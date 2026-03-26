Sản lượng dầu thô tại miền Nam Iraq giảm 80%, còn 800.000 thùng/ngày do kho chứa đầy

Sản lượng khai thác từ các mỏ dầu chủ lực tại miền Nam Iraq đã sụt giảm khoảng 80%, hiện chỉ còn duy trì ở mức 800.000 thùng/ngày trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài. Tình trạng này diễn ra do hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, khiến hệ thống lưu trữ nội địa rơi vào tình trạng quá tải.

Áp lực từ việc đình trệ xuất khẩu qua eo biển Hormuz

Theo thông tin từ các quan chức năng lượng Iraq, trước khi xung đột bùng phát, sản lượng tại khu vực miền Nam từng đạt mức 4,3 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, đà suy giảm liên tục được ghi nhận khi con số này giảm xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày vào đầu tháng 3/2026 trước khi chạm mức thấp kỷ lục như hiện nay.

Yêu cầu cắt giảm sản lượng đối với các tập đoàn quốc tế

Trước áp lực tồn kho tăng cao, Chính phủ Iraq đã yêu cầu các tập đoàn dầu khí quốc tế (IOC) đang vận hành tại đây thực hiện lộ trình cắt giảm khai thác để tránh tình trạng quá tải kho chứa. Cụ thể:

Được đề nghị giảm 100.000 thùng/ngày tại mỏ Rumaila, đưa sản lượng xuống còn khoảng 350.000 thùng/ngày. Tập đoàn Eni: Được yêu cầu giảm 70.000 thùng/ngày tại mỏ Zubair so với mức 330.000 thùng/ngày hiện tại.

Bên cạnh đó, các mỏ dầu do doanh nghiệp nhà nước vận hành cũng đồng loạt cắt giảm công suất. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật cho hệ thống hạ tầng trong bối cảnh năng lực lưu trữ nội địa đã gần cạn kiệt.

Cảnh báo về các đợt cắt giảm tiếp theo

Giới chức dầu mỏ Iraq cảnh báo các đợt cắt giảm sản lượng quy mô hơn có thể tiếp diễn trong những ngày tới nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz không được giải quyết sớm. Hiện tại, tổng sản lượng tại khu vực phía Nam chỉ còn khoảng 800.000 thùng/ngày, phản ánh áp lực kép từ việc bế tắc đầu ra và giới hạn về hạ tầng lưu trữ.