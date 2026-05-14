Sản lượng dầu thô Nga giảm xuống 8,8 triệu thùng mỗi ngày Theo báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu của Nga trong tháng 4/2026 giảm 460.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu dầu thô ghi nhận đà tăng trưởng nhẹ.

Sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 4/2026 đã giảm xuống mức khoảng 8,8 triệu thùng/ngày, tương đương mức giảm 460.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này vừa được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố, phản ánh những biến động mới nhất trong năng lực sản xuất của quốc gia này.

Xuất khẩu dầu thô tăng trưởng trái chiều với sản phẩm tinh chế

Mặc dù sản lượng khai thác sụt giảm, hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga lại ghi nhận sự gia tăng. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu dầu thô đạt 4,9 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2026, tăng thêm 250.000 thùng/ngày so với tháng 3/2026.

Ngược lại, xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế lại chứng kiến đà sụt giảm mạnh. IEA cho biết phân khúc này giảm 340.000 thùng/ngày so với tháng trước đó, xuống còn 2,2 triệu thùng/ngày. Đây được ghi nhận là mức thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi dữ liệu.

Động lực từ hạ tầng vận tải và thị trường mới

Theo phân tích của IEA, đà phục hồi của xuất khẩu dầu thô chủ yếu nhờ vào việc tối ưu hóa các tuyến vận tải đường biển và đường ống. Cụ thể:

Khu vực Baltic: Lượng dầu vận chuyển bằng đường biển qua khu vực này tăng thêm 190.000 thùng/ngày so với tháng 3/2026.

Lượng dầu vận chuyển bằng đường biển qua khu vực này tăng thêm 190.000 thùng/ngày so với tháng 3/2026. Đường ống Druzhba: Dòng chảy dầu qua nhánh phía nam sang Hungary và Slovakia được nối lại một phần, đạt khoảng 60.000 thùng/ngày trong tuần cuối tháng 4/2026.

Mở rộng thị trường tại Bắc Phi

Kể từ khi xung đột Iran bùng phát, Nga đã thu hút thêm nhiều khách hàng mới đối với dầu Urals. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Ai Cập trong tháng 4/2026 đạt trung bình 200.000 thùng/ngày. Thậm chí, có thời điểm con số này đã tăng vọt lên 380.000 thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 20/04/2026.

"Với xuất khẩu dầu Urals đạt 1,9 triệu thùng/ngày, Nga đang tiến gần trở lại mức trước xung đột Ukraine", IEA nhận định. Cơ quan này cũng cho biết thêm rằng công suất bốc hàng tại các đầu mối vận chuyển của Nga hiện gần như đã được khai thác tối đa để đáp ứng nhu cầu từ các thị trường mới.