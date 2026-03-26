Sản lượng dầu tại Iraq giảm mạnh 80% xuống còn 800.000 thùng/ngày do xung đột kéo dài Xuất khẩu qua eo biển Hormuz đình trệ buộc Iraq cắt giảm sản lượng dầu thô kỷ lục xuống 800.000 thùng/ngày khi các kho chứa trong nước sắp chạm ngưỡng tối đa.

Sản lượng dầu thô của Iraq đã ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng khoảng 80%, hiện chỉ còn duy trì ở mức 800.000 thùng/ngày trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chính được xác định do tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz khiến hoạt động xuất khẩu đình trệ, đẩy hệ thống kho chứa nội địa vào tình trạng quá tải.

Hoạt động sản xuất dầu thô tại Iraq chịu áp lực lớn từ xung đột khu vực

Áp lực từ hạ tầng lưu trữ và xuất khẩu

Theo số liệu từ giới chức năng lượng Iraq, sản lượng tại các mỏ dầu chủ lực khu vực miền Nam đã giảm từ mức 4,3 triệu thùng/ngày (trước xung đột) xuống chỉ còn 800.000 thùng/ngày. Diễn biến này nối tiếp đà suy giảm hồi đầu tháng 3/2026, khi sản lượng từng rơi xuống mốc 1,3 triệu thùng/ngày do bế tắc trong khâu xuất khẩu.

Đáng chú ý, việc năng lực lưu trữ trong nước gần chạm ngưỡng tối đa đã buộc Chính phủ Iraq phải yêu cầu các tập đoàn dầu khí quốc tế (IOC) cắt giảm công suất khai thác khẩn cấp nhằm tránh tình trạng quá tải hạ tầng. Đây là biện pháp bắt buộc khi các tuyến vận tải đường biển qua eo biển Hormuz chưa thể khai thông.

Chi tiết điều chỉnh sản lượng tại các mỏ dầu lớn

Chính phủ Iraq đã trực tiếp đề nghị các đối tác chiến lược như BP và Eni thực hiện các đợt cắt giảm sản lượng quy mô lớn tại những mỏ trọng điểm. Bên cạnh đó, các mỏ do doanh nghiệp nhà nước vận hành cũng đồng loạt hạ công suất để ứng phó với tình hình hiện tại.

Tên mỏ dầu (Tập đoàn vận hành) Mức cắt giảm (thùng/ngày) Sản lượng mục tiêu (thùng/ngày) Rumaila (BP) 100.000 350.000 Zubair (Eni) 70.000 260.000 Tổng sản lượng miền Nam - 800.000

Cụ thể, tập đoàn BP được yêu cầu giảm 100.000 thùng/ngày tại mỏ Rumaila, đưa sản lượng về mức 350.000 thùng/ngày. Trong khi đó, tập đoàn Eni cũng phải giảm 70.000 thùng/ngày tại mỏ Zubair từ mức 330.000 thùng/ngày hiện tại. Giới chức năng lượng cảnh báo nếu tình trạng gián đoạn xuất khẩu còn kéo dài, các đợt cắt giảm sản lượng mạnh hơn có thể sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.