals đạt mốc 1,9 triệu thùng/ngày, IEA nhận định Nga đang tiến gần trở lại mức cung ứng trước khi xung đột Ukraine xảy ra. Điều này cho thấy công suất bốc hàng tại các cảng và hệ thống vận hành của quốc gia này gần như đã được khai thác tối đa để đáp ứng nhu cầu từ các thị trường thay thế.