Sản lượng dầu OPEC giảm xuống 20,04 triệu thùng/ngày, thấp nhất trong hơn hai thập niên Gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz khiến sản lượng dầu của OPEC tháng 4/2026 giảm 830.000 thùng/ngày, chạm mức thấp kỷ lục kể từ năm 2000.

Sản lượng dầu thô của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng trong tháng 4/2026, chạm mốc thấp nhất trong hơn 20 năm qua. Nguyên nhân chính được xác định do các hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị đình trệ trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang.

Sản lượng dầu của OPEC giảm mạnh do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Áp lực từ eo biển Hormuz và biến động sản lượng

Theo khảo sát định kỳ của Reuters, sản lượng của 12 quốc gia thành viên OPEC trong tháng 4/2026 đạt trung bình 20,04 triệu thùng/ngày, giảm mạnh 830.000 thùng/ngày so với tháng liền trước. Đây là mức sản lượng thấp nhất của tổ chức này tính từ năm 2000, thấp hơn cả giai đoạn nhu cầu năng lượng thế giới chạm đáy trong đại dịch COVID-19 năm 2020.

Sự sụt giảm này diễn ra bất chấp kế hoạch đã được thống nhất trước đó của 8 thành viên OPEC+ về việc nâng sản lượng từ tháng 4/2026 nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, tình trạng eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa sau khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2/2026 đã khiến kế hoạch tăng cung không thể triển khai trên thực tế.

Tình hình sản xuất tại các quốc gia thành viên

Kuwait là quốc gia ghi nhận mức sụt giảm sản lượng lớn nhất trong khối OPEC do hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn xuyên suốt tháng 4/2026. Hai nhà sản xuất lớn khác là Ả rập Xê út và Iraq cũng tiếp tục cắt giảm sản lượng trong kỳ báo cáo này.

Trái ngược với xu hướng chung, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) là quốc gia vùng Vịnh duy nhất duy trì đà tăng sản lượng. Lợi thế này đến từ việc UAE sở hữu các tuyến xuất khẩu dầu không phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Ngoài UAE, Venezuela và Libya cũng ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng nhẹ trong tháng 4/2026.

Cơ sở dữ liệu khảo sát

Báo cáo của Reuters được xây dựng dựa trên sự tổng hợp dữ liệu từ vận tải biển quốc tế và thông tin từ các đơn vị chuyên theo dõi dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó, dữ liệu còn được đối chiếu với các nguồn tin từ doanh nghiệp dầu khí, nội bộ OPEC và giới tư vấn thị trường chuyên nghiệp để đảm bảo tính khách quan.