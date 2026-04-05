Sản lượng đường Brazil niên vụ 2026/27 dự báo giảm dù nguồn cung mía tăng mạnh Conab dự báo sản lượng đường của Brazil giảm 0,5% xuống 43,95 triệu tấn trong khi sản lượng ethanol có thể lập kỷ lục mới nhờ giá dầu thế giới tăng cao.

Cơ quan Nông nghiệp Quốc gia Brazil (Conab) vừa công bố báo cáo dự báo cho niên vụ 2026/27, cho thấy một xu hướng chuyển dịch đáng chú ý trong ngành mía đường nước này. Mặc dù sản lượng mía ép được dự báo tăng trưởng ổn định, tỷ lệ phân bổ cho sản xuất đường lại có dấu hiệu giảm nhẹ để ưu tiên cho lĩnh vực nhiên liệu sinh học.

Sản lượng đường sụt giảm tại các khu vực trọng điểm

Sản lượng đường của Brazil trong mùa vụ này ước tính đạt 43,95 triệu tấn, giảm 0,5% so với mức 44,18 triệu tấn được ghi nhận trong niên vụ 2025/26. Tại vành đai trọng điểm miền Trung Nam Brazil, mức giảm còn sâu hơn khi sản lượng đường dự báo chỉ đạt 40,22 triệu tấn, tương ứng mức giảm 1,4% so với vụ trước.

Đáng chú ý, sự sụt giảm của thành phẩm đường diễn ra trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu đầu vào tăng cao. Cụ thể, sản lượng mía của Brazil dự kiến tăng 5,3%, đạt 709,13 triệu tấn. Riêng khu vực miền Trung và miền Nam dự kiến thu hoạch 649,77 triệu tấn mía, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Ethanol dự báo lập kỷ lục mới nhờ giá dầu tăng

Ngược lại với đường, sản lượng ethanol của Brazil (bao gồm cả nhiên liệu sinh học từ ngô) được dự báo sẽ tăng mạnh 8,5%, đạt mức 40,69 tỷ lít. Trong đó, riêng khu vực miền Trung và miền Nam dự kiến đóng góp 36,98 tỷ lít, tăng 8% so với mùa vụ trước.

Chỉ tiêu dự báo (Niên vụ 2026/27) Sản lượng Biến động so với vụ trước Tổng sản lượng mía 709,13 triệu tấn +5,3% Tổng sản lượng đường 43,95 triệu tấn -0,5% Tổng sản lượng Ethanol 40,69 tỷ lít +8,5%

Theo phân tích của Conab, ngành sản xuất năng lượng của Brazil đang được hưởng lợi lớn từ các biến động địa chính trị toàn cầu và sự leo thang của giá dầu thô. Yếu tố này thúc đẩy các nhà máy ưu tiên chuyển đổi nguồn nguyên liệu mía sang sản xuất ethanol để tối ưu hóa lợi nhuận, từ đó giúp sản lượng ethanol có khả năng thiết lập những kỷ lục mới trên thị trường quốc tế.