Sản lượng lọc dầu Trung Quốc giảm xuống 13,3 triệu thùng/ngày, thấp nhất gần 4 năm Khối lượng dầu thô chế biến tại Trung Quốc trong tháng 4/2026 giảm 5,8% do biên lợi nhuận ngành suy yếu và áp lực từ biến động địa chính trị tại Trung Đông.

Trong tháng 4/2026, hoạt động tinh chế dầu thô tại Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng dầu thô được xử lý trong tháng đạt khoảng 54,65 triệu tấn, tương đương 13,3 triệu thùng/ngày, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận âm buộc các nhà máy cắt giảm công suất

Dữ liệu từ đơn vị tư vấn Oilchem chỉ ra rằng tỷ lệ sử dụng công suất lọc dầu trung bình của các nhà máy tại quốc gia này chỉ còn 63,59%, giảm 4,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do biên lợi nhuận chế biến dầu thô rơi xuống mức âm, đặc biệt là đối với nhóm lọc dầu tư nhân độc lập.

Hoạt động tại một nhà máy lọc dầu

Hãng tư vấn SCI cho biết các doanh nghiệp lọc dầu tại Trung Quốc đang phải chịu mức lỗ trung bình khoảng 649 nhân dân tệ trên mỗi tấn dầu thô chế biến. Con số này trái ngược hoàn toàn với mức lãi 269 nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này khiến nhiều cơ sở lọc dầu quy mô nhỏ phải chủ động tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng hoặc cắt giảm tối đa sản lượng để hạn chế thua lỗ.

Nhập khẩu dầu thô giảm mạnh và tồn kho gia tăng

Song song với sự sụt giảm sản lượng chế biến, hoạt động nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc cũng ghi nhận xu hướng tiêu cực. Theo dữ liệu từ Vortexa, lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng 4/2026 giảm 20% so với cùng kỳ, xuống còn 9,36 triệu thùng/ngày. Đây cũng là mức nhập khẩu thấp nhất trong gần 4 năm trở lại đây.

Mặc dù công suất lọc dầu giảm, các nhà máy vẫn duy trì tỷ trọng sản xuất xăng và dầu diesel ở mức cao. Tuy nhiên, do giá dầu thế giới tăng cao khiến nhu cầu nhiên liệu nội địa suy yếu, lượng tồn kho xăng dầu thành phẩm của Trung Quốc đã gia tăng liên tục. Riêng trong tháng 4/2026, tồn kho dầu thô nội địa đã tăng thêm khoảng 17 triệu thùng.

Sản lượng khai thác nội địa duy trì đà tăng nhẹ

Trong khi mảng lọc dầu gặp khó khăn, hoạt động khai thác năng lượng tại nguồn của Trung Quốc vẫn duy trì được sự ổn định. Sản lượng khai thác dầu thô nội địa trong tháng 4/2026 đạt khoảng 4,37 triệu thùng/ngày, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, sản lượng khí tự nhiên cũng tăng 1,9%, đạt khoảng 21,9 tỷ m3.

Tính chung lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng dầu tinh chế của Trung Quốc đạt khoảng 238,95 triệu tấn, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2025. Giới phân tích dự báo áp lực lên ngành lọc dầu Trung Quốc sẽ còn tiếp diễn nếu biên lợi nhuận và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu không sớm được cải thiện.