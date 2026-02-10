Sản lượng dầu thô Mỹ giảm xuống 13,78 triệu thùng/ngày trong tháng 11/2025 Theo báo cáo từ EIA, sản lượng dầu Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2025, trong khi nhu cầu tiêu thụ cũng sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng.

Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 11/2025 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2025. Đồng thời, nhu cầu tiêu thụ dầu tại quốc gia này cũng ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025, theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 06/02.

Sản lượng dầu thô sụt giảm sau giai đoạn tăng trưởng kỷ lục

Cụ thể, sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 11/2025 giảm xuống còn 13,78 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 82.000 thùng/ngày so với mức kỷ lục 13,86 triệu thùng/ngày của tháng 10/2025. Đây là lần sụt giảm theo tháng đầu tiên kể từ tháng 5/2025 và cũng là mức giảm mạnh nhất tính theo tháng kể từ tháng 01/2025.

Mỹ hiện giữ vị thế là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là nước tiêu thụ dầu lớn nhất toàn cầu. Việc sản lượng sụt giảm có thể khiến giới phân tích phải điều chỉnh lại các dự báo về tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường dầu mỏ trong năm nay, vốn được dựa trên kỳ vọng về sự tăng trưởng hiệu quả kỹ thuật khoan của Mỹ.

Nhu cầu tiêu thụ dầu và các chế phẩm giảm mạnh

Về phía nhu cầu, tổng nhu cầu dầu và các sản phẩm dầu của Mỹ giảm 619.000 thùng/ngày, xuống còn 20,23 triệu thùng/ngày. Đây là mức tiêu thụ thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 4/2025. Chi tiết các mặt hàng chính như sau:

Mặt hàng Nhu cầu (triệu thùng/ngày) Mức giảm (thùng/ngày) Tổng nhu cầu dầu 20,23 619.000 Xăng 8,68 208.000 Nhiên liệu chưng cất (Diesel, dầu sưởi) 3,80 278.000

Sản lượng khí tự nhiên lập kỷ lục mới

Trái ngược với xu hướng của dầu thô, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ lại tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng sản lượng khí từ 48 bang lục địa đạt mức kỷ lục 134,1 tỷ feet khối/ngày trong tháng 11/2025, tăng đáng kể so với mức 130,7 tỷ feet khối/ngày của tháng 10/2025.

Tại các bang sản xuất trọng điểm, Texas ghi nhận sản lượng khí tăng 2%, đạt mức cao kỷ lục 38,1 tỷ feet khối/ngày. Trong khi đó, Pennsylvania ghi nhận mức tăng trưởng 6%, lên 21,1 tỷ feet khối/ngày. Sự bứt phá này đã vượt qua các mốc đỉnh lịch sử trước đó của cả hai bang sản xuất khí đốt lớn nhất nước Mỹ.